"Когалымавиа"

Глава МИД Египта рассказал DW о последствиях крушения самолета РФ

Из-за крушения российского авиалайнера пострадали четыре миллиона египтян, заявил в интервью DW Самех Шукри. По его словам, в связи с этим к египтянам нужно относиться как к жертвам.