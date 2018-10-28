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Кобане

Sept. 29, 2014 - Sanliurfa, Turkey - Tanks from the Turkish Armed Forces are dispatched to the Turkish - Syrian border as clashes intensified with Islamic State of Iraq and Levant (ISIL) militants on September 29, 2014 in Suruc district of Sanliurfa, southeastern province of Turkey. Kurdish troops are in a bitter battle against fighters of the Islamic State (IS, also called ISIS and ISIL) to defend the strategic nearby Kurdish border town of Kobani (also called Ayn Al-Arab), which ISIS has surrounded on three sides. The Turkish Parliament is due to vote on a measure on Thursday that would allow Turkish ground forces to enter Syria and create a buffer zone to protect refugees fleeing the ISIS advance |

Турецкая армия обстреляла позиции курдов на севере Сирии 28.10.2018

Атаке подверглись укрепления курдских "Отрядов народной самообороны" на восточном берегу Евфрата. Ранее президент Турции заявил о "последнем предупреждении" в их адрес.
Bildunterschrift:The President of Turkey Recep Tayyip Erdogan arrives to welcome the President of Afghanistan Ashraf Ghani (not seen) during an official ceremony at Presidential Complex in Ankara, on December 24, 2015. / AFP / ADEM ALTAN (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)

Эрдоган потребовал от Вашингтона выбрать между Анкарой и курдами 07.02.2016

Турецкому президенту Эрдогану не понравился визит представителя США к сирийским курдам в рамках деятельности международной антитеррористической коалиции, и он поставил вопрос ребром.
KOBANE, SYRIA - JUNE 20: (TURKEY OUT) A Kurdish People's Protection Units, or YPG fighters stand near a check point in the outskirts of the destroyed Syrian town of Kobane, also known as Ain al-Arab, Syria. June 20, 2015. Kurdish fighters with the YPG took full control of Kobane and strategic city of Tal Abyad, dealing a major blow to the Islamic State group's ability to wage war in Syria. Mopping up operations have started to make the town safe for the return of residents from Turkey, after more than a year of Islamic State militants holding control of the town. (Photo by Ahmet Sik/Getty Images)

Сирийские курды открывают представительство в Москве 07.02.2016

В будущем планируется открытие подобных учреждений еще в ряде стран, включая Германию. Цель их открытия - форсирование международного признания курдской автономии.
(150902) -- ANKARA, Sept. 2, 2015 -- Belongings of Syrian refugees are seen on a beach in Bodrum town of Mugla province, Turkey, on Sept. 2, 2015. Eleven Syrian refugees drowned and five others were missing on Wednesday when two boats separately sank in the Aegean Sea off western Turkey, private Dogan news agency reported. )

После гибели сирийского мальчика в Турции задержаны перевозчики беженцев 03.09.2015

Турецкая полиция задержала подозреваемых в незаконной перевозке беженцев. Предполагается, что их действия повлекли за собой гибель в море не менее 12 человек, включая трехлетнего Айлана.
20.07.2015+++ SANLIURFA, TURKEY - JULY 20: People gather at the site of an explosion in Suruc district of Sanliurfa, Turkey on July 20, 2015. Casualties reported after an explosion in southeastern Turkish province of Sanliurfa bordering Syria. Rauf Maltas / Anadolu Agency

Установлена личность подозреваемого в совершении теракта в Турции 21.07.2015

По словам премьер-министра Турции, теракт в городе Суруч, вероятно, совершил смертник, действовавший по заданию "Исламского государства".
20.07.2015+++ SANLIURFA, TURKEY - JULY 20: People gather at the site of an explosion in Suruc district of Sanliurfa, Turkey on July 20, 2015. Casualties reported after an explosion in southeastern Turkish province of Sanliurfa bordering Syria. Rauf Maltas / Anadolu Agency

Взрыв в турецком Суруче унес жизни почти 30 человек 20.07.2015

В турецком городе Суруч, расположенном вблизи границы с Сирией, сработало взрывное устройство. Через некоторое время взрыв также прогремел в Кобане, примерно в 10 километрах от Суруча.
June 25, 2015. Bildunterschrift:Smoke billow from the Syrian town of Kobane, as seen from the Turkish side of the border in Suruc in Sanliurfa province on June 25, 2015. Turkey denied 'baseless' claims that Islamic State (IS) militants reentered the Syrian town of Kobane through the Turkish border crossing to detonate a suicide bomb. AFP PHOTO / STRINGER (Photo credit should read STRINGER/AFP/Getty Images)

Сирийские правозащитники: Кобане вновь освобожден от джихадистов ИГ 27.06.2015

По данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека, через два дня после нападения ИГ курдским ополченцам удалось изгнать боевиков из города Кобане на границе с Турцией.
A fighter of the Kurdish People's Protection Units (YPG) flashes a V-sign as he patrols in the streets in the northern Syrian town of Kobani January 28, 2015. Kurdish forces battled Islamic State fighters outside Kobani on Tuesday, a monitoring group said, a day after Kurds said they had taken full control of the northern Syrian town following a four-month battle. Known as Ayn al-Arab in Arabic, the mainly Kurdish town close to the Turkish border has become a focal point in the international fight against Islamic State, an al Qaeda offshoot that has spread across Syria and Iraq. REUTERS/Osman Orsal (SYRIA - Tags: POLITICS CONFLICT)

