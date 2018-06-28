Комитет бундестага утвердил проект бюджета на 2018 год

Комитет бундестага по бюджетным вопросам утвердил в ночь на четверг, 28 июня, проект федерального бюджета на 2018 год, представленный министром финансов Германии Олафом Шольцом (Olaf Scholz). Депутаты одобрили статьи расходов на общую сумму в 343,6 млрд евро, что на 3,9 процента больше, чем в минувшем году. В предыдущем варианте документа этот показатель был утвержден на уровне в 341 млрд евро.

Итоговое сальдо равно нулю, при этом доходы от налоговых поступлений, как ожидается, составят порядка 321,3 млрд евро.

Эксперт фракции ХДС/ХСС в бундестаге по вопросам бюджетной политики Экхардт Реберг (Eckhardt Rehberg) приветствовал увеличение инвестиций на 2,8 млрд евро - до 39,8 млрд евро.

Раздувание расходов на оборону

В свою очередь эксперт "зеленых" Свен-Кристиан Киндлер (Sven-Christian Kindler) подверг жесткой критике увеличение оборонного бюджета на 20 млрд евро по сравнению с 2017 годом (эта статья расписана до конца текущего легислатурного периода в 2021 году) и обвинил минфин в "масштабном раздувании" затрат на военные нужды. В аналогичный период расходы на финансирование деятельности МИД ФРГ и министерства по вопросам экономического сотрудничества и развития сократятся на 580 млн евро. "Это разрушительная стратегия расстановки приоритетов, которая сделает мир менее безопасным", - подчеркнул Киндлер.

Ранее министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) попросила до конца 2021 года выделить для вооруженных сил Германии - бундесвера - на 15 млн евро больше, чем предусмотрено в смете министра финансов Олафа Шольца (Olaf Scholz). Дополнительные ассигнования требуются в первую очередь, чтобы покрыть расходы на закупку вооружений, управление и содержание техники и персонала.

Смотритетакже:

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Четверть расходов - на оборону В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Расходы в двойном размере Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Оборона и секретные расходы в приоритетах Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать. Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев

