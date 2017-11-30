Книжная ярмарка в Лейпциге установила рекорд по числу посетителей

Международная книжная ярмарка в Лейпциге, завершившаяся в воскресенье, 24 марта, поставила рекорд по числу посетителей. За четыре дня на ярмарке и литературном фестивале "Лейпцигские чтения" побывали 286 тысяч человек, что на 15 тысяч больше, чем годом ранее, сообщают организаторы мероприятия.

Более 2,5 тысяч издательств из 46 стран представили на ярмарке книжные новинки. Наплыв посетителей "вновь подтвердил силу и обаяние слова", заявил директор Лейпцигской ярмарки Мартин Буль-Вагнер (Martin Buhl-Wagner).

В 2019 году премии Лейпцигской книжной ярмарки "За вклад в европейское взаимопонимание" удостоилась российская и американская журналистка Маша Гессен. Книга "Будущее - это история. Как Россия завоевала свободу и как она ее потеряла" была издана в 2017 году в США, где также получила National Book Award - самую престижную после Пулитцеровской премии книжную награду Америки.

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