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Комендантский час

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Комендантский час".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

NEW ORLEANS, LOUISIANA - AUGUST 29: Debris is seen in an intersection in downtown on August 29, 2021 in New Orleans, Louisiana. Hurricane Ida made landfall earlier today and continues to cut across Louisiana. Hurricane Ida has been classified as a Category 4 storm with winds of 150 mph. (Photo by Brandon Bell/Getty Images)

В Новом Орлеане введен комендантский час из-за преступности 01.09.2021

В обесточенном после урагана "Ида" Новом Орлеане ввели комендантский час в темное время суток. Эта мера должна предотвратить рост преступности в условиях отсутствия электричества.
Eine Strassenbahn,Tram,Carris,Electrico faehrt hinauf zum Castelo Sao Jorge durch die Altstadt, Impressionen aus Lissabon in Zeiten der Coronavirus Pandemie am 16.08.2020. In Portugal leidet die Tourismusbranche massiv unter den Folgen der Coronavirus Pandemie-trotz Hochsaison und Urlaubszeit bleiben die Touristen und Urlauber fern.

Коронавирус: Португалия вводит комендантский час в ряде муниципалитетов 01.07.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 183 млн жителей планеты. Свыше 3,9 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 1 июля.
Menschen sitzen zur heute erwirkten Wiedereröffnung von Bars und Cafés bei Sonnenschein im belebten Außenbereich eines Cafés. +++ dpa-Bildfunk +++

Евросоюз выходит из локдауна. В школу, в ресторан, в отпуск - уже можно? 08.05.2021

Кто же не мечтает снова встречаться с друзьями, ходить в рестораны, на концерты, ездить в путешествия… После долгих месяцев локдауна Европа делает первые шаги по направлению к нормальной жизни.

Срочно! Вакцинированным или переболевшим ковидом жителям Германии будут гарантированы привилегии (06.05.21) 06.05.2021

Уже с 9 мая для сделавших прививку и переболевших ковидом в Германии планируют отменить действие комендантского часа, ограничение социальных контактов и тесты для посещения магазинов.

Der Vollmond geht am Morgen hinter dem Eros auf dem östlichen Eckrisalit der Kunstakademie unter. +++ dpa-Bildfunk +++

Розовое суперлуние в небе над Германией (фото) 27.04.2021

Нелегкие времена в Германии настали для любителей гулять по ночам, но Луна комендантский час соблюдать не собирается.

Берлин раскритиковал Кремль за атаку на штабы Навального и ФБК. DW Новости (26.04.2021) 26.04.2021

Российские власти намерены парализовать работу соратников Алексея Навального. Связанные с оппозиционером организации, в том числе и ФБК, прокуратура попросила признать экстремистскими. В Мосгорсуде состоялось предварительное слушание. При этом оно было закрытым, так как материалы дела якобы могут содержать гостайну. На чем основываются обвинения прокуратуры?

Комендантский час в Берлине - что думают о нем жители города? (26.04.2021) 26.04.2021

В Германии с субботы действуют единые ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Например, в большинстве регионов с 10 часов вечера жителям запрещено выходить из дома. За повторное нарушение комендантского часа грозит штраф до 25 тысяч евро.
14.10.2020, Berlin: Zwei Polizisten kontrollieren im Stadtteil Friedrichshain die Einhaltung der Sperrstunde. Wegen der Corona-Pandemie gelten eine nächtliche Sperrstunde und strengere Kontaktverbote für drinnen und draußen. Die meisten Geschäfte sowie alle Restaurants und Bars müssen von 23.00 Uhr bis 06.00 Uhr schließen. Foto: Christophe Gateau/dpa | Verwendung weltweit

ФРГ жмет на "аварийный тормоз" в борьбе с коронавирусом 24.04.2021

Поправки в Закон о защите населения от инфекционных болезней вступили в Германии. В субботу по всей стране начали действовать новые, более жесткие ограничения в борьбе с пандемией коронавируса.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht in der Sitzung des Bundestags. Thema ist die erste Lesung zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes. +++ dpa-Bildfunk +++

