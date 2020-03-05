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"Когалымавиа"

EGYPT. NOVEMBER 1, 2015. The site where a Russian aircraft crashed in Egypt s Sinai Peninsula near El Arish city. Kogalymavia Airbus A321 came down in central Sinai as it traveled from Sharm el-Sheikh to St Petersburg, killing all 217 passengers and 7 crew members on board. Maxim Grigoryev/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS011158 Egypt November 1 2015 The Site Where a Russian Aircraft Crashed in Egypt S Sinai Peninsula Near El Arish City Airbus A321 Came Down in Central Sinai As IT traveled from Sharm El Sheikh to St Petersburg Killing All 217 Passengers and 7 Crew Members ON Board Maxim Grigoryev TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS011158

Разорившаяся "Когалымавиа" требует от Египта 200 млн долларов 05.03.2020

По данным РБК, Постоянный арбитражный суд в Гааге приступил к рассмотрению исков российской "Когалымавиа" и турецкого турхолдинга Prince Group по авиакатастрофе над Синаем.
CAIRO, EGYPT - MAY 20: People are seen arriving at Cairo International Airport Terminal 1 on May 20, 2016. Debris including seats and personal belongings from EgyptAir Flight 804 which crashed in the Mediterranean carrying 66 people on Thursday was found 180 miles north of Alexandria, Egyptian military confirmed. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

Путин разрешил российским авиакомпаниям летать в Каир 04.01.2018

Запрет на авиаперевозки из России в Египет теперь не будет распространяться на полеты в Каир. Соответствующий указ подписал президент РФ.
People attend an opening ceremony of a monument commemorating victims of the crash of Metrojet Airbus A321 in Egypt's Sinai peninsula in 2015, in St. Petersburg, Russia October 28, 2017. REUTERS/Anton Vaganov

В Петербурге открыт памятник жертвам теракта над Синаем 28.10.2017

Мемориал погибшим в авиакатастрофе в Египте выполнен в форме двух плит, на которых обозначены дата и номер рейса авиакомпании "Когалымавиа".

Годовщина авиакатастрофы над Синаем (31.10.2016) 31.10.2016

31 октября 2016 исполнился ровно год со дня катастрофы российского авиалайнера над Синаем. В годовщину трагедии память погибших почтили в России и в Египте.
EGYPT. NOVEMBER 1, 2015. The site where a Russian aircraft crashed in Egypt s Sinai Peninsula near El Arish city. Kogalymavia Airbus A321 came down in central Sinai as it traveled from Sharm el-Sheikh to St Petersburg, killing all 217 passengers and 7 crew members on board. Maxim Grigoryev/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS011158 Egypt November 1 2015 The Site Where a Russian Aircraft Crashed in Egypt S Sinai Peninsula Near El Arish City Airbus A321 Came Down in Central Sinai As IT traveled from Sharm El Sheikh to St Petersburg Killing All 217 Passengers and 7 Crew Members ON Board Maxim Grigoryev TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS011158

"Коммерсант": Эксперты установили место закладки бомбы в А321 13.09.2016

Эпицентр взрыва находился в отделении для перевозки негабаритных грузов, считают эксперты. Бомба была снабжена таймером либо барометрическим датчиком.
ARCHIV - A handout picture provided by the Russian Emergency Ministry press service on 02 November 2015 shows Russian Emergency Situations Minister Vladimir Puchkov (4-L) and unidentified officials near a piece of wreckage of Russian MetroJet Airbus A321 at the site of the crash in Sinai, Egypt, 01 November 2015. The A321 plane of Metrojet en route from Sharm-el-Sheikh, to St. Petersburg crashed in the Sinai, Egypt on 31 October 2015, killing all 224 people on board. EPA/MAXIM GRIGORIEV / RUSSIAN EMERGENCY MINISTRY / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES (zu dpa «Geheimdienst: Absturz der russischen Passagiermaschine war Anschlag» vom 17.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ +++ (C) picture-alliance/dpa/M. Grigoriev

Эксперты из РФ и ФРГ прибыли в Каир для расследования крушения над Синаем 29.08.2016

