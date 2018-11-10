 КНДР и Южная Корея приступили к сносу пограничных постов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.11.2018

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Мир

КНДР и Южная Корея приступили к сносу пограничных постов

Выполняя соглашение, заключенное две недели назад, Сеул и Пхеньян начали ликвидацию погранпостов в демилитаризованной зоне на общей границе. Там будут снесены 20 постов.

Погранпосты по обеим сторонам границы между КНДР и Южной Кореей

Погранпосты по обеим сторонам границы между КНДР и Южной Кореей

Северная и Южная Корея в воскресенье, 11 ноября, приступили к демонтажу 20 постов, расположенных на укрепленной границе между двумя странами. Уже ранее оттуда были отведены солдаты и военная техника, сообщило южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой на министерство обороны в Сеуле.

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Тем самым оба корейских государства выполняют соглашение, заключенное в конце октября своими военачальниками. Оно предполагает, что в демилитаризованной буферной зоне с каждой стороны границы будет снесено по 10 погранпостов, еще по одному посту там останется.

По данным "Рёнхап", КНДР содержит около 160 пограничных постов вдоль остальной части 250-километровой границы, а Южная Корея - порядка 60. Долгосрочной целью является ликвидация всех их.

Единственным местом на корейско-корейской границе, где солдаты обеих стран стоят непосредственно друг против друга, является пограничная деревня Пханмунджом, где проводятся переговоры по вопросам, касающимся двух стран Корейского полуострова. После отвода вооружения и сноса караульных постов там остаются по 35 невооруженных представителей каждой из сторон.

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    Автор: Фабиан Кретчмер, Сергей Гуща


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