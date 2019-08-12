Комментарий: Авария под Архангельском - медийный Чернобыль российской власти

Авария на полигоне российского военно-морского флота близ села Нёнокса напомнила россиянам о чернобыльской аварии. По официальным данным, взрыв произошел во время "испытаний жидкостной реактивной двигательной установки". Иностранные эксперты и российские комментаторы опасаются, что на самом деле взорвался опытный образец российской ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем, которую в 2018 году презентовал лично президент Владимир Путин. Какие выводы, кроме срочной скупки йода, могут сделать из прошедшего россияне?

Любимый военный проект президента Путина

Главный ответственный за случившееся в Архангельской области - президент России Владимир Путин. Он не раз давал понять, что разработка новых вооружений идет в стране под его личным контролем. И свою персональную заинтересованность он демонстрировал с 2018 года не раз.

Иван Преображенский

Достаточно знать о специфической советской психологии, чтобы смоделировать ситуацию, когда военных и инженеров начальство всеми средствами подгоняет, чтобы они скорее порадовали своими успехами "лидера нации". Подобные примеры хорошо известны. Одним - из мемуаров, а лично мне - из бабушкиных рассказов. Она занималась, в частности, разработкой некоторых видов ракет "земля-воздух" и немало могла рассказать о вынужденных нарушениях техники безопасности.

Спешка, изначально спорный проект… От него - из-за его сомнительной реализуемости и эффективности - в свое время отказался куда более мощный, профессиональный и, надо сказать, рациональный советский ВПК. И вот результат - взрыв. Об истинной хронологии событий мы, скорее всего, опять если и узнаем правду, то из мемуаров.

Вина властей, которым в их противостоянии с Западом и начавшейся гонке вооружений требовались быстрые успехи, неоспорима. И это вне зависимости от того, что взорвалось в Архангельской области: новая ракета на жидком топливе, в двигателе которой были радиоактивные элементы, или ракета на "атомном ходу" с "практически неограниченной дальностью" и "непредсказуемой траекторией полета", как гордо рапортовало в 2018 году о ракете "Буревестник" российское военное ведомство.

Ложь и заговор молчания

Много ли оказалось пострадавших в этой техногенной аварии? Этого мы тоже, скорее всего, никогда не узнаем. Официальная версия известна - пятеро погибших сотрудников "Росатома". Они посмертно представлены к государственным наградам и торжественно похоронены. Даже количество раненых известно лишь приблизительно. Сопровождался ли взрыв резким ростом радиации в регионе? Загрязнено ли море? Много ли россиян могли подвергнуться облучению? Нам говорят, что ничего этого нет. На такие вопросы отвечать российские власти подробно и не собираются. Не исключено, что они говорят правду, но так, что в нее практически никто не верит, потому что содержится она в скупыхпресс-релизах, явно утаивающих какие-то факты. В итоге, жители Архангельской области скупают йод, московские мамаши на онлайн-форумах пугают друг друга радиоактивным дождем.

Для описания этого типа реакции на техногенные аварии можно вспомнить взрыв на Чернобыльской АЭС в 1986 году, благо в этом году миллионы россиян и иностранцев посмотрели новый сериал. В фильме отлично передана атмосфера лжи и холопского чинопочитания, которая способствовала этой трагедии и не изжита в России по сей день.

Можно, впрочем, так далеко за примерами не ходить. Как раз 12 августа исполнилось 19 лет со дня трагической катастрофы подводной лодки "Курск", о которой российские власти бессовестно лгали в течение нескольких дней после взрыва.

Такой подход воспроизводится и теперь при освещении взрыва в Нёноксе. Сообщения властей предельно скупы. В выступлениях ученых и в заявлениях местных властей проскальзывают намеки то на рост радиационной активности, то на какие-то взорвавшиеся "ядерные батарейки". Причем, все мало-мальски "острое", едва появившись, стремительно исчезает с сайтов и из эфиров телеканалов. И россияне остаются один на один со слухами, которые один другого диче и неправдоподобнее, зато как нельзя лучше соответствуют их собственным страхам.

Взрыв неверия

Я не знаю, какими будут последствия провала испытаний для обороноспособности России. Никто, думаю, сейчас не знает, и какими они будут для здоровья людей, живущих в зоне аварии. Даже если речь шла о жидком топливе, то химикаты, в том числе радиоактивные, вполне могли попасть, например, в море.

Зато можно точно сказать, что произошедшее - настоящий медийный "Чернобыль". Это диагноз российской власти, которая также разучились говорить своим согражданам правду, как и правители СССР перед его распадом. Ну, а граждане, как и тогда, своим лидерам больше не верят. И это непременно будет иметь последствия.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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