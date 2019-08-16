 КНДР в седьмой раз за месяц осуществила запуск ракет | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.08.2019

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Мир

КНДР в седьмой раз за месяц осуществила запуск ракет

Северная Корея в очередной раз запустила два неопознанных снаряда. В связи с инцидентом администрация президента Южной Кореи созвала экстренное заседание Совета национальной безопасности.

Жители Южной Кореи смотрят сообщение о запуске ракет в КНДР (фото из архива)

Жители Южной Кореи смотрят сообщение о запуске ракет в КНДР (фото из архива)

Северная Корея вновь запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря. Как сообщил в субботу, 24 августа, Комитет начальников штабов (КНШ) Южной Кореи, пуск снарядов был осуществлен с территории северо-восточной провинции Хамгён-Пукто. Тип ракет не уточняется.

В связи с инцидентом администрация президента Южной Кореи созвала экстренное заседание Совета национальной безопасности. За последний месяц это уже седьмой пуск ракет в КНДР. Он был осуществлен вскоре после того, как США и Южная Корея завершили свои регулярные совместные военные учения. Северная Корея называла учения "репетицией вторжений", анонсировав серию испытаний ракет и другого оружия. Накануне, 23 августа, министр иностранных дел КНДР заявил, что его страна постарается остаться "величайшей угрозой Америке", если Соединенные Штаты продолжат поддерживать санкции против Пхеньяна.

Контекст

Чхве Ин Гук, сын бывшего главы южнокорейского МИДа, сбежал в КНДР. Более 30 лет назад то же самое сделали его родители. Теперь на родине перебежчику грозит арест и суд. (10.07.2019)

Северная Корея вновь запустила в сторону Японского моря два неопознанных снаряда, заявили в южнокорейском Комитете начальников штабов. Сеул связывает испытания Пхеньяна с маневрами Южной Кореи и США. (16.08.2019)

Пуск северо-корейских ракет зафиксировала береговая охрана Японии. Как заявила пресс-секретарь Сил самообороны Японии, ракеты не упали на территории страны или в пределах ее экономической зоны.

КНДР обязалась закрыть ракетный полигон "Сохэ"

В апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний. На первом саммите президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, который предусматривает полную денуклеаризацию КНДР, но не содержит конкретных шагов по достижению этой цели.

На саммите лидеров Южной и Северной Кореи, прошедшем в сентябре того же года в Пхеньяне, КНДР обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Сохэ" и прекратить эксплуатацию размещенной на нем пусковой установки.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают Северной Корее любые испытания баллистических ракет.

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  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

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    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


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Две баллистические ракеты были запущены близ города Хамхын на восточном побережье КНДР, сообщил офис президента Южной Кореи. По его словам, Пхеньян в пятый раз с 25 июля провел ракетные испытания.

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