Когда и как будет реформирована Служба безопасности Украины

О необходимости реформирования Службы безопасности Украины (СБУ) в стране говорят уже давно. Прежде всего предлагается лишить спецслужбу функций по контролю за соблюдением законодательства в сфере экономики. Реформирование СБУ - одна из главных рекомендаций европейских партнеров Киева.

Как подчеркнул в интервью DW директор Агентства по реформе сектора безопасности Украины Виктор Ягун, спецслужбе следует оставить только контроль за безопасностью объектов критической инфраструктуры, таких как атомные электростанции, крупные предприятия и транспортные сооружения.

"СБУ должна проводить контрразведывательные мероприятия по защите государственности, борьбы с терроризмом, охраны гостайны и защиты от информационных диверсий и кибератак. Что же касается управления "К" (Главное управление по борьбе с коррупционными и экономическими преступлениями. - Ред.), то необходимо лишить его правоохранительных функций, которые остались в наследство от КГБ, и передать их другим структурам", - считает Ягун.

Обещания команды Зеленского

После победы на президентских выборах Владимира Зеленского новый секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк еще 29 июля заявил о создании рабочей группы по разработке законопроекта о спецслужбе. "Сейчас я создал группу, которая над ним работает, мы движемся очень быстро. Без реформирования СБУ другие реформы абсолютно бессмысленны. Служба безопасности исторически встроена во многие процессы", - отметил Данилюк.

Александр Данилюк

Однако эта рабочая группа до сих пор не обнародовала результаты своей деятельности. А первый зампредседателя Рады Руслан Стефанчук в ответ на вопрос DW о сроках рассмотрения реформы СБУ отказался давать какие-либо прогнозы.

"Это уже не от нас зависит. Ликвидация управления "К" и другие экономические вопросы чрезвычайно актуальны, но я убежден, что это должно идти параллельно с перезапуском антикоррупционных органов, созданием службы финансовых расследований или еще чего-то. Должен быть единый орган, занимающийся финансовыми расследованиями. Мы к этому идем, проект уже внесен, будем обсуждать", - пояснил вице-спикер.

Альтернативные предложения по реформе СБУ

Между тем депутаты от оппозиционной партии "Голос" 9 сентября провели пресс-конференцию, на которой обнародовали собственный проект закона по реформе СБУ. Депутат Александра Устинова напомнила, что эта реформа была запланирована коалиционным соглашением предыдущего состава парламента, но никаких изменений за последние 5 лет так и не произошло. СБУ осталась единственным органом, в котором со времен Евромайдана не было проведено никаких реформ, указала Устинова.

глава СБУ Иван Баканов

Соавтор законопроекта, секретарь парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко полагает, что основой реформы спецслужбы должно стать лишение ее несвойственных функций.

"В СБУ есть два крыла: одно борется с российской оккупацией, терроризмом, проводит спецоперации, а другое оказывает давление на бизнес и зарабатывает себе деньги злоупотреблением служебным положением", - сказал Костенко. По мнению авторов законопроекта, следует оставить СБУ - и даже усилить - функции контрразведки, а управление "К" расформировать и передать его функции другим правоохранительным органам.

Еще одна проблема, унаследованная СБУ от советской системы, - чрезмерно раздутые штаты. По словам Виктора Ягуна, сейчас это более 40 000 человек. Тогда как, например аналогичная спецслужба Великобритании состоит только из 11 000 сотрудников.

Причиной этого Ягун назвал советскую структуру СБУ с управлениями по всем областям Украины, где есть не только оперативные сотрудники, но и собственные хозяйственные и медслужбы. "Должен быть мощный центральный аппарат и представительства СБУ на местах, которые отслеживают ситуацию по регионам. Это позволит сократить численность персонала и усилить оперативно-розыскную работу", - убежден Ягун.

Неприоритетная реформа украинской спецслужбы

Опрошенные DW депутаты от правящей партии "Слуга народа" отказываются комментировать инициативы экспертов и своих оппозиционных коллег. Они утверждают, что эти законопроекты не являются первоочередными, потому что такими их считает президент Зеленский.

Между тем глава СБУ Иван Баканов 13 сентября выступил против давления спецслужбы на бизнес. Вместе с тем он признал, что без полномочий СБУ в сфере борьбы с экономической преступностью искоренить терроризм и торговлю наркотиками "в принципе невозможно".

