 Количество нападений на журналистов в ФРГ резко выросло | Новости из Германии о Германии | DW | 20.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Количество нападений на журналистов в ФРГ резко выросло

Рост числа нападений зафиксирован впервые за последние три года. Все новые инциденты произошли в восточных федеральных землях.

Правые экстремисты нападают на полицейских и журналистов в Хемнице

Правые экстремисты нападают на полицейских и журналистов в Хемнице

Количество нападений на журналистов в Германии в 2018 году резко выросло. С января по середину сентября текущего года в стране произошло 22 таких инцидента, сообщает в четверг, 20 сентября, медиакомпания MDR со ссылкой на исследование, проведенное Европейским центром по свободе печати и СМИ (ECPMF) в Лейпциге.

Контекст

Беспорядки в Хемнице шокировали ФРГ. Корреспондент DW побывал в городе накануне новых акций протеста, вызванных убийством немца в массовой драке с участием мигрантов. (30.08.2018)

Смерть молодого человека в Кётене правые экстремисты хотят использовать для нового подъема антимигрантских настроений в ФРГ. Политики пытаются удержать ситуацию под контролем. (10.09.2018)

Это означает, что число насильственных преступлений в отношении журналистов в ФРГ выросло впервые за последние три года. В 2015 году исследователи зафиксировали 43 таких нападения, в 2016 - 19 и в 2017 году - лишь семь.

Все нападения - в восточной Германии

За исключением двух случаев, все нападения, совершенные в 2018 году, имели место на полях правоэкстремистских демонстраций и мероприятий, особенно в федеральной земле Саксония. Только в Хемнице в ходе недавних демонстраций, последовавших за насильственной смертью молодого человека, жертвами нападений стали 10 работников СМИ. Еще четыре нападения зафиксировано в земле Саксония-Анхальт и три - в Тюрингии. Эксперты, однако, полагают, что реальное количество нападений на журналистов в ФРГ еще выше.

Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) с начала 2016 года также фиксирует политически мотивированные нападения на журналистов. Согласно BKA, за текущий год федеральные земли зарегистрировали по всей Германии шесть нападений на репортеров со стороны правых экстремистов, в том числе по два - в Саксонии и Тюрингии. Инциденты в ходе недавних беспорядков в Хемнице в докладе BKA еще не учтены.

Смотрите также:

  • Удо Линденберг

    Назло ксенофобам

    Концерт для беженцев

    Солидарность с беженцами демонстрируют и другие немецкие музыканты. Рок-звезда Удо Линденберг приглашает 200 беженцев на концерт в Бремене, на котором он исполнит, в частности, песню с такими словами: "Приходи, будем друзьями, теперь твой дом у нас и никто тебя отсюда не прогонит".

  • Сайт кампании Aktion Arschloch

    Назло ксенофобам

    Хит для беженцев

    Учитель музыки из Германии стартовал кампанию против ксенофобии "Aktion Arschloch". Цель кампании - вернуть в медийное пространство сингл панк-группы Die Ärzte, который 22 года тому назад стал гимном протеста против неонацистского насилия в Германии. "Schrei nach Liebe" снова лидирует в хит-парадах. Музыканты перечисляют все доходы от продаж песни в пользу правозащитной организации Pro Asyl.

  • Тиль Швайгер

    Назло ксенофобам

    Немецкий для беженцев

    Актер, режиссер и продюсер Тиль Швайгер основал фонд помощи беженцам. Til Schweiger Foundation будет оказывать поддержку ведомству по приему просителей убежища в Оснабрюке и предлагать, в частности, языковые курсы. О своей поддержке фонда заявили, в частности, такие знаменитости, как тренер сборной по футболу Германии Йоги Лёв, репер Томас Д, актер Ян Йозеф Лиферс.

