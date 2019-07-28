 КНДР освободила российский траулер | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.07.2019

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Мир

КНДР освободила российский траулер

Семнадцати российским морякам на задержанном траулере вменялось в вину нарушение правил въезда в КНДР. Вечером 27 июля судно было освобождено.

Вид на Пхеньян (фото из архива)

Вид на Пхеньян (фото из архива)

Власти Северной Кореи освободили российский траулер "Сянхайлинь-8" с 17 моряками на борту. Как сообщила в воскресенье, 28 июля, пресс-служба посольства РФ в КНДР на своей странице в Facebook, накануне вечером судно отошло от северокорейского причала Вонсан и направилось в сторону Сокчо (Республика Корея), где два члена экипажа, южнокорейские граждане, сойдут на берег.

Ранее российское посольство в Пхеньяне сообщило, что траулер был задержан пограничниками КНДР 17 июля. Причиной этого является предполагаемое нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР. Подробности нарушения не сообщались. При этом отмечалось, что корейская сторона позднее обеспечила моряков водой и продуктами питания.

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