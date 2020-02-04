Когда боги были цветными (фотогалерея)

Когда боги были цветными

Бронзовые воины

На выставке во Франкфурте представлены не только мраморные, но и бронзовые статуи. Эти были отлиты в Древней Греции примерно в 440 году до н.э. Для получения "оригинального" цвета их искусственно патинировали. Ведь под воздействием времени и окружающей среды бронза становится сначала зеленой, а потом чернеет. Для экспозиции цвет, так сказать, восстановили.

Автор: Петра Ламбек, Виктор Вайц