  • Deichkind на Echo-2015

    Назло ксенофобам

    Свитера для беженцев

    Гамбургское трио Deichkind, специалисты по хип-хопу и электропанку, вышли на сцену в марте на церемонии награждения лауреатов немецкой музыкальной премии Echo в свитерах с надписью "Refugees welcome". С недавнего времени футболки "Добро пожаловать, беженцы" группа продает через интернет и сборы перечисляет в пользу Pro Asyl.

  • Die Fantastischen Vier

    Назло ксенофобам

    Новая дата для беженцев

    Концерт солидарности с беженцами в октябре перед зданием Рейхстага был отменен, потому что пересекался с празднованиями воссоединения Германии. О своем безвозмездном выступлении заявили такие известные немецкие группы и исполнители, как Die Fantastischen Vier, Sido, Андреас Бурани, Ксавьер Курт Найду, Удо Линденберг и Петер Маффай. Линденберг надеется, что для концерта будет найдена новая дата.

  • Хайнц Рудольф Кунце

    Назло ксенофобам

    Инструменты для беженцев

    Спорт и музыка способствуют воцарению мира и вносят разнообразие в повседневную жизнь. Дабы и беженцам было чем заняться в ожидании дальнейшей своей участи в Германии, немецкий бард Хайнц Рудольф Кунце предложил собирать для них музыкальные инструменты. "Эти исстрадавшиеся люди нуждаются не только в еде и одежде", - заявил музыкант.

  • Катя Риман

    Назло ксенофобам

    Марш для беженцев

    Актриса Катя Риман сообщила газете Welt am Sonntag о планах проведения марша солидарности с беженцами, который она собирается организовать с правозащитными организациями Amnesty International и Pro Asyl. "Мы должны снова идти на улицу, - заявила актриса. - Нельзя оставлять беженцев на растерзание неонацистам и антиисламистам."

  • Кампания солидарности с беженцами

    Назло ксенофобам

    Право для беженцев

    "Право на убежище не подлежит дискуссиям, это одно из основных прав человека", - под таким лозунгом проходит кампания солидарности с беженцами "Kein Bock auf Nazis", которую поддержали более 20 известных музыкальных групп и исполнителей, в частности, Die Toten Hosen, Die Ärzte, Deichkind, Fettes Brot, Jan Delay, Tocotronic, die Beatsteaks.

    Автор: Кристина Рейман-Шнайдер, Элла Володина


Смотреть видео 02:42
Now live
02:42 мин

После беспорядков в Хемнице: чего ожидать от правых радикалов? (29.08.2018)

Контекст

Назло ксенофобам

Солидарность с беженцами в Германии в эти дни проявляют не только рядовые жители, предлагая им свою посильную и бескорыстную помощь, но и многие знаменитости - актеры и музыканты. (16.09.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

После беспорядков в Хемнице: чего ожидать от правых радикалов? (29.08.2018)  

Убийство и столкновения в Хемнице: правые радикалы шокировали Германию - DW Новости  

Демонстрация правых радикалов в Кётене  

Также по теме

Deutschland Tödlicher Streit in Köthen - Trauerzug

В Кётене прошла демонстрация правых радикалов после гибели мужчины 10.09.2018

В Кётене на востоке Германии 22-летний немец умер вследствие сердечного приступа после конфликта с группой афганцев. Власти призывают "давать отпор любым попыткам сделать из Кётена второй Хемниц".

Chemnitz Demo gegen Migranten

В Хемнице полиция пресекла столкновения левых и правых радикалов 27.08.2018

Сторонники левого союза "Хемниц без нацистов" собрались в городском парке. Правопопулисты из движения "За Хемниц" проводили свою акцию у памятника Карлу Марксу.

Реклама

Самые читаемые

Волонтерский проект собирает личные данные силовиков-садистов  

"Калашников" поставит Росгвардии спецтехнику для защиты от "агрессивной толпы"  

В Кабардино-Балкарии произошли массовые беспорядки из-за конного похода  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно