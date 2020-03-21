 КНДР провела испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.03.2020

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Мир

КНДР провела испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки

Испытания прошли успешно, в ближайшее время пусковую установку планируют поставить в воинские части КНДР, говорится в сообщении ЦТАК.

Ракетные испытания в КНДР

Северная Корея провела испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки, сообщает в понедельник, 30 марта Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Испытания прошли успешно, в ближайшее время установку планируют поставить в воинские части, говорится в сообщении ЦТАК. В рамках испытаний Пхеньян проверял тактико-технические характеристики пусковой установки.

Накануне Южная Корея сообщила, что КНДР осуществила пуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря. Несмотря на резолюции Совбеза ООН, которые запрещают Северной Корее любые испытания баллистических ракет, Пхеньян провел запуск в четвертый раз за последний месяц.

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    Автор: Фабиан Кретчмер, Сергей Гуща


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