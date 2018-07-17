Комиссар Совета Европы просит освободить Оюба Титиева

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович обратилась к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой отпустить на свободу задержанного в Чечне руководителя регионального представительства "Мемориала" Оюба Титиева. Открытое письмо Миятович опубликовано на сайте Совета Европы во вторник, 17 июля.

Необходимо "принять решительные меры для обеспечения соблюдения его прав", говорится в документе. Ключевым принципом правозащитной деятельности является обязанность государства "создавать условия, благоприятствующие работе правозащитников", подчеркивает комиссар Совета Европы.

Ранее за рассмотрение дела правозащитника вне пределов Чечни неоднократно выступали уполномоченная РФ по правам человека Татьяна Москалькова и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов. Их позиция подтверждает "наличие сомнений в соблюдении прав господина Титиева, если дело останется в Чеченской Республике", отмечается в письме.

В мае немедленно освободить правозащитника Титиева призвали участники гражданского форума ЕС - Россия. По их мнению, расследование необходимо передать на федеральный уровень.

Дело Оюба Титиева

Руководитель чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев был задержан в Чечне 9 января. Полиция заявила, что у него обнаружили около 180 граммов марихуаны. Правозащитника обвинили в незаконном хранении наркотиков в крупном размере, максимальное наказание за это составляет 10 лет лишения свободы.

В "Мемориале" считают, что Титиев арестован на основании фальсифицированных доказательств, при этом нарушено его право на справедливое судебное разбирательство, гарантированное Конституцией России. Вскоре после задержания Титиева телевидение Чечни показало выступление главы республики Рамзана Кадырова, который назвал независимых правозащитников "врагами народа", занимающимися "стукачеством" и дискредитирующими свой народ.

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