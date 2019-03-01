 КНДР призвала отстранить Помпео от переговоров по ее атомной программе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.04.2019

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Мир

КНДР призвала отстранить Помпео от переговоров по ее атомной программе

В Пхеньяне считают, что США должны прислать на переговоры кого-то "более осторожного и зрелого". Представитель МИД КНДР обвинил госсекретаря США в том, что он "говорит чушь" и искажает слова Ким Чен Ына.

Госсекретарь США Майк Помпео и лидер КНДР Ким Чен Ын

Госсекретарь США Майк Помпео и лидер КНДР Ким Чен Ын

Северная Корея призвала отстранить госсекретаря США Майка Помпео от участия в переговорах по ее атомной программе. МИД КНДР обвинил Помпео в том, что он препятствует прогрессу на переговорах, сообщило северокорейское информационное агентство ЦТАК в четверг, 18 апреля.

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Директор департамента МИД КНДР по США Квон Ён Гун обвинил Помпео в том, что он "говорит чушь" и искажает слова северокорейского лидера Ким Чен Ына. "Я опасаюсь, что при дальнейшем участии Помпео переговоры окончательно зайдут в тупик", - сказал он, добавив, что Пхеньян предпочитает вести диалог с "более осторожным и зрелым" переговорщиком.

Требование отмены санкций

В конце февраля 2019 года провалом закончился второй саммит между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом по северокорейской атомной программе. На минувшей неделе Ким заявил, что он готов к третьему саммиту с Трампом, но лишь в том случае, если США не позднее конца текущего года изменят свою позицию по санкциям в отношении КНДР.

В четверг Северная Корея сообщила об испытании нового "тактического управляемого оружия". Эксперты расценили это как попытку оказать давление на США в рамках переговоров по атомной программе КНДР.

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    Автор: Григорий Аросев


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