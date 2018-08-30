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Кобзон, Иосиф

***Archivbild*** epa04466111 Russian singer Iosif Kobzon arrives for his concert in eastern Ukrainian city of Donetsk, Ukraine, 27 October 2014. Kobzon will sing a new anthem of self-proclaimed Donetsk People_s Republic, which he composed for them. Ukraine voted for the new parliament on 26 October. The elections are supposed to return political stability to the crisis-hit country, but few observers expect that they will facilitate a peaceful solution to the bloody conflict with pro-Russian separatists. EPA/ALEXANDER ERMOCHENKO |

Умер Иосиф Кобзон 30.08.2018

В возрасте 80 лет скончался народный артист СССР Иосиф Кобзон.
Gericht DW, Sergey Elkin

Свадьба на $2 млн: чем платила судья из Краснодара? 17.07.2017

Свадьба дочери судьи из Краснодара и сотрудника СКР стоила, по данным СМИ, до 2 млн долларов. Откуда такие деньги у представителя правосудия? Версия карикатуриста Сергея Елкина.
epa04400999 Russian singer Iosif Kobzon performs on stage after the protest of Socialist Party against the Association Agreement between Moldova and EU, in Chisinau, Moldova, 14 September 2014. The participants ask for demission of government, national referendum and adherence to the Customs Union within the Eurasian Economic Community. EPA/DUMITRU DORU

Что будет, если на "Евровидение-2017" поедет Кобзон 09.12.2016

Немецкие эксперты оценивают конфликтный потенциал украинских "стоп-листов" для российских артистов в контексте "Евровидения" и политических отношений между Россией и Украиной.

FILE epa04466111 Russian singer Iosif Kobzon arrives for his concert in eastern Ukrainian city of Donetsk, Ukraine, 27 October 2014. EPA/ALEXANDER ERMOCHENKO (zu dpa «Ukraine erklärt 14 russische Künstler zu Gefahr für Sicherheit» vom 08.08.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Кобзон намерен добиваться расследования против Чайки 03.12.2015

Если обвинения ФБК в адрес генпрокурора РФ подтвердятся, то он должен будет уйти в отставку, заявил Кобзон. Алексей Навальный пообещал, что необходимые для расследования материалы будут переданы в приемную депутата.
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В России создана новая государственная детская организация 30.10.2015

Указ о создании "Российского движения школьников" совпал с днем рождения комсомола. Новую организацию будет субсидировать правительство, а ее отделения могут быть открыты во всех регионах РФ.
epa04400999 Russian singer Iosif Kobzon performs on stage after the protest of Socialist Party against the Association Agreement between Moldova and EU, in Chisinau, Moldova, 14 September 2014. The participants ask for demission of government, national referendum and adherence to the Customs Union within the Eurasian Economic Community. EPA/DUMITRU DORU

МИД Италии: Виза Кобзону согласована с другими странами ЕС 01.09.2015

В МИД Италии подтвердили DW выдачу визы Иосифу Кобзону вопреки санкциям, объяснив это гуманитарными причинами.
FILE epa04466111 Russian singer Iosif Kobzon arrives for his concert in eastern Ukrainian city of Donetsk, Ukraine, 27 October 2014. EPA/ALEXANDER ERMOCHENKO (zu dpa «Ukraine erklärt 14 russische Künstler zu Gefahr für Sicherheit» vom 08.08.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Виза Кобзону: законное исключение из санкционных правил 30.08.2015

Правила ЕС предусматривают такую возможность из соображений гуманитарной необходимости. При этом освобождение от одного из ограничений не дает права на освобождение от других мер.
epa04400999 Russian singer Iosif Kobzon performs on stage after the protest of Socialist Party against the Association Agreement between Moldova and EU, in Chisinau, Moldova, 14 September 2014. The participants ask for demission of government, national referendum and adherence to the Customs Union within the Eurasian Economic Community. EPA/DUMITRU DORU

Кобзон призвал приостановить дипотношения с США 29.08.2015

Ранее депутат Госдумы заявил, что получил медицинскую визу в ЕС вопреки санкциям и едет лечиться в Италию. Певец при этом поблагодарил за помощь президента РФ Владимира Путина.
Der russische Sänger Iosif Kobzon gibt ein Konzert in Donezk während der Wahlkampagne, Oktober 2014. Alle Rechte gehören DW Korrespondent Inna Kuprijanova und wurden freigegeben. Geliefert von Daniela Posdnjakova

