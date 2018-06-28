 Комитет бундестага утвердил проект бюджета на 2018 год | Новости из Германии о Германии | DW | 28.06.2018

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Германия

Комитет бундестага утвердил проект бюджета на 2018 год

Бюджетная смета предусматривает расходы ФРГ на этот год в размере 343,6 млрд евро. Сальдо, как ожидается, будет равно нулю. Доходы от налоговых поступлений составят порядка 321,3 млрд евро.

Купюры евро

Комитет бундестага по бюджетным вопросам утвердил в ночь на четверг, 28 июня, проект федерального бюджета на 2018 год, представленный министром финансов Германии Олафом Шольцом (Olaf Scholz). Депутаты одобрили статьи расходов на общую сумму в 343,6 млрд евро, что на 3,9 процента больше, чем в минувшем году. В предыдущем варианте документа этот показатель был утвержден на уровне в 341 млрд евро.

Итоговое сальдо равно нулю, при этом доходы от налоговых поступлений, как ожидается, составят порядка 321,3 млрд евро.

Эксперт фракции ХДС/ХСС в бундестаге по вопросам бюджетной политики Экхардт Реберг (Eckhardt Rehberg) приветствовал увеличение инвестиций на 2,8 млрд евро - до 39,8 млрд евро.

Раздувание расходов на оборону

Контекст

Немецкие эксперты убеждены: в любом стареющем обществе, в том числе и российском, мужчины и женщины должны дольше работать, иначе пенсионная система рухнет. (14.06.2018)

По данным Handelsblatt и Bild, оборонное ведомство ФРГ планирует заказать беспилотники, спасательные вертолеты, транспортные самолеты и системы ПРО. (23.04.2018)

В свою очередь эксперт "зеленых" Свен-Кристиан Киндлер (Sven-Christian Kindler) подверг жесткой критике увеличение оборонного бюджета на 20 млрд евро по сравнению с 2017 годом (эта статья расписана до конца текущего легислатурного периода в 2021 году) и обвинил минфин в "масштабном раздувании" затрат на военные нужды. В аналогичный период расходы на финансирование деятельности МИД ФРГ и министерства по вопросам экономического сотрудничества и развития сократятся на 580 млн евро. "Это разрушительная стратегия расстановки приоритетов, которая сделает мир менее безопасным", - подчеркнул Киндлер.

Ранее министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) попросила до конца 2021 года выделить для вооруженных сил Германии - бундесвера - на 15 млн евро больше, чем предусмотрено в смете министра финансов Олафа Шольца (Olaf Scholz). Дополнительные ассигнования требуются в первую очередь, чтобы покрыть расходы на закупку вооружений, управление и содержание техники и персонала.

Смотритетакже:

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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Повышение пенсий и рост госрасходов - секрет немецкого успеха

Контекст

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

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