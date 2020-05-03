 КНДР возвращает войска в демилитаризованную зону | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.06.2020

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Мир

КНДР возвращает войска в демилитаризованную зону

Воинские подразделения КНДР вновь займут позиции возле города Кэсон и гор Кымгансан у границы с Южной Кореей. В Сеуле заявили, что не потерпят "неразумных слов и действий Севера".

Южнокорейские военнослужащие патрулируют границу с КНДР

Южнокорейские военнослужащие патрулируют границу с КНДР

Пхеньян вернет свои воинские подразделения в район города Кэсон и гор Кымгансан близ границы с Южной Кореей. КНДР возобновит "все виды регулярных военных учений" в приграничной области, говорится в заявлении  Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), распространенном в среду, 17 июня.

В демилитаризованную зону будут также возвращены посты по охране границы. Войска Северной Кореи были выведены из этого района после заключенного в 2018 году межкорейского соглашения о снижении напряженности на Корейском полуострове.

Сеул осудил действия Пхеньяна

В тот же день в администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина заявили, что не намерены терпеть "неразумных слов и действий Севера", осудив Ким Е Чжон - сестру главы КНДР Ким Чен Ына - за "грубую и бессмысленную" критику президента Южной Кореи.

В Минобороны Южной Кореи считают, что соглашение 2018 года следует сохранить, но обещают "сильные ответные меры" в случае военных провокаций со стороны КНДР.

Ким Чен Ын и Ким Е Чжон

Ким Чен Ын и Ким Е Чжон

Перед этим было обнародовано заявление Ким Е Чжон, в котором она отвергла предложение президента Мун Чжэ Ина направить в Северную Корею спецпосланников для переговоров о деэскалации, назвав это предложение "бестактным и зловещим".

КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне

Накануне, 16 июня, северокорейские власти взорвали промышленный комплекс, где располагался совместный офис связи Сеула и Пхеньяна. После этого вооруженные силы Южной Кореи были приведены в состояние повышенной готовности.

Еще днем ранее, 15 июня, Пхеньян предупредил Сеул о подготовке вооруженными силами "акта возмездия" за распространение агитационных листовок, оскорбляющих высшее руководство КНДР. На прошлой неделе ЦТАК сообщило о том, что "все линии связи между двумя корейскими сторонами" прерваны в связи с этим инцидентом.

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    Автор: Вадим Шаталин


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