Комментарий: Андроиды и YotaPhone - фиаско потемкинских деревень

Каждый раз, когда президенту под телекамеры показывают какое-нибудь достижение отечественных технологий, я напрягаюсь: что-то с этим чудом прогресса рано или поздно пойдет не так. Так случилось и с роботами, которых демонстрировали Владимиру Путину санкт-петербургские суворовцы. Управляемые голосом небольшие андроиды оказались вовсе не разработкой юношей в погонах, как это утверждалось в репортажах, а хоть и дорогой, но массовой игрушкой, продающейся в интернете. Совсем не отечественных, разумеется, разработки и производства.

Что-то не так

Человеку, хотя бы слегка интересующемуся, я не говорю - разбирающемуся в технологиях, уже в ходе телерепортажа было понятно, что картинка не соответствует комментарию: даже если в Санкт-Петербургском суворовском училище учатся одни вундеркинды-кулибины, создать настолько совершенные образцы у них не получится - это явно проектировали в дизайнерском бюро, а собирали на большом предприятии.

Александр Плющев

В конце концов выяснилось, что с помощью этих игрушек президенту показали, как суворовец сумел запрограммировать робота на определенные голосовые команды. Мальчик - молодец, освоил и, возможно, даже усовершенствовал стандартный функционал игрушки, что и показал приехавшему главе государства.

Населению же рассказали, что будущие военные между плацем и глажкой формы разрабатывают и даже собирают чудеса техники. Можно все привычно свалить на журналистов, но если вспомнить, что глава государства и сам, бывает, показывает старую американскую боевую операцию вместо нашей недавней, то понятно, что дело тут в другом.

Традиция показухи

Как все это делается: служба протокола президента, прорабатывая его поездки, обращает внимание на возможные яркие, "человеческие" моменты, в том числе и для телекартинки. Получив приемлемые предложения от руководства посещаемого объекта, сотрудники администрации президента составляют короткое описание для сопровождающих журналистов, те отправляют материал в редакции, где он тоже может быть доработан. На каждом этапе изначальная идея только улучшается - ну кому из зрителей интересно про непонятный речевой модулятор, другое дело - отжимающиеся роботы!

Традиция такой технологической показухи идет с советских времен: выходило море "научно-популярных" фильмов о достижениях советских ученых и инженеров. Я своими глазами видел выпуски про производство советских видеомагнитофонов и CD-проигрывателей, разной бытовой техники - от каких-то переливающихся светильников до кухонных комбайнов.

На кадрах люди в белых халатах с интеллигентными лицами озабоченно тыкали отвертками в недра диковинного агрегата или придирчиво осматривали его внешний вид. Приятный дикторский голос за кадром сообщал, что вскоре все это окажется в домах простых советских людей. Эти штуки и правда появились в широкой продаже, но спустя годы, когда никакого СССР уже не существовало, и произведено все это было за его пределами.

Apple расслабился

Не то чтобы новация, но характерный признак нашего времени - активное втягивание руководства страны в эти высокотехнологичные потемкинские деревни. Леонид Ильич, бывало, открывал большие предприятия, но вот каждый миксер в программе "Время" не разглядывал.

А тут - то Чубайс придет к Путину с планшетом, то Чемезов Медведеву подарит телефон с двумя экранами (помните мем "Apple напрягся"), то еще какую диковинку приволокут. И это еще ничего, по крайней мере были работающие образцы и даже, пусть и полностью провалившиеся, продажи в розницу. Хуже, когда вместо робота показывают ростовую фигуру или что-то в этом роде.

Участие в такой показухе руководителей государства - путь не только к гарантированному паблисити, но и к повышенным возможностям презентующего, чего не скажешь о самих разработках. И планшет с гибким экраном, и YotaPhone не стали российскими прорывами. "Русский Apple", компания Yota Devices, вообще была потихоньку продана китайцам, а на днях признана банкротом.