Коронавирус: Меркель призвала поддержать введение комендантского часа в ФРГ 16.04.2021

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 140 млн человек во всем мире, свыше 3 млн скончались. Выздоровели более 119 млн пациентов. DW следит за событиями 16 апреля.
Citizens seen walking without respecting epidemiological measures in Mostar, Bosnia and Herzegovina on December 19, 2020. Photo: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Можно ли заразиться коронавирусом на свежем воздухе? Что говорят ученые 14.04.2021

Чтобы остановить рост заражений коронавирусом, власти ФРГ предлагают ввести комендантский час, против чего выступают вирусологи. Действительно ли так высок риск заражения на свежем воздухе?
Citizens seen walking without respecting epidemiological measures in Mostar, Bosnia and Herzegovina on December 19, 2020. Photo: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Ученые призывают власти ФРГ не вводить комендантский час для борьбы с пандемией 14.04.2021

Ведущие исследователи аэрозолей обратились к властям Германии с открытым письмом, призвав не прибегать к таким мерам борьбы с пандемией, как запрет на выход из дома.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 12.04.21 *** Members of the National Guard watch as protesters hold hands during a rally outside Brooklyn Center Police Department, a day after Daunte Wright was shot and killed by a police officer, in Brooklyn Center, Minnesota, U.S. April 12, 2021. REUTERS/Leah Millis TPX IMAGES OF THE DAY

В США вторые сутки протестуют из-за гибели афроамериканца 13.04.2021

Десятки демонстрантов собрались в нарушение комендантского часа возле полицейского участка в городе Бруклин-Сентер в Миннесоте. Полиция применила против собравшихся слезоточивый газ.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 23.03.21 *** Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), nimmt an einer Pressekonferenz im Kanzleramt nach den Beratungen von Bund und Ländern teil. Der seit Monaten andauernde Lockdown in Deutschland wird angesichts steigender Corona-Infektionszahlen bis zum 18. April verlängert.

Решает не Меркель? Ужесточат ли опять карантин в Германии 01.04.2021

В Германии растет недовольство мерами властей по борьбе с пандемией ковида. Многие ратуют за более решительные действия правительства. Но возможности канцлера в этом отношении ограничены.
A man walks in a deserted street in Paris on December 15, 2020, as a new 8:00 pm-6:00am curfew is implemented in France to avoid a third wave of coronavirus infections. - French don't longer need to fill out forms justifying their reason for leaving home but they are, however, subject to a new curfew as the country battles to avoid a third wave of coronavirus infections that could require an economically devastating third national lockdown. The curfew will be waived for Christmas Eve in order to allow families to travel to celebrate together but it will be kept in place for New Year's Eve. (Photo by MARTIN BUREAU / AFP) (Photo by MARTIN BUREAU/AFP via Getty Images)

Города ФРГ вводят комендантский час. Есть ли в этом смысл? 30.03.2021

Во время третьей волны пандемии все больше немецких городов вводят запрет на выход из дома в ночное время. Однако будет ли от этого польза? Опыт других стран и мнения экспертов - в материале DW.
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist zu Gast in der ARD-Talksendung Anne Will. +++ dpa-Bildfunk +++

Меркель ждет от земель ФРГ большей решительности в борьбе с COVID-19 29.03.2021

Канцлер Германии Ангела Меркель отнесла комендантские часы и дальнейшие ограничения социальных контактов к возможным мерам борьбы с COVID-19 на уровне регионов.
TOPSHOT - Protesters clash against Dutch anti-riot police officers during a demonstration against coronavirus restrictions on 18 Septemberplein square in Eindhoven, the Netherlands, on January 24, 2021. (Photo by ROB ENGELAAR / ANP / AFP) / Netherlands OUT (Photo by ROB ENGELAAR/ANP/AFP via Getty Images)

Коронавирус: комендантский час в Нидерландах вызвал протесты 24.01.2021

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 99 млн человек во всем мире, свыше 2,1 млн скончались. Выздоровели более 71 млн пациентов. DW следит за событиями 24 января.
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