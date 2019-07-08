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Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА)

New Democracy conservative party leader Kyriakos Mitsotakis greets supporters after voting at a polling station, during the general election in Athens, Greece, July 7, 2019. REUTERS/Alkis Konstantinidis

Комментарий: Смена власти в Греции в разгар пляжного сезона 08.07.2019

Победа консерваторов на досрочных парламентских выборах в Греции знаменует собой окончание "левой революции" Алексиса Ципраса. Избиратели разочарованы, считает Спирос Москову.
A supporter of the New Democracy party rings a bell after watching the exit polls at party's main electoral kiosk in Athens on July 7, 2019. - Greece's conservative New Democracy party has defeated Greek leftist Prime Minister in the July 7 general election, exit polls showed. (Photo by ARIS MESSINIS / AFP) (Photo credit should read ARIS MESSINIS/AFP/Getty Images)

На выборах в парламент Греции лидирует консервативная оппозиционная партия 07.07.2019

Партия СИРИЗА премьер-министра Греции Алексиса Ципраса проигрывает парламентские выборы. По предварительной информации МВД Греции, ее поддержали лишь 31,4 процента избирателей.
Greek Prime Minister Alexis Tsipras exits the polling booth before voting for the European and local elections at a polling station in Athens, Greece, May 26, 2019. REUTERS/Costas Baltas

Премьер Греции выступил за досрочные выборы в парламент 27.05.2019

Алексис Ципрас намерен потребовать досрочных парламентских выборов после поражения его партии СИРИЗА на выборах в Европарламент.
10.05.2019 *** Greek Prime Minister Alexis Tsipras and members of his government applaud after winning a confidence vote in Athens, Greece, May 10, 2019. REUTERS/Costas Baltas

Премьер Греции Алексис Ципрас получил вотум доверия в парламенте 10.05.2019

В поддержку греческого премьер-министра высказались 153 парламентария из 300. Ранее консерваторы из "Новой демократии" инициировали голосование о недоверии первому замминистра здравоохранения Греции.
20.01.2019, Griechenland, Athen: 5756668 20.01.2019 Protesters wave Greek flags as they take part in a rally against the agreement reached by Greece and Macedonia to resolve a dispute over the former Yugoslav republic's name, in Athens, Greece. Kostis Ntantamis / Sputnik Foto: Kostis Ntantamis/Sputnik/dpa |

Более ста тысяч греков протестуют против переименования Македонии 20.01.2019

Соглашение о переименовании Македонии вызывало споры в правящей в Греции коалиции и массовые протесты в стране. Ранее договор поддержал македонский парламент.
16.6.2018*** Greek Prime Minister Alexis Tsipras addresses lawmakers during a parliamentary session before a vote following a motion of no confidence by the main opposition in dispute over a deal on neighbouring Macedonia's name, in Athens, Greece June 16, 2018. REUTERS/Costas Baltas

Парламент Греции проголосовал за доверие правительству Ципраса 16.01.2019

В поддержку премьер-министра Ципраса высказался 151 депутат, в том числе 145 из возглавляемой им левой партии СИРИЗА и несколько независимых парламентариев, против были 148.
15.07.2015+++ A protester shouts slogans during a rally organised by the country's biggest public sector union ADEDY marking a 24-hour strike in Athens, Greece July 15, 2015. Prime Minister Alexis Tsipras battled to win lawmakers' approval on Wednesday for a bailout deal to keep Greece in the euro and avoid bankruptcy, as the IMF pressured Greece's creditors to provide massive debt relief for its crippled economy. REUTERS/Alkis Konstantinidis

Всеобщая забастовка в Греции: Ципрас ощущает гнев улиц 11.11.2015

Серия стачек назначена в Греции на 12 ноября. Профсоюзы поднимают граждан против мер экономии, введенных правительством Ципраса. И даже члены партии СИРИЗА призывают население к всеобщей забастовке.
epa04902376 Outgoing Finance Minister Euclid Tsakalotos arrives for a handover ceremony, following the swearing-in of caretaker Finance Minister George Chouliarakis (not pictured), at the ministry in Athens, Greece, on 28 August 2015. Elections will be held on 20 September 2015. EPA/YANNIS KOLESIDIS +++(c) dpa - Bildfunk+++

В новое правительство Греции возвращаются старые министры 23.09.2015

Алексис Ципрас сформировал кабинет всего через два дня после победы на выборах. Возвращение ключевых министров может быть сигналом для Запада - Греция намерена выполнять заключенные с кредиторами соглашения.
20.9.2015 *** Former Greek prime minister and leader of leftist Syriza party Alexis Tsipras waves to supporters after winning the general election in Athens, Greece, September 20, 2015. Greek voters returned Tsipras to power with a strong election victory on Sunday, ensuring the charismatic leftist remains Greece's dominant political figure despite caving in to European demands for a bailout he once opposed. REUTERS/Michalis Karagiannis

Комментарий: Победа Ципраса - представление продолжается 22.09.2015

Евросоюз ожидает от Ципраса, который в очередной раз победил на выборах, что он как можно скорее начнет реализовывать план реформ, чтобы вновь оживить экономику. Преждевременный оптимизм, полагает Барбара Везель.