У тех же, кто представлял новинки Путину, судя по всему, все отлично. Иными словами, демонстрируемый технологический прогресс (зачастую - его видимость) в России - это, как правило, лишь способ выбить бюджетные или околобюджетные средства и увеличить влияние, но не бизнес.

Невзлетающее верноподданничество

Есть и исключения: компания Яндекс, например, сначала представляет свои разработки публике, а уж потом начальству - так было и с беспилотным автомобилем, и с голосовым помощником "Алиса". А вот конкуренты из Mail.Ru пошли более традиционным для современной России путем, продемонстрировав премьер-министру Дмитрию Медведеву свой еще не вышедший голосовой ассистент "Маруся" и "умную колонку" с ним.

Посмотрим, чей подход более эффективен, но верноподданические усилия Mail.Ru пока не приводили к успеху продуктов, например, их мессенджер Там Там, презентованный аккурат во время начала блокировки Telegram в России, как это принято говорить, "не взлетел".

Технологии - такая сфера, где интересный и качественный продукт неплохо продает себя сам - даже без особенной рекламы, и уж тем более без использования административного ресурса. Нам же вместо них пытаются впарить "просвещенное руководство", давая понять, что весь этот прогресс неразрывно с ним связан.

Выглядит это с каждым разом все более нелепо: на поверку обласканные взглядом новинки оказываются азиатским ширпотребом или, в лучшем случае, доморощенным неликвидом. Возведение потемкинких деревень в эпоху интернета, да еще и в такой сфере, может, и эффективное для кармана определенных людей дело, но для имиджа государства - точно очень глупое.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Каких профессионалов заменят роботы? Секретари Сегодня в качестве офисных работников трудятся более двух с половиной миллионов немцев. Вероятно, что в ближайшие двадцать лет как минимум 70 процентов секретарей и делопроизводителей заменят машины.

Каких профессионалов заменят роботы? Кулинары Повара-роботы вряд ли получат мишленовскую звезду, но на кухне уж точно справятся с любой монотонной работой.

Каких профессионалов заменят роботы? Продавцы Во многих немецких супермаркетах стойки самообслуживания постепенно заменяют кассиров. Посетители сами могут отсканировать штрих-коды на товарах, взвесить фрукты и овощи, а затем оплатить покупки наличными или банковской картой.

Каких профессионалов заменят роботы? Официанты В некоторых ресторанах Китая в качестве обслуживающего персонала используют таких роботов. Они способны принимать заказы, подносить еду и выписывать счет. Машины работают около семи часов подряд без дополнительной подзарядки.

Каких профессионалов заменят роботы? Экономисты Выполнение сложных экономических вычислений тоже планируют доверить роботам.

Каких профессионалов заменят роботы? Почтовые курьеры В 2013 году концерн Deutsche Post впервые заявил о возможности доставки писем и бандеролей в труднодоступные районы при помощи мини-вертолетов под названием Paketkopter. Возможно, в ближайшем будущем они полностью заменят привычных почтовых курьеров. Сегодня в Германии в этой сфере задействовано около 700 тысяч человек.

Каких профессионалов заменят роботы? Банковские служащие Сегодня около полумиллиона немцев трудятся в банках. Согласно прогнозам, большинству из них придется искать новую работу: любые валютные операции роботам под силу.

Каких профессионалов заменят роботы? Кладовщик Решение логистических задач на складе тоже доверят машинам.

Каких профессионалов заменят роботы? Сварщики Робототехника постепенно внедряется и в металлообрабатывающую промышленность. Умные системы избавят людей от опасной и тяжелой работы.

Каких профессионалов заменят роботы? Бухгалтеры Последнее место в рейтинге профессий, которые подвергнутся автоматизации, занимают бухгалтеры.

Каких профессионалов заменят роботы? Незаменимые специалисты Помимо списка профессий, находящихся под угрозой роботизации, компания A.T. Kearney составила и рейтинг специалистов, которых машины нверняка не заменят. Воспитатели детского сада, медицинские работники и научные сотрудники могут не беспокоиться: искусственный разум не способен фантазировать и чувствовать. Автор: Ксения Сафронова