Кобане - забытый символ борьбы против "Исламского государства" 11.05.2015

Несколько месяцев мир следил за боями между ИГ и курдами в Кобане. Но восстановление разрушенного города после победы над джихадистами идет слишком медленно, считают его жители.
Copyright: Kamal Sheikho- DW- reporter in the Kobani- Syrian Life returning to the city Kobanî after four months of fighting Civilians have not left the city Kobanî

Сирийские беженцы: домой, в Кобане 25.02.2015

После освобождения Кобане от боевиков ИГ некоторые жители решаются вернуться в разрушенный город. На руинах Кобане начинает возрождаться жизнь. Репортаж Камала Шейхо.
epa04586503 Members of the Syrian Kurdish People's Defence Units (YPG) celebrate their victory in Kobane, Syria, 26 January 2015. According to reports Kurdish fighters claim to have pushed militants from the group calling themselves Islamic State (IS) out of the whole of Kobane following four months of fighting, supported by airstrikes carried out by an international anti-IS coalition, though a number of the town's surrounding villages, close to the Syrian-Turkish border, remain in the hands of IS. EPA/STR +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

Курды ведут наступление на исламистов в Сирии 10.02.2015

Курдские вооруженные отряды в Сирии перешли в наступление на джихадистов из "Исламского государства". После Кобане они пытаются вытеснить ИГ из стратегически важного города Тель-Абьяд.
epa04586503 Members of the Syrian Kurdish People's Defence Units (YPG) celebrate their victory in Kobane, Syria, 26 January 2015. According to reports Kurdish fighters claim to have pushed militants from the group calling themselves Islamic State (IS) out of the whole of Kobane following four months of fighting, supported by airstrikes carried out by an international anti-IS coalition, though a number of the town's surrounding villages, close to the Syrian-Turkish border, remain in the hands of IS. EPA/STR +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

Centcom: Курды фактически освободили Кобане от джихадистов 27.01.2015

Центральное командование вооруженных сил США объявило, что курдское ополчение "пешмерга" на 90 процентов взяло под свой контроль стратегически важный город Кобане.
RNPS: YEAREND REVIEW 2014 - HEADLINE MAKERS Militant Islamist fighters hold the flag of Islamic State (IS) while taking part in a military parade along the streets of northern Raqqa province in this June 30, 2014 file photo. 2014 saw the rise of the Sunni militant group Islamic State, which has seized swathes of territory in both Syria and Iraq. REUTERS/Stringer (SYRIA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST CONFLICT TPX IMAGES OF THE DAY)

Правозащитники: Джихадисты в Сирии убили за два дня не менее 17 человек 16.01.2015

В Кобане на севере Сирии с сентября погибли более 1600 человек, из них 1100 - боевики "Исламского государства", сообщил Сирийский наблюдательный совет по правам человека.
Bildunterschrift:SANLIURFA, TURKEY - OCTOBER 27: A Islamic State (ISIS) black flag flies neasr the Syrian town of Kobani, October 27, 2014 as seen from the Turkish-Syrian border near the southeastern town of Suruc in Sanliurfa province, Turkey. According to a Syrian activist group, the death toll has reached 815 during 40 days of fighting in and around the Syrian town of Kobani and the Britain-based Syrian Observatory for Human Rights reported the death toll for the Islamic State fighters stands at approximately 481 fighters. About 200,000 people have cross the border into Turkey for safety. (Photo by Kutluhan Cucel/Getty Images)

FT: В "Исламском государстве" убили сто иностранцев из своих же рядов 20.12.2014

Жертвами расправы стали боевики ИГ, которые пытались бежать из сирийского города Ракка. По данным СМИ, внутри группировки создана военная полиция, которая ловит дезертиров.
An explosion following an air strike is seen in central Kobani in Syria, November 17, 2014. Picture taken from the Turkish side of the Turkish-Syrian border. REUTERS/Osman Orsal (TURKEY - Tags: POLITICS MILITARY CONFLICT)

Боевики ИГ атаковали турецкий погранпост близ города Кобане 29.11.2014

Террорист-смертник произвел самоподрыв, подъехав на заминированном автомобиле с сирийской стороны к контролируемому курдами КПП на границе с Турцией.
Der Islamische Staat und andere Dschihadisten haben mindestens 40 Trainingscamps in Syrien und Irak. *** Lizenz: frei

HRW: Джихадисты пытали 153 похищенных подростка из Кобане 04.11.2014

Подростки, похищенные в мае боевиками "Исламского государства", рассказали правозащитникам о жестоких избиениях и шантаже.
People march during a demonstration against Islamic State (IS) insurgent attacks on the Syrian Kurdish town of Kobani, in Berlin November 1, 2014. REUTERS/Hannibal Hanschke (GERMANY - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

В Германии тысячи людей вышли поддержать курдов из Кобане 01.11.2014

Выразить солидарность с сирийскими курдами и неприятие действий джихадистов ИГ пришли жители Берлина, Гамбурга, Бремена, представители правозащитных и миротворческих организаций.
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