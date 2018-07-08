Комментарий: Приготовьтесь - Трамп едет на саммит НАТО

НАТО надеется, что ее важнейший член - США - не нанесет слишком большого ущерба альянсу на саммите в Брюсселе 11 июля. Да, трансатлантические связи явно ослабли, сетует Бернд Ригерт.
Шоу Дональда Трампа делает остановку в Европе. Все газетные заголовки на ближайшей неделе неминуемо будут посвящены эгоистичному президенту США. На саммите альянса в Брюсселе 11 июля он может припугнуть европейских союзников и Канаду. Или ляпнуть что-нибудь в Великобритании во время чаепития с королевой. Или после того, как поиграет в гольф в своем отеле в Шотландии, подружится с Владимиром Путиным во время исторической встречи с российским автократом в Финляндии.
Неуверенность в Брюсселе
В Брюсселе, прежде всего среди партнеров по НАТО, царит неуверенность из-за того, что принесет европейское турне находящегося в процесс предвыборной борьбы президента США, автора концепции "Америка прежде всего". Трамп, разумеется, не побоится оскорбить союзников и предъявить свои абсурдные требования о их недостаточных расходах на оборону. Хотя европейцы, как и обещали, тратят все больше денег на свои армии, Трампу этого не хватает.
Тому, кто хочет понять образ мыслей Трампа, достаточно послушать его предвыборную речь в Индиане, произнесенную на прошлой неделе. Там он открыто выступил против канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) и задал вопрос, а что, собственно, он получает за свои деньги от немцев?
"Немцы охотнее будут делать бизнес в сфере энергетики с русскими, а американцы - дураки, которые все должны оплачивать", - заявил Трамп. Американский президент, конечно, хотел бы изменить это и завуалированно угрожает выводом войск США из Германии, если он вскоре не увидит деньги.
Охрана европейских стран НАТО за деньги?
Худшее, что могли бы представить себе дипломаты НАТО в Брюсселе, это ввод платы за размещение американский войск в Европе. Защита в обмен на деньги? В таких категориях в альянсе, который вообще-то должен опираться на политические ценности, еще не размышляли. Но Трамп, который в глубине своей души является торгашом, так думает. Он ищет собственную выгоду и безжалостно торгуется, без уважения к тесным союзническим связям. Он уже продемонстрировал это в Канаде во время саммита G7. Было бы даже удивительно, если бы он не воспользовался этим, по его мнению, успешным методом и в случае НАТО.
Европейцы должны быть готовы к тому, что Трамп смешает торговый конфликт и политику безопасности. "Если хотите защиты от ядерного оружия русских, тогда пустите американские товары без пошлин в Европу", - такова простая формула, которой мог бы воспользоваться Дональд Трамп. Этот человек из Белого дома охотнее будет общаться на саммитах с диктаторами и автократами, чем сотрудничать со старыми союзниками.
НАТО будет доказывать Трампу, что все больше стран-членов альянса приближаются к цели в два процента от ВВП, которые тратятся на оборону. И все же Германия очень медленно движется в этом направлении, состояние бундесвера неутешительно. Боеспособность европейских армий в целом оставляет желать лучшего. И с этим открытым флангом Ангела Меркель должна будет дать отчет, в чем тут дело. Американский президент будет использовать это в своих целях. Как уже было сказано: он находится в процесс избирательной кампании по выборам в Конгресс, которые состоятся в ноябре.
Что будет с НАТО
Будущее отношений в НАТО очертило министерство обороны Польши. Поляки предложили ежегодно выкладывать по два миллиарда долларов за размещение дополнительных американских войск на своей территории. Этот коммерческий счет за защиту мог бы понравиться Трампу и служить для него в качестве модели. Страны НАТО могут лишь надеяться, что президент сильнейшей военной державы и дальше будет признавать обязанность по защите членов альянса.
В крайнем случае он мог быть пригрозить отказаться от этого принципа, чтобы продавить свои требования. Совсем исключать этого нельзя, ведь еще два года назад во время борьбы за пост президента США Трамп называл альянс "совершенно ненужным".
Создание боеспособной военной организации внутри Евросоюза в качестве альтернативы НАТО пока что находится лишь на начальном этапе. Оно будет длиться много лет и полностью заместить военные возможности США такая европейская альтернатива не сможет.
Трамп окажет влияние на Путина?
С тревогой дипломаты НАТО следят и за предстоящей встречей Трампа c хозяином Кремля Владимиром Путиным, лидером государства, которое многие страны-члены альянса считают самой большой угрозой. Есть целый список деликатных проблем - от украинского конфликта до кибервойны, которые Трамп от лица НАТО должен обсудить с Путиным.
На саммите в Брюсселе могут быть приняты соответствующие рекомендации. Но вспомнит ли Трамп о них, так же как и о многом другом, будучи в Хельсинки - предсказать невозможно. Он готов ко всему, что может произойти на встрече с Путиным, заявил Трамп во время предвыборной поездки в Индиану. Хорошо это или плохо? Если встреча пройдет хорошо с точки зрения НАТО, Трамп мог бы оказать влияние на Путина. Если плохо - противостояние может ужесточиться.
Ясно лишь одно: шоу Трампа в его собственной интерпретации будет гарантированно успешным. Уже в ушах звенит от навязчивого бахвальства президента США, который будет разглагольствовать о собственном величии. НАТО, английская королева, Путин? Это будет отлично!
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