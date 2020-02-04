Когда боги были цветными (фотогалерея)

Благородный белый мрамор скульптур Древней Греции и Рима, вдохновлявший великих поэтов и художников, на самом деле не был белым. А каким? Это показывает выставка во Франкфурте.
Мифы, рассказанные тысячи лет назад о богах и героях, на самом деле рассказывают о нас, людях сегодняшнего дня, - причем истории, которые не всегда приятны. (06.03.2019)
Собрание античных украшений, найденных в Рейнской области и хранящихся в земельном музее в Бонне, - одно из самых значительных севернее Альп. DW приглашает полюбоваться ими. (15.06.2016)
Что прячется на дне морском? Узнать больше о тайнах подводной археологии можно на выставке в Бонне. (15.11.2017)
Работы Герхарда Рихтера, Ансельма Кифера, Ильи Кабакова будут показаны в рамках выставки "Diversity United". Она будет работать в 2020-2021 годах в Германии, РФ и Франции. (22.11.2019)
В Лувре открылась крупнейшая в истории выставка работ Леонардо да Винчи. Картины передали из Италии, Великобритании, России, США. Но собрать в одном месте все произведения не удалось. (25.10.2019)