Кого Киев выпустил из тюрем для обмена на освобожденных в "ДНР" и "ЛНР"

Из донецких и луганских тюрем на подконтрольную властям Украины территорию вернулись 20 человек. Их имена известны. Киев в ответ освободил 13 человек. DW выяснила, кто эти люди.
Офис президента Украины в четверг, 16 апреля, опубликовал полный список украинских граждан, освобожденных из тюрем на неподконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей. В нем 20 фамилий, это военнопленные и обычные гражданские лица, задержанные якобы за сотрудничество с украинскими властями. Полный перечень освобожденных в ответ Киевом - всего их 13 человек - до сих пор держится в секрете. DW выяснила, кто эти люди, проанализировав список лиц, освободить которых сепаратисты требовали накануне обмена. Большинство из них перед обменом действительно вышли из заключения.
Захваченные в плен в Донбассе
На этот раз большинство участников обмена, освобожденных украинскими властями, - лица, воевавшие на стороне "ДНР" и "ЛНР" и захваченные в плен в Донбассе. Всем им была инкриминирована статья 258-3 Уголовного кодекса ("участие в террористической организации"). Часть из них уже получили приговоры.
Так, по словам адвоката Виталия Мельниченко, сестра его клиента Олега Васина из Дружковки, осужденного на пять лишения свободы по ст. 258-3 УК, рассказала ему, что ее брата освободили из заключения накануне обмена. Васин в прошлом году пошел на сделку со следствием, признавшись, что еще в 2014 году участвовал в захвате украинских пограничников и милиционеров.
Большую часть списка DW удалось верифицировать по информации из судебного реестра. Украинские суды проводили по делам в отношении будущих участников обмена внеочередные заседания для так называемой "юридической очистки" перед освобождением.
Адвокат Камилжан Шадманов, защищавший Андрея Яворчука, который служил в подразделениях "Заря" и "Сомали" и был задержан при попытке въехать из Крыма в апреле этого года, сообщил DW, что 13 апреля Верховный суд отклонил последнюю кассационную жалобу на приговор его клиенту. Яворчук был приговорен к восьми годам лишения свободы. Отклонение жалобы позволило приговору вступить в законную силу, что было необходимо для помилования.
Сообщники
"Я отговаривала своего клиента от участия в обмене. Так свою невиновность не докажешь", - рассказала DW адвокат Ольга Верченко, которая последние два года отстаивала интересы 45-летнего жителя прифронтовой Марьинки Александра Ларкина. СБУ задержала Ларкина, обнаружив в его доме детонатор и пластид, и обвинила в сотрудничестве с террористической организацией. Но Верченко в суде доказала, что эти обвинения беспочвенны. Ее клиент признал лишь вину в хранении взрывчатки и был приговорен к шести годам лишения свободы.
Приговор не устроил ни обвинение, ни защиту, апелляционный суд отправил дело на повторное рассмотрение. "Мы неплохо шли, был шанс на более мягкое наказание. Но Ларкин пошел на обмен. Удивительно, ведь ему даже негде жить на той территории. Суд отпустит его под личное обязательство, а затем объявит в розыск", - добавила Верченко.
Граждане России
Несмотря на то, что официально обмен осужденными и удерживаемыми лицами произошел между Украиной и самопровозглашенными "республиками", в нем, судя по всему, приняли участие и два гражданина России. И оба обвиняются в Украине в совершении преступлений по заказу российских спецслужб.
Адвокат Алексей Дрюк утверждает, что был обменян его подзащитный Леонид Харитонов. На 47-летнего химика Харитонова СБУ вышла после жалобы его жены на домашнее насилие. В Украину Харитонов переехал в 2017 году, поселившись в Умани, неподалеку от военного аэродрома, который, по мнению украинских спецслужб, пытался взорвать. В июне 2019 года сотрудники СБУ нашли дома у Харитонова карты и планы военной базы, а также самодельную взрывчатку. Алексей Дрюк на суде утверждал, что взрывчатку его клиенту подбросили.
Харитонова подозревали в подготовке диверсии, незаконном хранении и изготовлении взрывчатки. После экспертизы, которая обнаружила у подозреваемого бредовое расстройство, он находился в психиатрической больнице. На этой неделе Харитонову изменили меру пресечения и передали под опеку родственников.
Адвокат Иван Запорожец сообщил DW, что в состоявшемся обмене согласился участвовать еще один гражданин РФ, клиент Запорожца Эльбрус Гогичаев. Жителя Владикавказа Гогичаева СБУ обвиняла в попытке отравить участников протестов под Верховной радой, организованных коалицией оппозиционных партий осенью 2017 года. В мае 2019 года Днепровский райсуд Киева, однако, оправдал Гогичаева по обвинению в подготовке теракта - собранные доказательства были признаны недостаточными. Тем не менее его осудили за хранение найденной при задержании гранаты. Приговор обжаловали и обвинение, и защита. Обвиняемого еще летом выпустили из СИЗО под домашний арест.
Шпионы
Адвокат Юрий Рябовол поведал DW, что его клиент Алексей Лазаренко также готовился к участию в "пасхальном обмене" и должен был быть помилован президентом. Задержание Лазаренко летом 2019 года стало одновременно и победой, и поражением украинской контрразведки, ведь перед этим слесарь запорожского оборонного авиазавода "МигРемонт" почти пять лет передавал россиянам секретные данные об украинских истребителях и военных заказах.
Для этого Алексей Лазаренко, работавший под агентурным псевдонимом "Стриж", и его заказчики, якобы использовали целый комплекс шифровальных средств, наборы телефонов, анонимные почтовые сервисы и мессенджеры. Однако задержали слесаря с флешкой в носке, когда он пытался перейти границу на пункте пропуска "Гоптовка", направляясь на встречу с российскими разведчикам в Воронеж. Лазаренко практически сразу же пошел на сделку со следствием. В августе Шевченковский райсуд Киева приговорил его к девяти годам лишения свободы.
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