 КНДР осуществила запуск баллистических ракет | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.07.2019

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Мир

КНДР осуществила запуск баллистических ракет

Южнокорейские СМИ сообщили, что КНДР запустила две баллистические ракеты. В Пхеньяне пока не подтвердили факт запуска.

Южнокорейское телевидение показывает запуск ракеты с территории КНДР, 25 июля 2019 г.

Южнокорейское телевидение показывает запуск ракеты с территории КНДР, 25 июля 2019 г.

Северная Корея ранним утром в среду, 31 июля, запустиладве баллистические ракеты, сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap. "Ракеты были выпущены с полуострова Ходо в провинции Южный Хамгён на восточном побережье страны", - говорится в сообщении Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Ракеты пролетели 250 километров и упали в море. В Пхеньяне пока не подтвердили факт запуска.

Контекст

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Сообщение о новом запуске последовало всего несколько дней спустя после того, как вооруженные силы КНДР 25 июля запустили две неопознанные ракеты, которые пролетели 430 километров в направлении Японского моря. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил тогда, что ракеты были выпущены под его личным контролем, и что они были "торжественным предупреждением" о военных учениях, запланированных в Южной Корее совместно с США.

В апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний и разработки межконтинентальных ракет. На первом саммите президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации, но не содержащий конкретных шагов по достижению этой цели. На саммите лидеров Южной и Северной Кореи в сентябре того же года в Пхеньяне КНДР обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Сохэ" и прекратить эксплуатацию размещенной на нем пусковой установки.

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    Автор: Хао Гуй, Александра Елкина


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Контекст

Встреча, которая может изменить мир

До последнего момента трудно было с уверенностью сказать, состоится ли встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном. Хронология событий - в галерее DW. (11.06.2018)  

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