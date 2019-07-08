Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА)

Победа Ципраса: как отреагировал Брюссель? (21.09.2015)

Алексис Ципрас пока не исчерпал кредит доверия в Греции. Об этом говорит уверенная победа его партии на парламентских выборах. Теперь у Ципраса появился шанс реформировать страну со второй попытки.