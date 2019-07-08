Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА)

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Победа консерваторов на досрочных парламентских выборах в Греции знаменует собой окончание "левой революции" Алексиса Ципраса. Избиратели разочарованы, считает Спирос Москову.
Партия СИРИЗА премьер-министра Греции Алексиса Ципраса проигрывает парламентские выборы. По предварительной информации МВД Греции, ее поддержали лишь 31,4 процента избирателей.
Алексис Ципрас намерен потребовать досрочных парламентских выборов после поражения его партии СИРИЗА на выборах в Европарламент.
В поддержку греческого премьер-министра высказались 153 парламентария из 300. Ранее консерваторы из "Новой демократии" инициировали голосование о недоверии первому замминистра здравоохранения Греции.
Соглашение о переименовании Македонии вызывало споры в правящей в Греции коалиции и массовые протесты в стране. Ранее договор поддержал македонский парламент.
В поддержку премьер-министра Ципраса высказался 151 депутат, в том числе 145 из возглавляемой им левой партии СИРИЗА и несколько независимых парламентариев, против были 148.
Серия стачек назначена в Греции на 12 ноября. Профсоюзы поднимают граждан против мер экономии, введенных правительством Ципраса. И даже члены партии СИРИЗА призывают население к всеобщей забастовке.
Алексис Ципрас сформировал кабинет всего через два дня после победы на выборах. Возвращение ключевых министров может быть сигналом для Запада - Греция намерена выполнять заключенные с кредиторами соглашения.
Евросоюз ожидает от Ципраса, который в очередной раз победил на выборах, что он как можно скорее начнет реализовывать план реформ, чтобы вновь оживить экономику. Преждевременный оптимизм, полагает Барбара Везель.
Алексис Ципрас пока не исчерпал кредит доверия в Греции. Об этом говорит уверенная победа его партии на парламентских выборах. Теперь у Ципраса появился шанс реформировать страну со второй попытки.
На парламентских выборах в Греции неожиданно убедительную победу одержала левая партия СИРИЗА во главе с экс-премьером Алексисом Ципрасом. Он хочет вновь войти во власть в коалиции с правыми популистами.
Левая партия СИРИЗА победила на парламентских выборах в Греции. Российская поддержка Асада препятствует разрешению конфликта в Сирии, считают в Вашингтоне.
Греция выбрала своего победителя. Им вновь стал Алексис Ципрас. Но сумеет ли он провести необходимые стране реформы? Спирос Москову сомневается в этом.
Председатель партии СИРИЗА Алексис Ципрас объявил о победе на парламентских выборах в Греции. Левые намерены создать правящую коалицию вместе с правыми популистами из партии "Независимые греки".
Впервые с начала долгового кризиса в Греции может быть сформирована большая коалиция между левыми и консерваторами. Однако экс-премьер Алексис Ципрас все еще старается это предотвратить.
20 сентября в Греции проходят досрочные выборы. Впервые за 60 лет хорошие шансы пройти в парламент имеют по меньшей мере девять партий. Чьи интересы они представляют?
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