Эксперты из России и ФРГ прибыли в Египет для осмотра обломков российского А321 "Когалымавиа". В состав делегации из РФ вошли представители МАК. Специалисты постараются определить, где лайнер начал разрушаться.
Mit langsam steigenden Touristenzahlen kann das Land nach dem arabischen Fruehling rechnen. Dennoch sind die Hotels in Sharm el Sheik noch von Leerstand bedroht. Deutsche Touristen sind in der Minderheit. Englaender und Russen haben offenbar weiniger Furcht. Die deutschen Reiseveranstalter ueben grosse Vorsicht, nachdem am Berg Sinai ( Berg Moses) zwei Brasilianer entfuehrt wurden. Das Foto zeigt: Noch eingeschraenkter Hotelbetrieb im Reef Oasis Blue Bay in Sharm el Sheik. Foto: Klaus Rose

Турция и Египет останутся закрытыми для россиян в 2016 году 07.04.2016

По словам замруководителя Ростуризма Романа Скорого, безопасность полетов в Египет волнует не только российскую сторону. Ряд европейских стран также не спешат возобновлять авиасообщение со страной.
ARCHIV 2015 *** MOSCOW, RUSSIA. OCTOBER 31, 2015. The Russian airline Kogalymavia Airbus A321 with a tail number of EI-ETJ on an airstrip of Moscow's Domodedovo International Airport on October 20, 2015. Kogalymavia Flight 9268 from Egypt's Sharm el-Sheikh to Russia's St. Petersburg with 224 people on board disappeared in the morning of October 31, 2015. Marina Lystseva/TASS +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/Itar-Tass/M. Lystseva

Росавиация запретила "Когалымавиа" выполнять полеты 16.03.2016

Федеральное агентство воздушного транспорта ввело ограничения на действие сертификата компании "Когалымавиа". Авиаперевозчик рассчитывает обжаловать это решение.
EGYPT. NOVEMBER 1, 2015. The site where a Russian aircraft crashed in Egypt s Sinai Peninsula near El Arish city. Kogalymavia Airbus A321 came down in central Sinai as it traveled from Sharm el-Sheikh to St Petersburg, killing all 217 passengers and 7 crew members on board. Maxim Grigoryev/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS011158 Egypt November 1 2015 The Site Where a Russian Aircraft Crashed in Egypt S Sinai Peninsula Near El Arish City Airbus A321 Came Down in Central Sinai As IT traveled from Sharm El Sheikh to St Petersburg Killing All 217 Passengers and 7 Crew Members ON Board Maxim Grigoryev TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS011158

Президент Египта: Крушение российского А321 над Синаем было терактом 24.02.2016

Российский самолет был взорван, чтобы навредить отношениям Каира с Москвой, заявил в телевизионном выступлении Абдель Фаттах ас-Сиси.
ARCHIV - A handout picture provided by the Russian Emergency Ministry press service on 02 November 2015 shows Russian Emergency Situations Minister Vladimir Puchkov (4-L) and unidentified officials near a piece of wreckage of Russian MetroJet Airbus A321 at the site of the crash in Sinai, Egypt, 01 November 2015. The A321 plane of Metrojet en route from Sharm-el-Sheikh, to St. Petersburg crashed in the Sinai, Egypt on 31 October 2015, killing all 224 people on board. EPA/MAXIM GRIGORIEV / RUSSIAN EMERGENCY MINISTRY / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES (zu dpa «Geheimdienst: Absturz der russischen Passagiermaschine war Anschlag» vom 17.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ +++ (C) picture-alliance/dpa/M. Grigoriev

В РФ дело об авиакатастрофе над Синаем теперь проходит как теракт 29.01.2016

Дело о крушении самолета "Когалымавиа" в Египте 31 октября переквалифицировано СКР на статью "теракт". Личности причастных к взрыву на его борту пока не установлены, сообщил НАК РФ.
People look at an information board at Domodedovo airport outside Moscow, Russia, November 6, 2015. President Vladimir Putin ordered the suspension of all Russian passenger flights to Egypt on Friday until the cause of a deadly plane crash at the weekend was established. REUTERS/Sergei Karpukhin

