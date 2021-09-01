Комендантский час

Берлин раскритиковал Кремль за атаку на штабы Навального и ФБК. DW Новости (26.04.2021)

Российские власти намерены парализовать работу соратников Алексея Навального. Связанные с оппозиционером организации, в том числе и ФБК, прокуратура попросила признать экстремистскими. В Мосгорсуде состоялось предварительное слушание. При этом оно было закрытым, так как материалы дела якобы могут содержать гостайну. На чем основываются обвинения прокуратуры?