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Кольвиц, Кете

Остров Хиддензе (Insel Hiddensee)

Остров Хиддензе 04.04.2016

Среди гостей этого острова в прошлом были писатель Герхарт Гауптман, профессор Зигмунд Фрейд, художница Кете Кольвиц, звезда немого кино Аста Нильсен и танцовщица Грет Палукка.
Missing sons - Verlorene Söhne - 8. November 2013 bis 23. Februar 2014, Bundeskunsthalle Bonn. ***Das Bild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Ausstellung verwendet werden*** Käthe Kollwitz (1867-1945), Pietà 1937/38 (Guss 1940-43), Zinklegierung. Käthe Kollwitz Museum, Köln. Foto DW/Per Henriksen 12.11.2013 #DW5_0559

Музей Кете Кольвиц показывает "Апокалипсисы" 17.10.2014

Специальная выставка в Кельне посвящена 100-летию начала Первой мировой войны и гибели на ней сына знаменитой немецкой художницы.
Name: IMG_8135.jpg Bildbeschreibung: Die Trauernden Eltern von Käthe Kollwitz auf dem Friedhof Vladslo CMS-Schlagwort: Erster Weltkrieg, Flandern aufgenommen wann: September 2013 wo: Ypern und Umgebung, Belgien Rechte: Birgit Görtz/DW DW

Под Ржевом установят "Скорбящих родителей" Кете Кольвиц 15.09.2014

Войны забрали у немецкой художницы Кете Кольвиц и сына, и внука. Ее скульптурная композиция взывает к миру.
Stadtansicht Berlin, Neue Wache an der Straße Unter den Linden, aufgenommen am 06.05.2008. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wurde die Neue Wache am Volkstrauertag 1993 als Zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland mit der trauernden Mutterfigur von Käthe Kollwitz im rekonstruierten monumental-leeren Innenraum Tessenows eröffnet. Foto: Soeren Stache dpa +++(c) dpa - Report+++

Кете Кольвиц: против Репина и колхозниц 12.12.2012

Кете Кольвиц никогда не была коммунисткой, однако ее очень любили в Советском Союзе. Почему, - в этом решили разобраться в ее берлинском музее, восстановив выставки 20-х годов.
Бедность в Европе: вдохновение художника и головная боль политика

Бедность в Европе: вдохновение художника и головная боль политика 08.08.2011

Древние греки высмеивали бедных и убогих. В Средние века стала популярной идея милосердия и благотворительности. А с ней возник вопрос, кто из бедных достоин помощи, а кто - нет.