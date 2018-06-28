Комитет бундестага утвердил проект бюджета на 2018 год

Бюджетная смета предусматривает расходы ФРГ на этот год в размере 343,6 млрд евро. Сальдо, как ожидается, будет равно нулю. Доходы от налоговых поступлений составят порядка 321,3 млрд евро.
Комитет бундестага по бюджетным вопросам утвердил в ночь на четверг, 28 июня, проект федерального бюджета на 2018 год, представленный министром финансов Германии Олафом Шольцом (Olaf Scholz). Депутаты одобрили статьи расходов на общую сумму в 343,6 млрд евро, что на 3,9 процента больше, чем в минувшем году. В предыдущем варианте документа этот показатель был утвержден на уровне в 341 млрд евро.
Итоговое сальдо равно нулю, при этом доходы от налоговых поступлений, как ожидается, составят порядка 321,3 млрд евро.
Эксперт фракции ХДС/ХСС в бундестаге по вопросам бюджетной политики Экхардт Реберг (Eckhardt Rehberg) приветствовал увеличение инвестиций на 2,8 млрд евро - до 39,8 млрд евро.
Раздувание расходов на оборону
В свою очередь эксперт "зеленых" Свен-Кристиан Киндлер (Sven-Christian Kindler) подверг жесткой критике увеличение оборонного бюджета на 20 млрд евро по сравнению с 2017 годом (эта статья расписана до конца текущего легислатурного периода в 2021 году) и обвинил минфин в "масштабном раздувании" затрат на военные нужды. В аналогичный период расходы на финансирование деятельности МИД ФРГ и министерства по вопросам экономического сотрудничества и развития сократятся на 580 млн евро. "Это разрушительная стратегия расстановки приоритетов, которая сделает мир менее безопасным", - подчеркнул Киндлер.
Ранее министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) попросила до конца 2021 года выделить для вооруженных сил Германии - бундесвера - на 15 млн евро больше, чем предусмотрено в смете министра финансов Олафа Шольца (Olaf Scholz). Дополнительные ассигнования требуются в первую очередь, чтобы покрыть расходы на закупку вооружений, управление и содержание техники и персонала.
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