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Атаке подверглись укрепления курдских "Отрядов народной самообороны" на восточном берегу Евфрата. Ранее президент Турции заявил о "последнем предупреждении" в их адрес.
Турецкому президенту Эрдогану не понравился визит представителя США к сирийским курдам в рамках деятельности международной антитеррористической коалиции, и он поставил вопрос ребром.
В будущем планируется открытие подобных учреждений еще в ряде стран, включая Германию. Цель их открытия - форсирование международного признания курдской автономии.
Турецкая полиция задержала подозреваемых в незаконной перевозке беженцев. Предполагается, что их действия повлекли за собой гибель в море не менее 12 человек, включая трехлетнего Айлана.
По словам премьер-министра Турции, теракт в городе Суруч, вероятно, совершил смертник, действовавший по заданию "Исламского государства".
В турецком городе Суруч, расположенном вблизи границы с Сирией, сработало взрывное устройство. Через некоторое время взрыв также прогремел в Кобане, примерно в 10 километрах от Суруча.
По данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека, через два дня после нападения ИГ курдским ополченцам удалось изгнать боевиков из города Кобане на границе с Турцией.
Несколько месяцев мир следил за боями между ИГ и курдами в Кобане. Но восстановление разрушенного города после победы над джихадистами идет слишком медленно, считают его жители.
После освобождения Кобане от боевиков ИГ некоторые жители решаются вернуться в разрушенный город. На руинах Кобане начинает возрождаться жизнь. Репортаж Камала Шейхо.
Курдские вооруженные отряды в Сирии перешли в наступление на джихадистов из "Исламского государства". После Кобане они пытаются вытеснить ИГ из стратегически важного города Тель-Абьяд.
Центральное командование вооруженных сил США объявило, что курдское ополчение "пешмерга" на 90 процентов взяло под свой контроль стратегически важный город Кобане.
В Кобане на севере Сирии с сентября погибли более 1600 человек, из них 1100 - боевики "Исламского государства", сообщил Сирийский наблюдательный совет по правам человека.
Жертвами расправы стали боевики ИГ, которые пытались бежать из сирийского города Ракка. По данным СМИ, внутри группировки создана военная полиция, которая ловит дезертиров.
Террорист-смертник произвел самоподрыв, подъехав на заминированном автомобиле с сирийской стороны к контролируемому курдами КПП на границе с Турцией.
Подростки, похищенные в мае боевиками "Исламского государства", рассказали правозащитникам о жестоких избиениях и шантаже.
Выразить солидарность с сирийскими курдами и неприятие действий джихадистов ИГ пришли жители Берлина, Гамбурга, Бремена, представители правозащитных и миротворческих организаций.
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