Победа Ципраса: как отреагировал Брюссель? (21.09.2015) 21.09.2015

Алексис Ципрас пока не исчерпал кредит доверия в Греции. Об этом говорит уверенная победа его партии на парламентских выборах. Теперь у Ципраса появился шанс реформировать страну со второй попытки.
Leftist Syriza party leader and winner of the Greek general elections Alexis Tsipras talks on the phone at this office at the party's headquarters in this handout photo released by the Syriza press office in Athens, Greece September 20, 2015. Greek leftist Tsipras stormed back into office with an unexpectedly decisive election victory on Sunday, claiming a clear mandate to steer Greece's battered economy to recovery. Picture taken September 20, 2015. REUTERS/Andrea Bonetti/Syriza Press Office/Handout via Reuters ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. NO SALES. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS.

Второй шанс Ципраса 21.09.2015

На парламентских выборах в Греции неожиданно убедительную победу одержала левая партия СИРИЗА во главе с экс-премьером Алексисом Ципрасом. Он хочет вновь войти во власть в коалиции с правыми популистами.

DW Новости за 100 секунд (21.09.2015) 21.09.2015

Левая партия СИРИЗА победила на парламентских выборах в Греции. Российская поддержка Асада препятствует разрешению конфликта в Сирии, считают в Вашингтоне.
20.9.2015 *** Former Greek prime minister and leader of leftist Syriza party Alexis Tsipras (L) raises his arms as his coalition partner and leader of the Independent Greeks party, Panos Kammenos applauds on stage after winning the general election in Athens, Greece, September 20, 2015. Greek voters returned Tsipras to power with a strong election victory on Sunday, ensuring the charismatic leftist remains Greece's dominant political figure despite caving in to European demands for a bailout he once opposed. REUTERS/Dimitris Michalakis

Комментарий: Второй мандат народного трибуна 21.09.2015

Греция выбрала своего победителя. Им вновь стал Алексис Ципрас. Но сумеет ли он провести необходимые стране реформы? Спирос Москову сомневается в этом.
20.9.2015 *** Former Greek prime minister and leader of leftist Syriza party Alexis Tsipras (L) hugs coalition partner and leader of the Independent Greeks party Panos Kammenos after winning the general election in Athens, Greece, September 20, 2015. Greek voters returned Tsipras to power with a strong election victory on Sunday, ensuring the charismatic leftist remains Greece's dominant political figure despite caving in to European demands for a bailout he once opposed. REUTERS/Michalis Karagiannis

Ципрас объявил о победе на выборах в Греции 20.09.2015

Председатель партии СИРИЗА Алексис Ципрас объявил о победе на парламентских выборах в Греции. Левые намерены создать правящую коалицию вместе с правыми популистами из партии "Независимые греки".
Bildunterschrift:A woman walks past pre-election posters featuring conservative New Democaracy leader Vangelis Meimarakis (L) and leftist Syriza leader Alexis Tsipras in central Athens on September 16, 2015. With Greece's snap elections on September 20, the top two parties are neck and neck in the polls. Analysts say a full return to power for the leftist Syriza party, while still possible, is unlikely. AFP PHOTO/ LOUISA GOULIAMAKI (Photo credit should read LOUISA GOULIAMAKI/AFP/Getty Images)

Выборы в Греции: большая коалиция - проклятие или благословение? 20.09.2015

Впервые с начала долгового кризиса в Греции может быть сформирована большая коалиция между левыми и консерваторами. Однако экс-премьер Алексис Ципрас все еще старается это предотвратить.
ARCHIVBILD *** Ein Mann betrachtet am Freitag (15.06.2012) in Athen Wahlplakate. Am Sonntag (17.06.2012) finden in Griechenland die Parlamentswahlen statt. Foto: Emily Wabitsch dpa

Выборы в Греции: кто борется за места в парламенте? 20.09.2015

20 сентября в Греции проходят досрочные выборы. Впервые за 60 лет хорошие шансы пройти в парламент имеют по меньшей мере девять партий. Чьи интересы они представляют?
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