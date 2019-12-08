 КНДР сняла денуклеаризацию с повестки переговоров с США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.12.2019

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Мир

КНДР сняла денуклеаризацию с повестки переговоров с США

Постпред КНДР при ООН обвинил европейских политиков в "паранойе", а Вашингтон - во "враждебной политике" против Пхеньяна.

Ким Сон

Ким Сон

Проблема ядерного разоружения снята с повестки переговоров Пхеньяна с США. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон.

Дипломат обвинил европейских политиков в "паранойе", а Вашингтон - во "враждебной политике", добавив, что Северной Корее не нужны "сейчас длительные переговоры с США, а тема денуклеаризации уже не обсуждается".

При этом Ким Сон выразил мнение, что требуемый Вашингтоном устойчивый и содержательный диалог - только уловка, чтобы выиграть время и адаптировать данную повестку к внутриполитической ситуации в США.

Члены Совбеза осудили ракетные запуски

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Ранее пять постоянных членов Совбеза ООН - Бельгия, Франция, Германия, Польша, Великобритания - и один непостоянный, Эстония, - осудили испытания баллистических ракет КНДР, включая запуски 28 ноября. Президент США Дональд Трамп до этого не исключил возможности применения против Северной Кореи военной силы в случае необходимости.

Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 30 июня на встрече в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне переговоры о денуклеаризации, приостановленные ранее после безрезультатного завершения саммита двух лидеров в Ханое в феврале.

В октябре США и Северная Корея провели восьмичасовые консультации по данной проблематике в Стокгольме.  

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    Автор: Кристоф Хассельбах, Марина Барановская


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