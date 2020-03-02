 КНР обвиняют в принуждении уйгуров к труду на фабриках западных компаний | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.03.2020

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Мир

КНР обвиняют в принуждении уйгуров к труду на фабриках западных компаний

Более 80 000 уйгуров с 2017 по 2019 год принуждались властями Китая к труду на фабриках ряда международных компаний, в том числе Apple, BMW и Nike, говорится в докладе ASPI.

Уйгуры в Китае во время молитвы

Уйгуры в Китае во время молитвы

В период с 2017 по 2019 год в рамках государственной программы по "социальному перевоспитанию уйгуров" власти КНР принуждали как минимум 80 000 представителей этого религиозного меньшинства к труду на фабриках 83 международных компаний, таких как Apple, BMW, Gap, Huawei, Nike, Samsung, Sony и Volkswagen. Такие выводы содержится в докладе экспертов исследовательского института Australian Strategic Policy Institute (ASPI), опубликованном в воскресенье, 1 марта.

По данным авторов доклада, условия, в которых работали участвовавшие в программе уйгуры из провинции Синьцзян, "дают серьезные основания полагать, что речь идет о принудительном труде".

Контекст

Новая утечка информации раскрыла тоталитарные методы, с помощью которых в Китае перевоспитывают целый народ. Достаточно просто быть уйгуром, чтобы без суда попасть в лагерь, пишет Маттиас фон Хайн. (20.02.2020)

Фабрики, к которым были прикреплены рабочие, находились далеко от их дома. Некоторых уйгуров депортировали сюда непосредственно из "центров перевоспитания", созданных китайским правительством с целью "ассимиляции уйгуров в основное китайское общество".

Жить уйгурам приходилось в раздельных общежитиях, где они подвергались постоянной слежке. В свободные от работы часы они были обязаны посещать уроки северокитайского диалекта (мандарин) и тренинги по идеологической подготовке. Участвовать в религиозных обрядах им запрещалось, пишут эксперты ASPI.

Предполагается, что международные компании, фигурирующие в докладе, не знали о принудительном труде уйгуров на фабриках своих поставщиков.

Преследования уйгуров в Китае

Уйгуры - тюркоязычная народность, подавляющее большинство представителей которой живет в провинции Синьцзян на западе Китая. По вероисповеданию уйгуры - мусульмане-сунниты. Их культура близка к культуре народов Центральной Азии, в частности узбекской и казахской. Уйгурский язык напоминает узбекский и имеет сходство с казахским, киргизским и турецким языками.

В Китае уйгуры на протяжении многих лет ведут борьбу за независимость. Волнения на этнической почве нередко заканчивались массовыми протестами и вспышками насилия. В 2014 году в провинции Синьцзян произошел теракт, в результате которого погиб 31 человек. В ответ Пекин усилил гонения на уйгуров, установив по всему региону системы наблюдения и создав центры массового содержания уйгуров под стражей.

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    Автор: Ефим Шуман


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