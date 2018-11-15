 КНДР заявила об испытаниях нового высокотехнологичного оружия | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.11.2018

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Мир

КНДР заявила об испытаниях нового высокотехнологичного оружия

Ким Чен Ын посетил успешные испытания нового высокотехнологичного тактического оружия, передает государственное информагентство КНДР. О каком именно оружии идет речь, не уточняется.

Ким Чен Ын на испытаниях нового оружия, 16 ноября 2018 года

Ким Чен Ын на испытаниях нового оружия

В Северной Корее прошли испытания нового высокотехнологичного тактического оружия, передало в пятницу, 16 ноября, государственное северокорейское агентство KCNA.

Контекст

Переговоры лидеров США и КНДР в Сингапуре укрепят их личный авторитет, но не гарантируют разрешения конфликта на Корейском полуострове, считают опрошенные DW российские аналитики. (12.06.2018)

Выполняя соглашение, заключенное две недели назад, Сеул и Пхеньян начали ликвидацию погранпостов в демилитаризованной зоне на общей границе. Там будут снесены 20 постов. (11.11.2018)

На встрече в Сингапуре лидеры США и Северной Кореи договорились о том, что Корейский полуостров должен стать безъядерной зоной. И все же эйфории итоги встречи в Германии не вызвали. (12.06.2018)

За испытаниями наблюдал лично северокорейский лидер Ким Чен Ын. Новая военная разработка должна "значительно увеличить боевую мощь" армии КНДР, подчеркнуло KCNA. В то же время никаких деталей о типе и характеристиках этого оружия агентство не сообщило. Утверждается, что испытания прошли успешно.

После прекращения северокорейских ракетных и ядерных испытаний отношения Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном начали постепенно налаживаться. С апреля прошли уже три межкорейских саммита на высшем уровне. В ноябре КНДР и Южная Корея приступили к демонтажу части своих пограничных постов.

В июне текущего года состоялась также историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре. Ожидается, что в ближайшие месяцы президент США и лидер Северной Кореи могут встретиться еще раз.

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    Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

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    Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

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    При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

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    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

  • Ракетный запуск КНДР, фото рапространено 30 августа 2017 года

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    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


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Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

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