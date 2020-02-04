 Когда боги были цветными (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 05.02.2020

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Культура и стиль жизни

Когда боги были цветными (фотогалерея)

Благородный белый мрамор скульптур Древней Греции и Рима, вдохновлявший великих поэтов и художников, на самом деле не был белым. А каким? Это показывает выставка во Франкфурте.

  • Голова древнеримской богини

    Когда боги были цветными

    Утерянные краски

    Еще в конце XIX века известный немецкий археолог Георг Трой попытался представить себе, как выглядела "в оригинале" голова древнеримской богини. Ведь она была раскрашена, но за много веков краски выцвели, были смыты подземными водами... На выставке "Разноцветные боги: золотая коллекция" можно увидеть результаты реконструкциии, представить, как могли выглядеть античные скульптуры на самом деле.

  • Мраморная фигура лучника с острова Эгина была изготовлена примерно в 480 году до н. э.

    Когда боги были цветными

    Лучник с острова Эгина

    Другой археолог - Винсент Бринкман - смог полностью воссоздать раскраску одежды мраморной фигуры лучника с острова Эгина. Она была изготовлена примерно в 480 году до н. э. В то время Эгина славилась своими изделиями из меди, керамикой и скульптурой. На выставке во Франкфурте представлена копия, а оригинал хранится в мюнхенском Музее античной культуры.

  • Эта скульптура - надгробие гречанки Фрасиклеи, которая умерла молодой около 2700 лет назад

    Когда боги были цветными

    Надгробная статуя Кора Фрасиклеи

    "Кора" на древнегреческом означала "девушку". Эта скульптура - надгробие гречанки Фрасиклеи, которая умерла молодой около 2600 лет назад. Фигуры кор в ту эпоху были полихромными. Цвет подчеркивал реалистичность изображения и играл декоративную роль. Для окраски использовались, в частности, природные пигменты, свинцовая фольга, сусальное золото.

  • Курос - типичный образец античной скульптуры обнаженного юноши-атлета в полный рост

    Когда боги были цветными

    Цветная реконструкция Куроса

    Курос - типичный образец античной скульптуры обнаженного юноши-атлета в полный рост. Такие фигуры ставили в храмах и на гробницах. Существуют сотни подобных скульптур, которые сохранились до наших дней.

  • Эта статуя из Геркуланума, датируемая примерно 100 г. до н.э.

    Когда боги были цветными

    Девушка из Геркуланума

    Древнеримский город Геркуланум, как и легендарные Помпеи, был погребен под пеплом и лавой во время извержения Везувия в 79 году н.э. Эта статуя, датируемая примерно 100 г. до н.э., изображает молодую женщину в типичном для той эпохи одеянии. Раскраску, которую сделал скульптор, восстановили уже в наше время.

  • Три варианта статуи Музы

    Когда боги были цветными

    Три варианта Музы

    Еще один исследовательский проект был посвящен статуе Музы. Археологи нашли на мраморе множество следов раскраски, но не всегда их можно интерпретировать однозначно. Поэтому для выставки во франкфуртском "Доме Либига" были сделаны три реконструкции, три варианта, показывающие, как могла выглядеть эта мраморная статуя.

  • Эти бронзовые статуи были отлиты в Древней Греции примерно в 440 году до н.э.

    Когда боги были цветными

    Бронзовые воины

    На выставке во Франкфурте представлены не только мраморные, но и бронзовые статуи. Эти были отлиты в Древней Греции примерно в 440 году до н.э. Для получения "оригинального" цвета их искусственно патинировали. Ведь под воздействием времени и окружающей среды бронза становится сначала зеленой, а потом чернеет. Для экспозиции цвет, так сказать, восстановили.

    Автор: Петра Ламбек, Виктор Вайц


  • Голова древнеримской богини

    Когда боги были цветными

    Утерянные краски

    Еще в конце XIX века известный немецкий археолог Георг Трой попытался представить себе, как выглядела "в оригинале" голова древнеримской богини. Ведь она была раскрашена, но за много веков краски выцвели, были смыты подземными водами... На выставке "Разноцветные боги: золотая коллекция" можно увидеть результаты реконструкциии, представить, как могли выглядеть античные скульптуры на самом деле.

  • Мраморная фигура лучника с острова Эгина была изготовлена примерно в 480 году до н. э.

    Когда боги были цветными

    Лучник с острова Эгина

    Другой археолог - Винсент Бринкман - смог полностью воссоздать раскраску одежды мраморной фигуры лучника с острова Эгина. Она была изготовлена примерно в 480 году до н. э. В то время Эгина славилась своими изделиями из меди, керамикой и скульптурой. На выставке во Франкфурте представлена копия, а оригинал хранится в мюнхенском Музее античной культуры.

  • Эта скульптура - надгробие гречанки Фрасиклеи, которая умерла молодой около 2700 лет назад

    Когда боги были цветными

    Надгробная статуя Кора Фрасиклеи

    "Кора" на древнегреческом означала "девушку". Эта скульптура - надгробие гречанки Фрасиклеи, которая умерла молодой около 2600 лет назад. Фигуры кор в ту эпоху были полихромными. Цвет подчеркивал реалистичность изображения и играл декоративную роль. Для окраски использовались, в частности, природные пигменты, свинцовая фольга, сусальное золото.

  • Курос - типичный образец античной скульптуры обнаженного юноши-атлета в полный рост

    Когда боги были цветными

    Цветная реконструкция Куроса

    Курос - типичный образец античной скульптуры обнаженного юноши-атлета в полный рост. Такие фигуры ставили в храмах и на гробницах. Существуют сотни подобных скульптур, которые сохранились до наших дней.

  • Эта статуя из Геркуланума, датируемая примерно 100 г. до н.э.

    Когда боги были цветными

    Девушка из Геркуланума

    Древнеримский город Геркуланум, как и легендарные Помпеи, был погребен под пеплом и лавой во время извержения Везувия в 79 году н.э. Эта статуя, датируемая примерно 100 г. до н.э., изображает молодую женщину в типичном для той эпохи одеянии. Раскраску, которую сделал скульптор, восстановили уже в наше время.

  • Три варианта статуи Музы

    Когда боги были цветными

    Три варианта Музы

    Еще один исследовательский проект был посвящен статуе Музы. Археологи нашли на мраморе множество следов раскраски, но не всегда их можно интерпретировать однозначно. Поэтому для выставки во франкфуртском "Доме Либига" были сделаны три реконструкции, три варианта, показывающие, как могла выглядеть эта мраморная статуя.

  • Эти бронзовые статуи были отлиты в Древней Греции примерно в 440 году до н.э.

    Когда боги были цветными

    Бронзовые воины

    На выставке во Франкфурте представлены не только мраморные, но и бронзовые статуи. Эти были отлиты в Древней Греции примерно в 440 году до н.э. Для получения "оригинального" цвета их искусственно патинировали. Ведь под воздействием времени и окружающей среды бронза становится сначала зеленой, а потом чернеет. Для экспозиции цвет, так сказать, восстановили.

    Автор: Петра Ламбек, Виктор Вайц


  

Контекст

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Когда боги были цветными

Благородный белый мрамор скульптур Древней Греции и Древнего Рима, вдохновлявший великих поэтов и художников, на самом деле не был белым. А каким? Это показывает выставка во Франкфурте. (05.02.2020)  

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