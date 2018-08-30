Кобзон, Иосиф

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В возрасте 80 лет скончался народный артист СССР Иосиф Кобзон.
Свадьба дочери судьи из Краснодара и сотрудника СКР стоила, по данным СМИ, до 2 млн долларов. Откуда такие деньги у представителя правосудия? Версия карикатуриста Сергея Елкина.
Немецкие эксперты оценивают конфликтный потенциал украинских "стоп-листов" для российских артистов в контексте "Евровидения" и политических отношений между Россией и Украиной.
Если обвинения ФБК в адрес генпрокурора РФ подтвердятся, то он должен будет уйти в отставку, заявил Кобзон. Алексей Навальный пообещал, что необходимые для расследования материалы будут переданы в приемную депутата.
Указ о создании "Российского движения школьников" совпал с днем рождения комсомола. Новую организацию будет субсидировать правительство, а ее отделения могут быть открыты во всех регионах РФ.
В МИД Италии подтвердили DW выдачу визы Иосифу Кобзону вопреки санкциям, объяснив это гуманитарными причинами.
Правила ЕС предусматривают такую возможность из соображений гуманитарной необходимости. При этом освобождение от одного из ограничений не дает права на освобождение от других мер.
Ранее депутат Госдумы заявил, что получил медицинскую визу в ЕС вопреки санкциям и едет лечиться в Италию. Певец при этом поблагодарил за помощь президента РФ Владимира Путина.
Смена власти на "Русском радио" - серьезный политический риск для российского президента, считает Олег Кашин. Комментарий российского журналиста специально для DW.
Фильмы с участием 14 деятелей культуры не смогут получить лицензию на Украине или будут лишены ее. В списке Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Жерар Депардье, Михаил Боярский.
Журналист Сергей Руденко - специально для DW о том, чего добьется Украина, применив санкции к иностранным деятелям культуры, ставящим под сомнение территориальную целостность Украины.
Журналист Олег Кашин в специальном комментарии для DW рассуждает о том, почему Украина всерьез обсуждает запрет на выступления российских артистов, российские фильмы и сериалы.
Блогеры обсуждают заявление певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, находящегося в санкционных списках Запада, о том, что он попросит помощи у Владимира Путина в случае, если ему нужно будет лечиться за границей.
В ответ на акты агрессии, совершенные боевиками, поддерживаемыми Россией, Канада ввела запрет на въезд и экономические санкции против физических лиц и компаний и организаций из России и Украины.
Под санкции Евросоюза попали представители Минобороны РФ, певец Кобзон, депутат Госдумы Рашкин. Штрафные меры также приняты в отношении 14 участников конфликта в Донбассе и 9 организаций.
Посол Латвии в России Астра Курме заявила на пресс-конференции в Москве, что русский язык никто в Латвии не запрещал, но и государственным он там никогда не станет.
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