Россия и Египет намерены восстановить связи в сфере туризма 25.01.2016

Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин перед визитом в Египет заявил о стремлении обеих стран вновь наладить связи в сфере туризма и восстановить в полном объеме авиасообщение.
ARCHIV - A photo made available on 20 October 2014 shows Egyptian Foreign Minister Sameh Shoukry during an interview at his office in Egyptian Foreign Ministery building in Cairo, Egypt, 20 October 2014. Photo: EPA/KHALED ELFIQI (zu dpa Ägyptens Außenminister fordert mehr Einsatz des Westens gegen Terror vom 21.10.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Глава МИД Египта рассказал DW о последствиях крушения самолета РФ 13.01.2016

Из-за крушения российского авиалайнера пострадали четыре миллиона египтян, заявил в интервью DW Самех Шукри. По его словам, в связи с этим к египтянам нужно относиться как к жертвам.
ARCHIV - A handout picture provided by the Russian Emergency Ministry press service on 02 November 2015 shows Russian Emergency Situations Minister Vladimir Puchkov (4-L) and unidentified officials near a piece of wreckage of Russian MetroJet Airbus A321 at the site of the crash in Sinai, Egypt, 01 November 2015. The A321 plane of Metrojet en route from Sharm-el-Sheikh, to St. Petersburg crashed in the Sinai, Egypt on 31 October 2015, killing all 224 people on board. EPA/MAXIM GRIGORIEV / RUSSIAN EMERGENCY MINISTRY / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES (zu dpa «Geheimdienst: Absturz der russischen Passagiermaschine war Anschlag» vom 17.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ +++ (C) picture-alliance/dpa/M. Grigoriev

"Когалымавиа" получила страховку за крушение А321 22.12.2015

Сумма страховой компенсации превысила 23 миллиона долларов. Кроме того, продолжаются выплаты родственникам погибших в авиакатастрофе.
ARCHIV - A handout picture provided by the Russian Emergency Ministry press service on 02 November 2015 shows Russian Emergency Situations Minister Vladimir Puchkov (4-L) and unidentified officials near a piece of wreckage of Russian MetroJet Airbus A321 at the site of the crash in Sinai, Egypt, 01 November 2015. The A321 plane of Metrojet en route from Sharm-el-Sheikh, to St. Petersburg crashed in the Sinai, Egypt on 31 October 2015, killing all 224 people on board. EPA/MAXIM GRIGORIEV / RUSSIAN EMERGENCY MINISTRY / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES (zu dpa «Geheimdienst: Absturz der russischen Passagiermaschine war Anschlag» vom 17.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ +++ (C) picture-alliance/dpa/M. Grigoriev

СМИ: ФСБ установила тип взрывчатки на борту A321 15.12.2015

Тип взрывчатки, с помощью которой был совершен теракт на борту российского A321, установлен в ФСБ, пишет "Коммерсант". Эксперты сделали это на основе анализа соскобов с отдельных частей разбившегося лайнера.
31.10.2015 *** epa05005036 Debris from crashed Russian jet lies strewn across the sand at the site of the crash, Sinai, Egypt, 31 October 2015. According to reports the Egyptian Government has dispatched more than 45 ambulances to the crash site of the Kogalymavia Metrojet Russian passenger jet, which disappeared from raider after requesting an emergency landing early 31 October, crashing in the mountainous al-Hasanah area of central Sinai. The black box has been recovered at the site. EPA/STR EGYPT OUT

Египет не нашел следов теракта в крушении A321 14.12.2015

В ходе предварительного расследования крушения российского авиалайнера A321 египетские власти "не нашли доказательств" преступлений на борту, говорится в заявлении Минавиации Египта.
Police take security measures during an operation in Sur district, where an unidentified gunman last Saturday killed a top Kurdish lawyer, in the Kurdish-dominated southeastern city of Diyarbakir, Turkey, December 2, 2015. REUTERS/Sertac Kayar

СМИ: Экстремисты готовят нападения на российских туристов в Турции 10.12.2015

МВД Турции разослало предупреждение в подразделения полиции по всей стране о том, что, согласно разведданным ЦРУ США, на российских туристов готовят атаки, передают турецкие СМИ.
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