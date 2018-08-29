 Кого и как в Украине проверяют на детекторе лжи | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 30.08.2018

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Украина

Кого и как в Украине проверяют на детекторе лжи

На полиграфе в Украине уже протестировали сотрудников Нацполиции и НАБУ. Для кого проверка на детекторе лжи обязательна и дает ли она ожидаемый результат - у DW.

Полиграф установлен на столе

Практика приема на работу после прохождения процедуры проверки на полиграфе, так называемом детекторе лжи, в Украине становится все более распространенной. Если частные фирмы начали использовать полиграф для этой цели достаточно давно, то госструктуры, в частности правоохранительные органы, делают только первые шаги на этом пути.

Переаттестация с полиграфом в Нацполиции не удалась

Закона об использовании полиграфа в Украине на данный момент нет. До сих пор большинство структур легализуют использование полиграфа внутриведомственными инструкциями. Первую попытку провести массовую проверку сотрудников на детекторе лжи сделало министерство внутренних дел Украины в 2015 году во время переаттестации бывших милиционеров для зачисления в ряды новой Национальной полиции.

Украинские полицейские принимают присягу

Украинские полицейские принимают присягу, июль 2015 года

Однако в инструкции по переаттестации значилось, что правоохранители проходят тестирование на полиграфе только "по согласию". Поэтому результат был плачевным. Пройти проверку на детекторе лжи согласилась небольшое число правоохранителей.

"Почти 92% бывших милиционеров стали полицейскими и остались на местах. А из тех, кто сразу не сохранил свою должность, еще половина добилась этого через суд", - говорит представитель Ассоциации украинских мониторов по соблюдению прав человека в деятельности правоохранительных органов Александр Леменов.

НАБУ проверяет сотрудников, чтобы "держать марку"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) использует полиграф при наборе кадров. Из закона о НАБУ упоминание об обязательности для его сотрудников прохождения проверки на полиграфе, однако, на финальном этапе его принятия исчезло. Но с самого создания бюро в нем действуют внутренние инструкции и приказы, согласно которым каждый работник должен пройти тестирование на полиграфе, чтобы "держать марку" прозрачного правоохранительного ведомства.

Зоряна Червинко

Зоряна Червинко

"Раз в год каждый сотрудник НАБУ проходит полиграф, тесты готовятся индивидуально под каждого. Человек может отказаться от тестирования, но случаев отказа у нас еще не было ", - рассказывает старший детектив управления внутреннего контроля НАБУ, полиграфолог Зоряна Червинко. По ее словам, в целом тест на полиграфе прошло уже 400 сотрудников НАБУ.

Червинко отмечает, что полиграф позволяет найти слабые места человека, если он терпим к коррупции, злоупотреблял властью в целях личного обогащения и тому подобное. "Полиграф дает направление для поиска, если человеку есть что скрывать. И тогда уже проводится комплекс дополнительных мероприятий - сбор данных с предыдущего места работы, учебы, круг общения, досуга. И если данные подтверждаются, то человеку отказывают в работе в НАБУ ", - пояснила DW Зоряна Червинко.

Сами работники НАБУ признаются, что проходить тестирование на детекторе лжи в их ведомстве было трудно, поскольку проверка длится более трех часов и похожа на "мягкий допрос". "Лично я никак не готовился, правда, обдумал свои слабые места и то, как объяснять свои поступки, если о них у меня будут спрашивать. Единственное, что меня смущало, смогу ли я высидеть в одной позе с подключенными датчиками столько времени. Это было трудно", - рассказал DW сотрудник НАБУ Ростислав.

Полиграф нужен Украине

Александр Леменов считает, что полиграф является хорошим инструментом, который сейчас необходим Украине, когда в обществе есть запрос на честных и некоррумпированных правоохранителей, госслужащих и судей. "Полиграф как скальпель, им можно убить, или можно спасти. Сейчас этот инструмент очень нужен", - уверен эксперт. Он был членом конкурсной комиссии по отбору руководителей и сотрудников центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР), которое только создается.

Туда кандидатов отбирали после обязательного прохождения проверки на полиграфе. Ведь в законе о ГБР сказано, что до поступления на службу, а также не реже одного раза в год во время ее прохождения все работники проходят психофизиологическое исследование с применением полиграфа. Это первое упоминание в действующем законе Украины об обязательном использовании полиграфа при приеме на работу.

Агентов при проверке на полиграфе отсеяли

Кандидатов на работу в ГБР в течение июля этого года проверяла на полиграфе группа из 23 сертифицированных украинских полиграфологов из СБУ, ГРУ Минобороны, Службы внешней разведки, Генпрокуратуры и Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Руководила этой группой Татьяна Морозова, доктор психологических наук, вице-президент Всеукраинской ассоциации полиграфологов.

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Мы протестировали до тысячи кандидатов, желавших работать в ГБР, говорит Морозова. По ее словам, благодаря проверке среди кандидатов были обнаружены люди, злоупотребляющие алкоголем или употребляющие наркотики, а также те, кто работал на иностранные спецслужбы.

На последних, по выражению Морозовой, стоит обращать особое внимание, учитывая агрессию России в Донбассе. Все собранные данные ее группа передала конкурсной комиссии по отбору сотрудников ГБР, которая после тестирования на полиграфе проводила с кандидатами собеседования.

"Одиозных, которые у нас на полиграфе "светились" по наркотикам или работе на другие государства, комиссия отсеяла", - констатирует Морозова. Впрочем, после того, как комиссия завершила отбор кандидатов, материалы проверок на полиграфе были уничтожены, утверждает директор ГБР Украины Роман Труба.

Из-за этого он отказался рассматривать представления на назначение 27 кандидатов на руководящие должности ведомства. Поэтому об успехе первой в Украине обязательной проверки на полиграфе кандидатов на госслужбу говорить рано.

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