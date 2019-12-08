КНДР сняла денуклеаризацию с повестки переговоров с США

Проблема ядерного разоружения снята с повестки переговоров Пхеньяна с США. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон.

Дипломат обвинил европейских политиков в "паранойе", а Вашингтон - во "враждебной политике", добавив, что Северной Корее не нужны "сейчас длительные переговоры с США, а тема денуклеаризации уже не обсуждается".

При этом Ким Сон выразил мнение, что требуемый Вашингтоном устойчивый и содержательный диалог - только уловка, чтобы выиграть время и адаптировать данную повестку к внутриполитической ситуации в США.

Члены Совбеза осудили ракетные запуски

Ранее пять постоянных членов Совбеза ООН - Бельгия, Франция, Германия, Польша, Великобритания - и один непостоянный, Эстония, - осудили испытания баллистических ракет КНДР, включая запуски 28 ноября. Президент США Дональд Трамп до этого не исключил возможности применения против Северной Кореи военной силы в случае необходимости.

Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 30 июня на встрече в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне переговоры о денуклеаризации, приостановленные ранее после безрезультатного завершения саммита двух лидеров в Ханое в феврале.

В октябре США и Северная Корея провели восьмичасовые консультации по данной проблематике в Стокгольме.

Смотрите также:

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Чья кнопка больше "Ядерная кнопка всегда находится на моем рабочем столе", - заявил во время своего новогоднего обращения глава КНДР Ким Чен Ын. В ответ президент США Дональд Трамп в своем любимом микроблоге в Тwitter написал: "Пусть кто-нибудь из обнищавшего и изголодавшегося режима проинформирует его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его, и моя кнопка работает".

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Борьба причесок Достаточно нарисовать лишь две ракеты, одну украсить блондинистым, зачесанным вперед чубом, вторую - торчащим вверх черным ежиком с подбритыми височками, и всем тут же становится ясно, о ком идет речь.

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Атомная казуистика Прически Дональда Трампа и Ким Чен Ына - источник вдохновения для карикатуристов. Лидеры США и Северной Кореи пытаются выяснить, чей начес круче. "Моя прическа - огонь!", - уверяет Трамп. "Зато моя - настоящая бомба", - не уступает Ким.

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Когда встречаются два безумца... "Ты что, совсем с ума сошел", - спрашивают друг друга Дональд Трамп и Ким Чен Ын.

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов "Просто кто-то слишком много наговорил" Лидер КНДР готов подождать с пуском баллистической ракеты в сторону острова Гуам, где расположена американская авиабаза. Накал страстей вокруг ракетно-ядерной программы Северной Кореи снизился?

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Ничего, кроме пустого звука Своими пустыми взаимными угрозами о применении ядерного оружия Дональд Трамп и Ким Чен Ын только портят воздух и превращают пространство вокруг себя в пустынный лунный ландшафт. Автор: Кристоф Хассельбах, Марина Барановская

