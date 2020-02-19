 Комитет Сената США одобрил ″санкции из ада″ против России | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.12.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Комитет Сената США одобрил "санкции из ада" против России

Законопроект предусматривает ограничения против российского госдолга и другие жесткие меры. Когда этот документ будет голосоваться на пленарном заседании Сената США, пока неясно.

Здание Конгресса США в Вашингтоне

Здание Конгресса США в Вашингтоне

Комитет Сената США по иностранным делам в среду, 18 декабря, одобрил законопроект о введении крупного пакета жестких санкций против России, которые прозвали "санкциями из ада". За вынесение данного законопроекта на пленарное заседание Сената проголосовали 17 членов контролируемого республиканцами комитета, еще пять - высказались против.

Все пять голосов "против" поступили от республиканцев, в том числе от председателя комитета Джима Риша. Когда именно данный законопроект будет голосоваться на пленарном заседании Сената, пока неясно. Прежде чем этот документ будет направлен на подпись президенту, он должен получить одобрение обеих палат Конгресса США - и Сената, и Палаты представителей.

"Санкции из ада"

Одобренный в сенатском комитете законопроект называется "Акт 2019 года о защите американской безопасности от агрессии Кремля" (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019, DASKA).

Контекст

Новые санкции за покушение на Скрипалей и разговоры о реанимации "большой восьмерки" убеждают Путина в том, что терпение и упрямство - самые эффективные средства в борьбе с Западом, считает Константин Эггерт. (26.08.2019)

Заигрывания Трампа с Путиным спровоцировали Конгресс на обсуждение новых санкций, которые ударят по госдолгу и IT-сфере. Их нельзя будет отменить десятилетиями, предупреждает Иван Преображенский. (26.07.2018)

Он был выдвинут в феврале сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и лидером демократов в сенатском комитете по иностранным делам Бобом Менедесом с целью убедить президента США Дональда Трампа принять более жесткие меры против Москвы за предполагаемое вмешательство в американские выборы, агрессию против Украины и участие в гражданской войне в Сирии.

В числе прочего, DASKA предусматривает введение санкций против российского госдолга и киберсектора, нефтяной и газовой промышленности, а также банков, содействующих усилиям по вмешательству в иностранные выборы.

Смотрите также:

  • Пограничный контроль в британском аэропорту Хитроу

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Запрет на въезд и заморозка активов

    В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев.

  • Офис компании Роснефть в Москве и часть Кремлевской стены

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Секторальные санкции в связи с событиями в Украине

    16 июля 2014 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Новатэк", а также "Газпромбанка" и ВЭБа. Они не могут получать в США долговое финансирование сроком более 90 дней. С ВЭБом и "Газпромбанком" запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, "Россельхозбанк" и Объединенная судостроительная корпорация.

  • Вход в филиал Сбербанка в Москве

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ЕС последовал примеру США

    Пару недель спустя секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел и ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

  • Нефтедобывающая платформа Приразломная.

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Российская нефтянка под санкциями

    Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.

  • Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров держит автомат, произведенный концерном Калашников

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ВПК под прицелом

    Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

  • Штаб-квартира ФСБ РФ на Лубянке

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции в отношении силовиков

    В декабре 2016 года США ввели санкции в связи с возможными кибератаками со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности.

  • Предприниматель Олег Дерипаска и президент РФ Владимир Путин

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы

    В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее "Кремлевского доклада". Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

  • Британские военные в масках и защитных костюмах

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции за отравление Скрипалей

    27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 02:46

Кто в России попадет под "санкции из ада"? (19.02.2019)

Контекст

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

Галерея DW о том, какие американские и европейские санкции и за что были введены в отношении России за последние четыре года. (27.08.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Кто в России попадет под "санкции из ада"? (19.02.2019)  

Удар по активам ближнего круга Путина: подробности новых "санкций из ада". DW Новости  

Сколько у Путина денег: разведка США займется тайными финансовыми потоками. DW Новости  

Также по теме

Активы Путина и его друзей под прицелом "адских санкций" США (27.02.2019) 27.02.2019

Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России. Они направлены, в частности, против нефтегазового и финансового секторов. Речь в них также идет об активах Владимира Путина и убийстве Бориса Немцова.

USA Washington - 116th Vereidigungszeremonie des US Repräsentantenhaus

Что нужно знать о новых законопроектах Конгресса США по России 13.03.2019

Палата представителей Конгресса США приняла четыре связанных с Россией документа - от отказа признания Крыма частью РФ до раскрытия данных о доходах Путина. Подробнее о них - у DW.

Реклама

Самые читаемые

Экс-боец "эскадрона смерти": я участвовал в убийствах критиков Лукашенко  

Устроиться на работу в Германии будет проще  

Эксклюзив DW: экс-боец спецотряда МВД Беларуси признался в убийствах оппозиционеров  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно