Комендантский час

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Уже с 9 мая для сделавших прививку и переболевших ковидом в Германии планируют отменить действие комендантского часа, ограничение социальных контактов и тесты для посещения магазинов.
Российские власти намерены парализовать работу соратников Алексея Навального. Связанные с оппозиционером организации, в том числе и ФБК, прокуратура попросила признать экстремистскими. В Мосгорсуде состоялось предварительное слушание. При этом оно было закрытым, так как материалы дела якобы могут содержать гостайну. На чем основываются обвинения прокуратуры?
В Германии с субботы действуют единые ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Например, в большинстве регионов с 10 часов вечера жителям запрещено выходить из дома. За повторное нарушение комендантского часа грозит штраф до 25 тысяч евро.