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram

Смотрите также:

Украина в карикатурах Сергея Елкина Как Владимир Зеленский празднует победу "Слуги народа" Партия "Слуга народа" победила на парламентских выборах в Украине. Карикатурист Сергей Елкин о реакции на данные экзитполов ее лидера - президента страны Владимира Зеленского.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Украинская пастораль, или Возвращение Саакашвили Украинская пастораль, или Возвращение Саакашвили Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство этой страны Михаилу Саакашвили. Экс-губернатор Одесской области решил приехать в Украину. Карикатурист Сергей Елкин умиляется.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Зеленский - президент: карикатура лучше портрета? Новый президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что чиновникам не стоит вешать в кабинетах его портрет. Карикатурист Сергей Елкин понял намек.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Сдача анализов Зеленским и Порошенко - бьет наповал! Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики. Карикатурист Сергей Елкин о шоу, в которое превращаются выборы в Украине.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Владимир Зеленский - хорошо смеется тот, кто смеется первым Комик и новичок в политике Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента в Украине. Карикатурист Сергей Елкин и о тех, кому сейчас не до смеха - Порошенко и Тимошенко.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Владимир Путин на страже Керченского пролива Военные корабли РФ протаранили украинский буксир и перехватили еще два катера, проходившие через Керченский пролив. Кадры тарана судна напомнили Сергею Елкину игру в морской бой.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Выборы в Украине: как Порошенко будет бороться с конкурентами? Президент Украины Петр Порошенко объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Сергей Елкин - о его возможном козыре в предвыборной гонке.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Как Киев вводил запрет на въезд российских мужчин в Украину Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. Карикатурист Сергей Елкин предположил, по какому принципу составлялся запрет.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Как Кремль украинских политиков для санкций выбирал В санкционном списке Москвы оказались десятки представителей политической элиты Украины, включая Юлию Тимошенко. Как в Кремле составляли этот список? Взгляд Сергея Елкина.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Открытие Крымского моста: сказка для Владимира Путина Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин.

Украина в карикатурах Сергея Елкина "Воскресение" Аркадия Бабченко: на аркане у спецслужб? Убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой Службы безопасности Украины. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал спецоперацию СБУ.

Украина в карикатурах Сергея Елкина "Нафтогаз" и "Газпром": Давид против Голиафа? После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Порошенко сказал Саакашвили уходить, но он остался Попытка задержания Михаила Саакашвили в Киеве провалилась. Сторонники отбили политика. Карикатурист Сергей Елкин следит за протестами в украинской столице.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Как Саакашвили от Порошенко против своей воли ушел Президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. Карикатурист Сергей Елкин об обстоятельствах произошедшего.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Путин в голубом: новый имидж президента России Владимир Путин предложил отправить в Донбасс "голубые каски" ООН. Карикатурист Сергей Елкин о новом миротворческом амплуа российского президента.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Как Siemens на Крым напоролся Скандал вокруг поставки газовых турбин концерна Siemens, оказавшихся - несмотря на санкции - в аннексированном Россией Крыму, продолжается.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Порошенко ополчился на "Яндекс" и "Одноклассников" По указу Петра Порошенко на Украине ввели запрет на "Яндекс", Mail.ru, "В контакте" и "Одноклассников". Карикатурист Сергей Елкин о новой информационной политике украинского президента.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Кнут вместо пряника, или Трамп призвал вернуть Крым Дональд Трамп ожидает от Москвы возврата Крыма Украине, заявил его пресс-секретарь. Сергей Елкин о несбывшихся надеждах Путина.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Ле Пен спела "Крымскую серенаду" для Путина Глава ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила, что Крым никогда не был украинским, и пообещала в случае победы на выборах во Франции признать его российским.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Кремль "переупаковал" Крым Крымский федеральный округ, созданный весной 2014 года после аннексии полуострова Россией, по распоряжению Путина включили в состав Южного федерального округа.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Почему Путин не видит смысла в "нормандском формате" После "диверсии" в Крыму президент РФ назвал "бессмысленными" переговоры в "нормандском формате". Карикатурист Сергей Елкин вспомнил другие слова Путина и объяснил его нежелание говорить об Украине на саммите G20.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Тяжелый случай, или Что оставил Яценюк Гройсману Верховная рада утвердила Владимира Гройсмана на посту премьер-министра Украины. Автор: Сергей Елкин

