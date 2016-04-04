Кольвиц, Кете

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Среди гостей этого острова в прошлом были писатель Герхарт Гауптман, профессор Зигмунд Фрейд, художница Кете Кольвиц, звезда немого кино Аста Нильсен и танцовщица Грет Палукка.
Специальная выставка в Кельне посвящена 100-летию начала Первой мировой войны и гибели на ней сына знаменитой немецкой художницы.
Войны забрали у немецкой художницы Кете Кольвиц и сына, и внука. Ее скульптурная композиция взывает к миру.
Кете Кольвиц никогда не была коммунисткой, однако ее очень любили в Советском Союзе. Почему, - в этом решили разобраться в ее берлинском музее, восстановив выставки 20-х годов.
Древние греки высмеивали бедных и убогих. В Средние века стала популярной идея милосердия и благотворительности. А с ней возник вопрос, кто из бедных достоин помощи, а кто - нет.
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