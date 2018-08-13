 Кого и почему испанцы называют ″русской мафией″ | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 13.08.2018

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Европа

Кого и почему испанцы называют "русской мафией"

Действующие в Испании ОПГ из стран бывшего СССР местные правоохранительные органы называют "русской мафией". DW выясняла, кто и почему подпадает под это определение.

Силуэт заключенного в тюрьме

Испанская Специальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью в понедельник, 13 августа, сообщила о том, что начато следствие по делу трех предполагаемых лидеров "русской мафии". Речь идет о трех арестованных в начале месяца на курорте Марбелья выходцах из Грузии и Армении - Лаше Баратели, Ираклии Пипия и Артеме Саргсяне. Прокуратура называет их "ворами в законе". Представитель этого ведомства заявил в беседе с DW, что последние задержания - новая страница в "саге о борьбе с русской мафией" в Испании.

Машина испанской полиции

Испанская полиция относит к "русской мафии" ОПГ из всех стран бывшего СССР

А начало этой "саги" было положено в 90-е годы, когда в Испании впервые появились татуированные мужчины в малиновых пиджаках и золотых цепях, пытавшиеся обосноваться там после падения "железного занавеса". Говорили они на разных языках, а объединял их не только модный в определенных кругах "прикид", но и происхождение - страны бывшего СССР. Испанцы традиционно называли это пространство Россией, игнорируя советскую топонимику. Этим отчасти объясняется и тот факт, что к "русской мафии" в Испании до сих пор относят не только представителей российских ОПГ, но криминальные группировки из всех постсоветских стран.  

От Куры до испанских морей

Наиболее широко "русская мафия" в Испании представлена выходцами из Грузии, считает представитель прокуратуры. По его словам, грузинские группировки, действующие по всей Европе, "проявляют здесь особую активность". За ними числится, к примеру, до 60 процентов всех квартирных краж в стране. При этом в последние годы в Испании были осуждены сотни грузинских "домушников". Их лидер Кахабер Шушанашвили - "смотрящий" за грузинскими ворами в Европе - до недавнего времени проживал в Мадриде. Сейчас он в тюрьме: приговорен к 16 годам лишения свободы.

Что касается последних арестованных, то по данным прокуратуры, они прибыли в Испанию для "координации криминальных действий", в которой, якобы, возникла необходимость после того, как в июне 2018 года испанцы задержали 129 выходцев из Армении и тем самым разрушили "бизнес" грузинских и армянских преступных кланов. Его суть состояла в том, что армяне переплавляли в золотые слитки ювелирные изделия, которые похищали у испанцев грузинские "домушники", для последующей реализации на черном рынке.

Укрыться и отмыть деньги

Мужская рука с пачкой купюр евро

Члены "русской мафии" нередко занимаются в Испании отмыванием денег

К "русской мафии" испанцы относят и представителей российских ОПГ. За последнюю четверть века в стране "отметились" многие из них. Одним из первых был осужден "авторитет" московской Ореховской ОПГ Сергей Буторин. Преступной деятельностью ни он, ни члены его группировки на Пиренейском полуострове не занимались, однако, видимо по привычке, носили с собой оружие, за что и получили сроки. Но если "ореховские" в Испании лишь скрывались от российского правосудия, то их коллеги из других ОПГ занимались здесь отмыванием денег, добытых на родине.   

Чемпионом по этой части прокуратура считает Геннадия Петрова, одного из "авторитетов" Тамбовской ОПГ. Он отмыл в Испании через сеть подставных фирм около 60 миллионов евро. Петрова арестовали в 2008 году. Следствие и суд, в результате которых были выявлены его связи с политиками и силовиками России, растянулись на 10 лет. Приговоры до сих пор не вынесены - слишком сложным, по оценке прокуратуры, оказалось это дело. А вот предприниматель Александр Романов, который представлял в Испании московскую Таганскую ОПГ, свой срок за отмывание денег уже получил, как и Андрей Петров, представлявший столичную Солнцевскую группировку. Продолжается следствие по делу Измайловской ОПГ, действовавшей в Марбелье.    

С паспортами Евросоюза

Тюрьма Вильена

В тюрьме "Вильена" содержатся многие члены "русской мафии"

Преступные кланы из Литвы, ныне являющейся членом Евросоюза, одними из первых обосновались на юго-востоке Испании. Первый громкий судебный процесс - над Паневежской группировкой - состоялся уже в 2001 году. Она занималась вымогательством, поставляла соотечественниц в местные бордели и похищала автомобили, которые продавала в странах Балтии и в России. Позднее, в 2012 году, была раскрыта преступная группа из Шауляя в составе 9 человек. Они в течение 10 лет эксплуатировали земляков на сборе апельсинов. Эта же банда грабила особняки в курортных поселках.

Прокуратура отмечает жестокость литовских группировок. Они, к примеру, они ломали молотком ноги своим подопечным - чтобы получить и присвоить себе страховку за травмы, якобы полученные гастарбайтерами на работе. А в феврале прошлого года недалеко от города Картахена полиция нашла труп 40-летнего литовца со следами пыток. Считается, что он стал жертвой "разборок" между литовскими группировками, занимающимися выращиванием и торговлей марихуаной.

Клеймо "русской мафии"

Контекст

На юге Испании задержаны три криминальных авторитета, в том числе два представителя грузинских кланов. Им вменяют покушение на убийство и фальсификацию документов. (05.08.2018)

Выходца из России подозревают в отмывании 56 миллионов евро. Подробности и перспективы расследования очередного дела о "русской мафии" в Испании - в сообщении Виктора Черецкого. (28.01.2013)

Средства, изъятые у обосновавшейся в Испании "русской мафии", испанские власти направляют на социальные программы. DW разбиралась, о чем идет речь. (05.07.2017)

Судебный процесс по нашумевшему делу о "русской мафии" в Испании, который должен был начаться 12 июня, вероятно, вообще не состоится в 2017 году. Причину отсрочки выясняла DW. (22.06.2017)

Любопытно, что литовцев, как и кавказцев, испанцы причисляют к "русской мафии". Объясняя этот феномен, мадридский социолог Висенте Сабала в беседе с DW отметил, что речь идет не только об уже отмеченной традиции - называть Россией все советское и постсоветское пространство. В ходе расследований испанские правоохранительные органы не раз убеждались, что многие уголовники из государств бывшего СССР интегрированы в преступный мир России: они пользуются "авторитетом" в уголовной среде этой страны, совершают на ее территории преступления, имеют ее паспорта и отбывали сроки в российских тюрьмах. 

Но есть еще одна причина. Испанские силовики, считает социолог, как и правоохранительные органы любой другой страны, заинтересованы в популяризации успехов своей работы. Поэтому им значительно выгодней употреблять выражение "русская мафия". Ведь само это словосочетание вызывает у испанцев большой интерес. Дело в "раскрученности" бренда. Ведь в последние десятилетия "русская мафия" в Испании выступает в качестве одного из главных действующих лиц не только в судебных хрониках, но и во множестве кинофильмов и телесериалов, заключил Висенте Сабала. 

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