Кобзон, Иосиф

Блогозрение: Казус Кобзона, или Проверка на человеколюбие

Блогеры обсуждают заявление певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, находящегося в санкционных списках Запада, о том, что он попросит помощи у Владимира Путина в случае, если ему нужно будет лечиться за границей.