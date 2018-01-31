 Командующий базой США в Гуантанамо снят с поста | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.04.2019

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Мир

Командующий базой США в Гуантанамо снят с поста

Южное командование ВС США потеряло доверие к способности контр-адмирала Джона Ринга нести командование в Гуантанамо, где расположена спецтюрьма для подозреваемых в терроризме.

Американские военные сопровождают узника Гуантанамо в оранжевой робе

Американские военные сопровождают узника Гуантанамо (фото из архива)

Командующий военной базой США в Гуантанамо на Кубе контр-адмирал Джон Ринг снят со своего поста в связи с "потерей доверия к его способности нести командование", сообщило в воскресенье, 28 апреля, Южное командование ВС США.

Как уточняется в сообщении, контр-адмирал покинул свой пост еще 27 апреля. Более точных деталей, связанных с увольнением Ринга, названо не было. Позже представитель Южного командования сообщил, что решение о снятии Ринга было принято в результате длившегося несколько месяцев расследования.

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Бараку Обаме не удалось закрыть тюрьму в Гуантанамо. Она продержалась до Трампа, который подписал указ о том, чтобы она продолжила работу и в будущем. (31.01.2018)

Россиянин Равиль Мингазов, который провел в Гуантанамо более 14 лет, был депортирован в ОАЭ. Сам Мингазов резко возражал против экстрадиции в Россию. (20.01.2017)

Джон Ринг занял пост командующего базой в Гуантанамо, где расположена специальная тюрьма для содержания подозреваемых в терроризме, в апреле 2018 года. Теперь его место займет бывший заместитель командующего бригадный генерал Джон Хасси.

Тюрьма в Гуантанамо

Тюрьма в Гуантанамо была создана после терактов в США 11 сентября 2001 года. Там содержатся предполагаемые мусульманские террористы, в отношении которых не ведутся официальные уголовные дела. Власти США не раз подвергались критике за чрезмерно жесткие условия содержания заключенных и пытки по отношению к ним.

Барак Обама намеревался закрыть тюрьму в 2009 году после вступления в должность президента, но Конгресс США, большинство в котором имели республиканцы, воспротивился этому. В январе 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым тюрьма в Гуантанамо не будет закрыта. С мая 2018 года в Гуантанамо содержатся 40 заключенных.

С момента открытия тюрьмы там содержалось девять российских граждан, которых подозревали в связях с "Аль-Каидой" и движением "Талибан". В 2004 году Россия добилась экстрадиции семерых из них. В январе 2017 года последний из российских заключенных Гуантанамо Равиль Мингазов, который провел там более 14 лет, был депортирован в ОАЭ.

Смотрите также:

  • Военный лагерь Гуантанамо для подозреваемых в терроризме. Столы для приема пищи для заключенных. На заднем плане - несколько камер для заключенных, одна из которых открыта

    Будни Гуантанамо: спецтюрьма изнутри

    Столовая для заключенных

    В ноябре истекает срок президентских полномочий Барака Обамы. Еще в начале своего правления он обещал закрыть спецтюрьму на базе Гунтанамо на Кубе. Но пока осуществить это не удалось. Фотографу агентства Reuters Лукасу Джексону предоставилась возможность посетить лагерь номер 6. Ранее получить разрешение на съемку было крайне сложно. На этой фото - тюремная столовая и камеры для заключенных.

  • Заключенный Гуантанамо смотрит телевизор. На переднем плане - упаковки с едой

    Будни Гуантанамо: спецтюрьма изнутри

    Нарушения прав человека

    Спецтюрьма Гуантанамо на Кубе была открыта в 2002 году. С самого первого дня она является объектом жесткой международной критики в связи с нарушениями прав человека и условиями содержания заключенных. Сюда попадают подозреваемые в терроризме, но без решения суда.

  • Камера заключенного

    Будни Гуантанамо: спецтюрьма изнутри

    Жизненное пространство

    Кровать, умывальник, туалет, две полочки для самых необходимых вещей. Это только одна из камер. Все ли заключенные содержатся именно в таких условиях, неизвестно.

  • Охранник, стоящий перед входом в тюремную библиотеку

    Будни Гуантанамо: спецтюрьма изнутри

    Тюремная библиотека

    Под строгим надзором узникам разрешается пользоваться библиотекой. В наличии есть книги на арабском и на английском языках. Насколько посещаем читальный зал на самом деле, и все ли заключенные Гуантанамо имеют туда доступ, проверить не удалось.

  • Шкаф с медикаментами в лечебнице для заключенных в лагере Гуантанамо

    Будни Гуантанамо: спецтюрьма изнутри

    Медицинская помощь

    Фотограф Лукас Джексон получил разрешение на съемку также и в больнице для заключенных. Вот так выглядит, скажем, шкаф с медикаментами.

  • Заключенный спецтюртьмы Гуантанамо в тюремной столовой. Лица не видно

    Будни Гуантанамо: спецтюрьма изнутри

    Узники Гуантанамо

    Первоначально в тюрьме находились около 800 человек, а в настоящее время здесь содержатся около 90 подозреваемых в терроризме.

  • Охранник лагеря Гуантанамо, снятый со спины. Через решетку он наблюдает за происходящим в соседних помещениях

    Будни Гуантанамо: спецтюрьма изнутри

    Постоянный контроль

    В самом начале узники вынуждены были находиться в железных клетках под палящим солнцем. Сейчас условия несколько улучшились. Но и сейчас заключенные находятся под постоянным наблюдением. О праве на личную сферу нет и речи.

  • Дорога, огороженная с обеих сторон колючей проволокой

    Будни Гуантанамо: спецтюрьма изнутри

    Обещать - не значит закрыть

    Барак Обама неоднократно обещал закрыть тюрьму, "противоречащую американским ценностям". В настоящее время Минобороны США рассматривает 13 других пенитенциарных учреждений на территории страны, куда могли бы перевести заключенных. Но окончательно вопрос о закрытии тюрьмы еще не решен.

    Автор: Фридель Таубе, Светлана Савченко


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Дональд Трамп требует смертной казни для террориста из Нью-Йорка

Контекст

Будни Гуантанамо: спецтюрьма изнутри

Спецтюрьма США на Кубе для подозреваемых в терроризме - одно из самых закрытых пенитенциарных учреждений. В каких условиях содержатся узники Гуантанамо - в фотогалерее DW. (01.04.2016)  

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