 Кокаин становится проблемой немецких городов - и не только он | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 28.11.2019

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Германия

Кокаин становится проблемой немецких городов - и не только он

​​​​​​​Кокаин заполонил Европу. В 2019 году немецкие пограничники уже изъяли рекордное количество этого наркотика. Но в ФРГ смотрят на проблему шире - и пытаются помочь людям со всеми видами зависимости.

Кокаин

4,5 тонны кокаина, завернутого в пластик и картон и спрятанного в 200 спортивных сумках, обнаружили в Гамбурге немецкие пограничники в июле этого года. Он находился в одном из контейнеров на грузовом судне, которое должно было доставить в Антверпен соевые бобы. Это - не единственная находка подобного рода в 2019 году. Всего в этом году немецкие полицейские уже обнаружили более 10 тонн кокаина - рекордный объем за последнее время.

Каждый 10-й немец зависим от наркотиков   

"Кокаин в Германии - это настоящая проблема. За этим стоят хорошо организованные криминальные группы. И сейчас европейский рынок переполнен кокаином", - заявила, выступая на ежегодной конференции в Берлине, касающейся проблемы потребления наркотиков в Германии, уполномоченная федерального правительства по вопросам борьбы с наркотиками Даниэла Людвиг (Daniela Ludwig).

Уполномоченная правительства ФРГ по вопросам борьбы с наркотиками Даниэла Людвиг

Даниэла Людвиг

Она пригласила представителей городов и коммун на конференцию, чтобы обсудить с ними ключевые вопросы работы с наркозависимыми. Потребление кокаина в Германии выросло, но не только этот нелегальный наркотик является проблемой.

По данным правительства ФРГ, более 8 млн немцев являются зависимыми . Это означает, что примерно каждый 10-й житель страны потребляет хотя бы один легальный или нелегальный наркотик. Так, более 4 млн немцев страдают от табачной зависимости, 1,6 млн  - от алкогольной. Примерно 300 тысяч зависимы от употребления марихуаны, а 166 тысяч находятся в опиоидной наркотической зависимости, употребляя героин и кокаин.

Как на местах помогают наркозависимым

Почти половина тех, кто страдает от той или иной зависимости, сталкивается с серьезными последствиями. Кто-то лишается работы, кто-то оказывается на улице без крыши над головой, а кто-то, нарушив закон, отправляется  в тюрьму. Многие из них нуждаются в консультативной и медицинской помощи на местах, которую оказывают социальные службы. Но этим их деятельность не ограничивается. Для них также важна работа с семьей зависимого. Особенно часто помощь в такой ситуации требуется детям, чьи родители страдают от алкоголизма.

Эльке Шульце (Elke Schulze) приехала на конференцию в Берлин из нижнесаксонского города Ильцена. Шульце - социальный работник. В Ильцене она оказывает консультативную помощь тем, кто столкнулся с алкогольной или наркотической зависимостью.

Человек с кружкой пива и сигаретой

Более 8 млн человек в Германии страдают от зависимости

В маленьком городе, где живет Эльке Шульце, у людей чаще возникают проблемы не с тяжелыми наркотиками вроде кокаина и героина, а с алкоголем. "Для меня важно говорить не только о тех, кто действительно находится в сильной алкогольной зависимости, но и о тех  9-10 млн человек, которые губят свое здоровье алкоголем и считают, что у них нет с этим никаких проблем", - говорит Шульце.

Она обращает внимание на то, что "о чем бы ни шла речь: похороны, свадьбы, корпоративные встречи - везде употребляют алкоголь". Люди, страдающие от алкогольной зависимости, в Германии имеют право на реабилитацию: психологическую и медицинскую помощь. Но очень часто они обращаются за помощью тогда, когда речь идет уже об алкоголизме. По словам Шульце, зачастую алкоголики сами не осознают свою проблему, поэтому в центры оказания помощи людям, страдающим от алкогольной зависимости, их обычно приводят родные, друзья и даже коллеги.

В сельской местности социальным службам чаще приходится заниматься случаями алкогольной зависимости. А в больших городах речь прежде всего идет о тяжелых наркотиках: кокаине и героине. Это подтвердило недавнее  исследование, предметом которого стало состояние сточных вод европейских городов, где и были обнаружены остатки этих наркотических веществ, указывающие на серьезность этой проблемы в Берлине, Мюнхене, Гамбурге и Дортмунде.

Контекст

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Нужна ли легализация наркотиков

Марио П. - сотрудник одной из служб помощи наркозависимым, рассказал, что все чаще к нему обращаются люди, которые потребляют несколько видов наркотиков. Это значительно усложняет его работу. Марио считает, что легализация наркотиков могла бы помочь в решении проблемы. "Мы давно проиграли борьбу с наркотиками", - говорит он. Но легальная продажа наркотиков помогла бы контролировать содержимое наркотических веществ, минимизировать риск вызываемых ими заболеваний и ликвидировать преступные кланы, промышляющие торговлей наркотиками.

Германский бундестаг пока не одобрил легализацию опиодов в стране. Но левые и "зеленые" присоединились к кампании по легализации продажи каннабиса лицам старше 18 лет. И министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) призвал в связи с этим к дискуссии "без идеологических шор". Однако, по мнению уполномоченной федерального правительства по вопросам борьбы с наркотиками Даниэлы Людвиг, легализация наркотиков является неправильным сигналом для населения. "Особенно у молодежи уже сейчас возникает проблема - каннабис очень сильно недооценивают. Между тем его потребление ведет к сильным психическим расстройствам", - говорит Людвиг. Она призывает вместо легализации усилить профилактические меры и проводить их вместе с социальными структурами на местах.

Но, чтобы добиться эффективного результата профилактических мер, коммунам часто не хватает ресурсов. Сотрудники, оказывающие помощь наркозависимым на местах, жалуются на очень большую нагрузку и отсутствие необходимой поддержки. Эльке Шульце например, хотела бы, чтобы станции помощи наркозависимым более тесно контактировали с полицией, ведомствами по делам молодежи и социальным вопросам. В любом случае, по единодушному мнению участников берлинской конференции, наркозависимые не должны быть подвергнуты стигматизации. В некоторых городах тема наркомании по-прежнему замалчивается, но решить проблему это не поможет.

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    Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов


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