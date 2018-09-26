 Комитет Сената США одобрил проект резолюции по голодомору в Украине | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.09.2018

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Мир

Комитет Сената США одобрил проект резолюции по голодомору в Украине

Документ о признании голодомора в Украине геноцидом должен одобрить Сенат. Украинцы продолжают защищать свою независимость от российской агрессии, отметил сенатор Роб Портман.

Участница траурного мероприятия возле Мемориала жертвам голодомора (фото из архива)

Участница траурного мероприятия возле Мемориала жертвам голодомора (фото из архива)

Комитет по международным отношениям Сената США одобрил проект резолюции, приуроченной к 85-летней годовщине голодомора в Украине. Об этом сообщил сенатор от штата Огайо, сопредседатель "украинского кокуса" (профильной группы Сената) Роб Портман на своем сайте в среду, 26 сентября. Голодомор был "преднамеренным уничтожением большой части украинского общества в 1932-1933 годах, совершенным Сталиным", отметил Портман. Он напомнил, что в 2015 году в Вашингтоне был открыт Мемориал жертвам Голодомора.

Контекст

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"Мы никогда не должны забывать зверские преступления, совершенные Советским Союзом в отношении украинского народа во время голодомора", - заявил сенатор. Украина в настоящий момент "продолжает борьбу, стремясь защитить свои независимость и суверенитет от российской агрессии", подчеркнул Портман.

"Систематические нарушения прав человека"

Документ, в котором голодомор на Украине обозначается как геноцид, отдает дань памяти "миллионам украинцам, погибшим по воле тоталитарного правительства Сталина в бывшем СССР, которое учинило преднамеренный голод зимой 1932-1933 годов, чтобы сломить сопротивление коммунистической оккупации". Авторы осуждают "систематические нарушения прав человека", совершавшиеся советскими властями в отношении украинского народа, и призывают распространять информацию об украинском голодоморе в мире.

Проект резолюции, который поддерживают представители и Демократической, и Республиканской партий, был представлен в Сенате в середине марта Портманом и другим сопредседателем "украинского кокуса" Диком Дарбином. После одобрения комитетом по международным отношениям документ будет вынесен на голосование в Сенате. Ранее посольство Украины в США назвало проект резолюции "важным шагом" в процессе признания голодомора актом геноцида против украинского народа и закрепления этого решения в международном законодательстве.

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Сайт сенатора Роба Портмана: комитет Сентата одобрил резолюцию по голодомору в Украине

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