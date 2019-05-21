 КНР требует от госкомпаний остановить экспорт сельхозпродукции из США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.08.2019

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Мир

КНР требует от госкомпаний остановить экспорт сельхозпродукции из США

Пекин ответил контрмерами на решение Трампа расширить с 1 сентября таможенные пошлины на большую группу импортируемых в США товаров из Китая.

Поле в Айове

Поле в Айове

Правительство Китая распорядилось, чтобы государственные компании приостановили импорт американской сельскохозяйственной продукции. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По его данным, "китайские агропромышленные компании уже прекратили закупать продукцию американских ферм и ждут результатов торговых переговоров". В сообщении указывается, что к этой мере Пекин прибег в ответ на "обострение торговых разногласий с Китаем, инициированное на прошлой неделе президентом Дональдом Трампом".

Контекст

Торговая война между США и Китем вошла в острую фазу. Каким образом она может повлиять на российскую экономику и сможет ли та извлечь для себя пользу из конфликта Пекина и Вашингтона? (21.05.2019)

США 1 сентября введут 10-процентный таможенный сбор на импортируемые из КНР товары на общую сумму в 300 млрд долларов. Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтон ожидает продолжения диалога с Пекином. (02.08.2019)

Трамп 1 августа сообщил, что с 1 сентября США расширяттаможенные пошлины на импортируемые товары из Китая, ранее не подпавшие под них. Сборы в 10 процентов затронут импортируемую китайскую продукцию на общую сумму 300 млрд долларов. Одной из причин этого шага глава Белого дома назвал тот факт, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американской сельхозпродукции.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию, повысив таможенный сбор с 10 до 25 процентов на китайские товары общей суммой в 200 млрд долларов. При этом на некоторые товары 25-процентные пошлины были установлены еще раньше. В начале июня правительство Китая предприняло ответные меры в отношении более чем 5 тысяч товарных позиций США в 60 млрд долларов.

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    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 03:15

Почему Китай считает Россию менее важным партнером, чем США

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Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

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