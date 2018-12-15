 Количество жертв теракта в Страсбурге увеличилось до пяти | Новости из Германии о Европе | DW | 16.12.2018

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Европа

Количество жертв теракта в Страсбурге увеличилось до пяти

36-летний гражданин Польши скончался от полученных ранений. По свидетельствам очевидцев, он пытался помешать вооруженному террористу войти в работающий бар.

Цветы и свечи на месте теракта в Страсбурге

Цветы и свечи на месте теракта в Страсбурге

Скончался еще один пострадавший во время террористического нападения на рождественском рынке в Страсбурге. 36-летний польский гражданин умер в воскресенье, 16 декабря, в результате полученных ранений, сообщили представители прокуратуры в Париже. Таким образом, количество жертв теракта увеличилось до пяти человек.

Контекст

Широко разошедшееся в российских СМИ сообщение о тайной сети правых радикалов в бундесвере, якобы планировавших убийства политиков, в самой Германии не вызвало ажиотажа. Был ли заговор? (13.11.2018)

Одни немецкие СМИ пишут, что Магомед-Али С. - выходец из Чечни, другие - из Дагестана. DW - с подробностями о гражданине России, арестованном в Берлине по подозрению в подготовке теракта. (23.08.2018)

Шериф Шекатт, подозреваемый в нападении на рождественский рынок в Страсбурге, застрелен полицией при задержании. Об этом сообщили представители французских правоохранительных органах. (13.12.2018)

Барто Педро Орент-Недзельский прожил в Страсбурге около 20 лет. По свидетельству очевидцев, вечером 11 декабря, когда произошло нападение, он вместе с группой своих друзей пытался помешать террористу, когда тот намеревался войти в работающий бар. В этот момент Орент-Недзельский и получил тяжелое ранение. Там же был ранен и итальянский гражданин Антонио Мегалицци, скончавшийся 14 декабря.

Полицейские застрелили террориста

29-летний гражданин Франции арабского происхождения Шериф Шекатт открыл стрельбу по посетителям ярмарки, убив трех и ранив двенадцать человек. Он сам был ранен в перестрелке с солдатами, патрулировавшими улицы города, но смог угнать машину такси и скрыться. В операции по его поиску было задействовано было задействовано более 700 солдат и полицейских.

Предполагали, что преступник покинул город и даже перебрался в Германию, но 13 декабря в Страсбурге, на улице Лазарет в районе Нейдорф вооруженный ножом и пистолетом Шекатт атаковал полицейских и был застрелен ответным огнем. Ранее он уже находился под подозрением полиции и 27 раз привлекался к ответственности за различные правонарушения во Франции, Германии и Швейцарии. В 2017 году Германия депортировала Шекатта на родину во Францию. Расследование обстоятельств теракта продолжается, полиция допросила родственников Шекатта и нескольких подозреваемых в соучастии.

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    Преступник открыл стрельбу из автоматического оружия на рождественском базаре близ Страсбургского собора в историческом центре города. Погибли три человека, еще 12 получили ранения. 29-летнего мужчину попробовали задержать французские военнослужащие, патрулировавшие улицы в рамках антитеррористической операции Sentinelle. Нападавший был ранен, однако сумел скрыться с места преступления.

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    Подозреваемый представлял угрозу нацбезопасности

    До атаки в Страсбурге нападавший, по данным немецких правоохранительных органом им является 29-летний Шериф Ш., уже попадал в поле зрения полиции. Французские спецслужбы присвоили ему статус лица, "представляющего угрозу национальной безопасности" (статус fiche S). Военнослужащие Национальной жандармерии должны были арестовать его утром 11 декабря, но не застали дома.

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    Шериф Ш. имеет судимости за кражи

    По информации немецкой полиции, 29-летний Шериф Ш. имеет судимости за многочисленные кражи, совершенные во Франции, Швейцарии и Германии. Одно из наказаний он отбывал в немецкой тюрьме, после чего в 2017 году был депортирован во Францию. Шериф Ш. вырос в многодетной семье в Страсбурге, не имеет профессионального образования, с 2011 года был безработным. До суда в ФРГ он провел в тюрьмах 4 года.

  • Французские полицейские в Страсбурге после стрельбы на рождественском рынке

    Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге

    Мотивы нападавшего пока не известны

    Власти Франции и местные СМИ пока никак не комментируют мотивы нападавшего. Кроме того, непонятно, действовал ли он в одиночку или при поддержке сообщников. В мэрии Страсбурга вскоре после атаки сообщили, что "есть подозрения о наличии второго" соучастника, который мог быть вовлечен в инцидент со стрельбой. Тем не менее подтверждений на этот счет позднее не поступало.

  • Флаги на фоне здания Европарламента

    Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге

    Европарламент перекрыли

    С 10 декабря в Страсбурге проходили пленарные заседания Европарламента. В город съехались сотни депутатов и их помощников. После первых сообщений о стрельбе вход в здание и выходы из него перекрыли. При этом меры безопасности были повышены еще до инцидента - полиция тщательно досматривала личные вещи людей, направлявшихся в центр.

  • Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер

    Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге

    Расследование ведет подразделение прокуратуры по борьбе с терроризмом

    Президент Франции Эмманюэль Макрон был проинформирован о нападении и направил в Страсбург главу МВД страны Кристофа Кастанера. Расследование инцидента взяло на себя подразделение по борьбе с терроризмом прокуратуры Парижа. К следственным мероприятиям подключилось Главное управление внутренней безопасности МВД - одна из спецслужб Франции. Дело заведено по статьям убийство и попытка убийства.

  • Рождественский рынок в Страсбурге

    Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге

    Один из старейших рождественских базаров в Европе

    Рождественский базар в Страсбурге - один из старейших и крупнейших в Европе. Город в Эльзасе близ границы с Германией называют "европейской столицей Рождества". Ежегодно туда съезжаются около 2 млн туристов. Вскоре после происшествия торговая площадь и прилегающие к ней улицы опустели. Силы поддержания правопорядка установили в центре два периметра безопасности.

    Автор: Екатерина Венкина


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Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге

На рождественском базаре в Страсбурге 29-летний мужчина открыл стрельбу. DW следила за развитием событий. (12.12.2018)  

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Шериф Шекатт, подозреваемый в нападении на рождественский рынок в Страсбурге, застрелен полицией при задержании. Об этом сообщили представители французских правоохранительных органах.

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В ориентировке на 29-летнего Шерифа Шекатта, предположительно совершившего нападение в Страсбурге, говорится, что "преступник представляет опасность". Правоохранительные органы просят не вступать с мужчиной в контакт.

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Скончался еще один пострадавший при теракте в Страсбурге 13.12.2018

Количество погибших в результате стрельбы на рождественском базаре в Страсбурге увеличилось до трех человек. По данным прокуратуры, еще у одного пострадавшего зафиксирована смерть головного мозга.

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