Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
По данным РБК, Постоянный арбитражный суд в Гааге приступил к рассмотрению исков российской "Когалымавиа" и турецкого турхолдинга Prince Group по авиакатастрофе над Синаем.
Запрет на авиаперевозки из России в Египет теперь не будет распространяться на полеты в Каир. Соответствующий указ подписал президент РФ.
Мемориал погибшим в авиакатастрофе в Египте выполнен в форме двух плит, на которых обозначены дата и номер рейса авиакомпании "Когалымавиа".
31 октября 2016 исполнился ровно год со дня катастрофы российского авиалайнера над Синаем. В годовщину трагедии память погибших почтили в России и в Египте.
Эпицентр взрыва находился в отделении для перевозки негабаритных грузов, считают эксперты. Бомба была снабжена таймером либо барометрическим датчиком.
Эксперты из России и ФРГ прибыли в Египет для осмотра обломков российского А321 "Когалымавиа". В состав делегации из РФ вошли представители МАК. Специалисты постараются определить, где лайнер начал разрушаться.
По словам замруководителя Ростуризма Романа Скорого, безопасность полетов в Египет волнует не только российскую сторону. Ряд европейских стран также не спешат возобновлять авиасообщение со страной.
Федеральное агентство воздушного транспорта ввело ограничения на действие сертификата компании "Когалымавиа". Авиаперевозчик рассчитывает обжаловать это решение.
Российский самолет был взорван, чтобы навредить отношениям Каира с Москвой, заявил в телевизионном выступлении Абдель Фаттах ас-Сиси.
Дело о крушении самолета "Когалымавиа" в Египте 31 октября переквалифицировано СКР на статью "теракт". Личности причастных к взрыву на его борту пока не установлены, сообщил НАК РФ.
Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин перед визитом в Египет заявил о стремлении обеих стран вновь наладить связи в сфере туризма и восстановить в полном объеме авиасообщение.
Из-за крушения российского авиалайнера пострадали четыре миллиона египтян, заявил в интервью DW Самех Шукри. По его словам, в связи с этим к египтянам нужно относиться как к жертвам.
Сумма страховой компенсации превысила 23 миллиона долларов. Кроме того, продолжаются выплаты родственникам погибших в авиакатастрофе.
Тип взрывчатки, с помощью которой был совершен теракт на борту российского A321, установлен в ФСБ, пишет "Коммерсант". Эксперты сделали это на основе анализа соскобов с отдельных частей разбившегося лайнера.
В ходе предварительного расследования крушения российского авиалайнера A321 египетские власти "не нашли доказательств" преступлений на борту, говорится в заявлении Минавиации Египта.
МВД Турции разослало предупреждение в подразделения полиции по всей стране о том, что, согласно разведданным ЦРУ США, на российских туристов готовят атаки, передают турецкие СМИ.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact