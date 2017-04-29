 КНДР сообщила об испытании нового тактического оружия | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.04.2019

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Мир

КНДР сообщила об испытании нового тактического оружия

Испытано новое управляемое тактическое оружие, способное нести мощную боеголовку, сообщило северокорейское информагентство ЦТАК. Подтверждения этого сообщения из других источников нет.

Ким Чен Ын

Ким Чен Ын

Северная Корея испытала новое тактическое управляемое оружие, запуск которого был произведен в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына. Это оружие может быть снабжено "мощной боеголовкой", говорится в сообщении государственного информационного агентства ЦТАК в четверг, 18 апреля. Подтверждения этой информации из других источников пока нет. Где был произведен запуск, не сообщается.

Контекст

На встрече лидеров США и КНДР Пхеньян просил Вашингтон о полном снятии санкций. Однако Северная Корея не объяснила, что она готова предложить взамен по ядерному объекту в Йонбене, заявил госсекретарь США. (01.03.2019)

Из-за рекордно плохого урожая число голодающих в Северной Корее достигло почти 11 млн человек, сообщает ООН. Тем временем власти КНДР взялись за восстановление демонтированного ракетного полигона в Сохэ. (06.03.2019)

По данным американских аналитиков, Пхеньян приступил к восстановительным работам на испытательном полигоне Сохэ. Это может нарушить договоренности между США и КНДР. (08.03.2019)

В среду базирующийся в Вашингтоне Центр стратегических и международных исследований сообщил об активности на северокорейском ядерном научно-исследовательском центре в Йонбёне. Спутники зафиксировали пять моторных вагонов неподалеку от здания, в котором расположена установка по обогащению урана, и от радиохимической лаборатории.

Год назад Пхеньян объявил о прекращении ядерных испытаний

В апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний и межконтинентальных ракет. На первом саммите Президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации Корейского полуострова, но не содержащий конкретных шагов по достижению этой цели. Вторая встреча лидеров США и КНДР в конце февраля нынешнего года в Ханое закончилась безрезультатно.

В начале марта американские аналитики сообщили о восстановительных работах на испытательном северокорейском полигоне Сохэ на северо-западе страны. В апреле Ким Чен Ын выразил готовность в третий раз встретиться с Трампом до конца нынешнего года, если Вашингтон представит предложения, которые устроят обе стороны.

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