Комментарий: Иосиф Кобзон и Валерия оказались в оппозиции Путину 26.08.2015

Смена власти на "Русском радио" - серьезный политический риск для российского президента, считает Олег Кашин. Комментарий российского журналиста специально для DW.
Der russische Sänger Iosif Kobzon gibt ein Konzert in Donezk während der Wahlkampagne, Oktober 2014. Alle Rechte gehören DW Korrespondent Inna Kuprijanova und wurden freigegeben. Geliefert von Daniela Posdnjakova

На Украине опубликован черный список российских деятелей культуры 08.08.2015

Фильмы с участием 14 деятелей культуры не смогут получить лицензию на Украине или будут лишены ее. В списке Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Жерар Депардье, Михаил Боярский.
AUSSCHNITT: HANDOUT - Obelix (Gerard Depardieu, r) trifft in einer Szene des Kinofilms «Asterix & Obelix - Im Auftrag Ihrer Majestät» einen Römer (undatierte Filmszene). Er genießt das Leben in vollen Zügen - und eher peinliche Vorfälle steckt Gérard Depardieu mit Humor weg. Das Schauspieler-Schwergewicht liebt eine Rolle ganz besonders: Obelix. Foto: Concorde Filmverleih (zu dpa-Gesicht der Woche «Lebensfreude pur - Gérard Depardieu ist der Genießer unter den Stars» vom 16.10.2012 - ACHTUNG: Verwendung nur für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit der Berichterstattung über den Film und bei Urheber-Nennung)

Комментарий: Война в четвертом измерении 27.07.2015

Журналист Сергей Руденко - специально для DW о том, чего добьется Украина, применив санкции к иностранным деятелям культуры, ставящим под сомнение территориальную целостность Украины.
Der russische Sänger Iosif Kobzon gibt ein Konzert in Donezk während der Wahlkampagne, Oktober 2014. Alle Rechte gehören DW Korrespondent Inna Kuprijanova und wurden freigegeben. Geliefert von Daniela Posdnjakova

Комментарий: Может ли Украина обойтись без запретов на российскую поп-культуру 27.07.2015

Журналист Олег Кашин в специальном комментарии для DW рассуждает о том, почему Украина всерьез обсуждает запрет на выступления российских артистов, российские фильмы и сериалы.
#39880731 - Computer work© pressmaster Autor pressmasterPortfolio ansehen Bildnummer 39880731 Land Russische Föderation

Блогозрение: Казус Кобзона, или Проверка на человеколюбие 10.07.2015

Блогеры обсуждают заявление певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, находящегося в санкционных списках Запада, о том, что он попросит помощи у Владимира Путина в случае, если ему нужно будет лечиться за границей.
Canadian Prime Minister Stephen Harper speaks at a news conference in Richmond Hill, Ontario January 30, 2015. Canada's sweeping new anti-terror legislation would make it a crime for anyone to call for attacks on Canada and gives a much larger role to the government's main spy agency. REUTERS/Mark Blinch (CANADA - Tags: POLITICS CRIME LAW)

Канада ввела новые санкции против России 18.02.2015

В ответ на акты агрессии, совершенные боевиками, поддерживаемыми Россией, Канада ввела запрет на въезд и экономические санкции против физических лиц и компаний и организаций из России и Украины.
European flags are seen outside the European Commission headquarters in Brussels September 10, 2014. European Commission President-elect Jean-Claude Juncker will present the list of the European Commissioners and their jobs for the next five years during a news conference later on Wednesday. REUTERS/Yves Herman (BELGIUM - Tags: POLITICS)

ЕС опубликовал расширенный санкционный список 16.02.2015

Под санкции Евросоюза попали представители Минобороны РФ, певец Кобзон, депутат Госдумы Рашкин. Штрафные меры также приняты в отношении 14 участников конфликта в Донбассе и 9 организаций.
People sunbathe in Jūrmala Jūrmala is a very popular seaside resort for people coming from the Commonwealth of Independent States (CIS), especially Russia. *** DW, Ģederts Ģelzis, Januar 2013

Посол Латвии в РФ: Латвия не запрещала "Новую волну" и русский язык 22.01.2015

Посол Латвии в России Астра Курме заявила на пресс-конференции в Москве, что русский язык никто в Латвии не запрещал, но и государственным он там никогда не станет.
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