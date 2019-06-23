 Количество банкротств в России выросло за семь лет почти в полтора раза | Экономические новости из Германии | DW | 24.06.2019

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Экономика

Количество банкротств в России выросло за семь лет почти в полтора раза

С 2012 по 2018 годы число банкротств компаний в РФ увеличилось на 41,5%. Большинство случаев, однако, преднамеренные и направлены на выкуп активов компании по заниженной цене.

Российская монета на ладони

С 2012 по 2018 годы количество банкротств компаний в России выросло почти в полтора раза - на 41,5%. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщило агентство РБК со ссылкой на источники в Федеральной налоговой службе. По его подсчетам, в банкротстве находится около 1 процента всех зарегистрированных в России компаний.

Замглавы Федеральной налоговой службы Константин Чекмышев, однако, полагает, что этот рост связан в основном не с экономическими причинами, а с осознанным желанием компаний уйти от долгов перед кредиторами.

Контекст

Год назад в России начал действовать закон о банкротстве физических лиц. За это время выяснилось, что должники, на которых он был рассчитан прежде всего, воспользоваться им не могут. (30.09.2016)

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Осознанные злоупотребления

"Именно пострадавших должников в России в пределах 10% - тех, кто обанкротился из-за неправильной бизнес-модели и других объективных обстоятельств. В основном мы видим, что компании осознанно идут к банкротству для списания долга", - сказал Чекмышев.

Юристы, опрошенные РБК, полагают, что на увеличение числа банкротств до известной степени повлияла ситуация в экономике: она препятствует росту доходов компаний, а реального снижения налоговой нагрузки фирмы не ощущают. В то же время большинство банкротств - преднамеренные и контролируемые и направлены на то, чтобы выкупить активы и имущество компании по заниженной цене, отдав кредиторам лишь около 4-5% долга, констатируют юристы.

"Безусловно, есть банкротства, когда компании попадают в безвыходную ситуацию из-за экономических проблем и добросовестно стараются раздать долги. Но банкротства с налетом злоупотреблений значительно превосходят естественные. Таких банкротств, к сожалению, в России 90%", - заявил адвокат Сергей Кислов.

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