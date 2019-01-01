Комитет атлетов WADA настаивает на лишении РУСАДА аккредитации

Комитет спортсменов Всемирного антидопингового агентства WADA ожидает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет лишено аккредитации. Об этом сказано в официальном заявлении этого комитета от 2 января на сайте WADA. "Мы крайне разочарованы тем, что российские власти не соблюли крайний срок, который WADA назначила на 31 декабря. Теперь мы ожидаем, что, согласно процедуре, рекомендованной Комитетом по соответствию антидопинговому кодексу, будет объявлено о несоответствии России", - указано в тексте. Атлеты подчеркивают, что только такую меру они сочтут "подходящей и адекватной", а любые компромиссы будут рассматриваться как отказ WADA действовать от имени "чистых" спортсменов.

Накануне за повторное лишение аккредитации РУСАДА выступило Национальное антидопинговое агентство Германии (NADA) и глава Немецкого олимпийского спортивного союза (DOSB) Альфонс Хёрман (Alfons Hörmann). По мнению немцев, в нынешней ситуации доверия может лишиться не только Россия, но и само Всемирное антидопинговое агентство, "если не проявит последовательность". WADA уже подвергалось резкой международной критике, когда в сентябре 2018 года восстановило членство РУСАДА после почти трехлетней дисквалификации.

Всемирное антидопинговое агентство подтвердило, что до 31 декабря 2018 года - установленного ранее крайнего срока - не получило доступ к данным московской антидопинговой лаборатории.

Что ждет РУСАДА

До конца первой недели января отчет побывавшей в Москве делегации специалистов WADA во главе с независимым экспертом Хосе Антонио Паскуалем поступит на рассмотрение Комитета агентства по соответствию антидопинговому кодексу.

На заседании 14-15 января в Монреале доклад и сопроводительные документы будут проанализированы. Затем рекомендации комитета поступят исполкому агентства.

Если Комитет по соответствию рекомендует лишить РУСАДА членства, а исполнительный комитет WADA согласится с этим, единственным возможным шагом для российского агентства станет обращение в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. После рассмотрения апелляции в CAS будет принято окончательное решение.

WADA: Москва уведомлена о начале процедуры

В пресс-службе WADA сообщили, что о начале соответствующей процедуры уведомили министра спорта РФ Павла Колобкова и генерального директора РУСАДА Юрия Гануса.

Ранее Ганус предупреждал президента РФ Владимира Путина, что если эксперты WADA не получат данные об антидопинговых пробах в требуемые сроки, то это повлечет за собой дисквалификацию всех российских спортсменов и невозможность проводить в стране международные состязания.

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