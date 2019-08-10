 КНДР вновь запустила ракеты в направлении Японского моря | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

КНДР вновь запустила ракеты в направлении Японского моря

Северокорейские ракеты упали в Японском море, не долетев до исключительной экономической зоны Японии. Это уже не первый запуск за последние месяцы.

Запуск ракеты в Северной Корее

Запуск ракеты в Северной Корее (фото из архива)

Контекст

Чхве Ин Гук, сын бывшего главы южнокорейского МИДа, сбежал в КНДР. Более 30 лет назад то же самое сделали его родители. Теперь на родине перебежчику грозит арест и суд. (10.07.2019)

Пхеньян подтвердил испытание баллистической ракеты в Японском море, которое ранее зафиксировали Япония и Южная Корея. Пуск был впервые произведен с подводной лодки. (03.10.2019)

Северная Корея запустила в сторону Японского моря не менее двух ракет. Запуск "неопознанных снарядов" был произведен в четверг, 31 октября, из провинции Южная Пхёнан (Пхёнан-Намдо), охватывающей западную и центральную части страны, сообщают в МинобороныЮжной Кореи.

"Северная Корея произвела пуск снаряда, который может быть баллистической ракетой. Мы считаем, что он не достигнет территории нашей страны, а его падение произойдет вне исключительной экономической зоны страны", - заявило, в свою очередь, министерство обороны Японии. Позднее в Токио сообщили, что северокорейские ракеты пролетели 350-400 километров, высота полета составила 100 километров.

Ранее страны ООН одобрили резолюцию, запрещающую КНДР проводить испытания баллистических ракет. Однако Пхеньян в последние месяцы неоднократно совершал тестовые запуски ракет, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками. В начале октября переговоры Северной Кореи с США о ядерной программе КНДР снова зашли в тупик.

________________________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android 

Смотрите также:

  • Военные в Северной и Южной Корей

    Портреты северных и южных корейцев

    Военные

    Итальянский фотограф Лука Фаччо в своем фотоальбоме "Common Ground" (общий язык, взаимопонимание), вышедшем после его выставки в Вене, показывает моменты из жизни жителей Северной и Южной Корей, не критикуя и не комментируя их. В своих работах он пытается найти то, что связывает корейцев, разделенных на две страны.

  • Два подростка - из Северной и Южной Корей

    Портреты северных и южных корейцев

    Молодежь

    Два подростка, оба сфотографированы в 2013 году, один в Пхеньяне, другой в Сеуле. Непосредственность одного из них, который не стесняется курить при фотографе, а также подключенный к интернету ноутбук на заднем плане указывают на то, что он живет в южной части Корейского полуострова.

  • Группы молодых людей в КНДР и Южной Корее

    Портреты северных и южных корейцев

    Непринужденность

    Молодые люди отдыхают - пусть даже без пива и в униформе, как эти девушки в Северной Корее. Фотографии Фаччо показывают людей с непринужденными лицами, без масок, которые они приучены "надевать" в официальной обстановке, говорится в аннотации к венской выставке фотографа.

  • Танцующие люди в КНДР и Южной Корее

    Портреты северных и южных корейцев

    Хорошее настроение

    И во время танцев проявляются различия. Хотя и вечеринки на юге Корейского полуострова (фото справа), похоже, подчиняются определенным ритуалам.

  • Школьники из Северной и Южной Корей

    Портреты северных и южных корейцев

    Первоклашки

    В одиночку или группой - главное, жизнь доставляет радость. Лука Фаччо был шесть раз в Северной Корее с 2005 по 2013 год. Его цель - изобразить человека как субъект, в отличие от государственной идеологии, которая рассматривает его как объект. Все фотографии он делал не скрытой камерой, а открыто, получив согласие тех, кто изображен на снимках.

  • Памятники в Северной и Южной Кореях

    Портреты северных и южных корейцев

    Памятники

    Две монументальных скульптуры: слева - основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне и справа - в Сеуле короля Седжона, правившего в Корее в первой половине XV века.

  • Уличные музыканты в Пхеньяне и Сеуле

    Портреты северных и южных корейцев

    Звуки большого города

    А слушает ли кто? Уличные музыканты выглядят потерянными на фоне большого города - как в Пхеньяне, так и в Сеуле.

  • Женщины в традиционных корейских нарядах

    Портреты северных и южных корейцев

    Почитание традиций

    Фотограф рассказывает: "Мой северокорейский гид согласился с половиной моих предложений, за это я сделал половину снимков по его указанию". Один из них - фото женщины (справа) в здании парламента КНДР. Но и здесь в выражении ее лица есть что-то особенное.

  • Молодожены в КНДР и Южной Корее

    Портреты северных и южных корейцев

    Важный день

    Два снимка с изображением важного момента в жизни двух человек. Невеста на свадьбе в Северной Корее носит более традиционный наряд, чем южно-корейская девушка.

  • Военные с девушками в КНДР и Южной Корее

    Портреты северных и южных корейцев

    Жизнь военных в непривычном ракурсе

    Обычно на фото с военными мотивами из Кореи изображены вооруженные до зубов солдаты во время маневров или скучающие пограничники на посту. Эти военные показаны в неслужебной обстановке.

    Автор: Фабиан Кретчмер, Сергей Гуща


Смотреть видео 02:26

Саммит РФ-КНДР: громкие слова без конкретики?

Контекст

Портреты северных и южных корейцев

"Цель моих работ - убрать пропаганду и показать людей", - говорит Лука Фаччо. На его фотографиях жители Северной и Южной Корей вступают в воображаемый диалог друг с другом. (26.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Саммит РФ-КНДР: громкие слова без конкретики?  

О чем на самом деле договорился Дональд Трамп с Ким Чен Ыном?  

Как на Западе отреагировали на встречу лидеров США и КНДР  

Также по теме

Südkorea Raktentest von Nordkorea

Сеул сообщил о новом запуске северокорейских ракет 10.08.2019

Две баллистические ракеты были запущены близ города Хамхын на восточном побережье КНДР, сообщил офис президента Южной Кореи. По его словам, Пхеньян в пятый раз с 25 июля провел ракетные испытания.

Реклама

Самые читаемые

Будущий глава WADA высказался о допинге в российском спорте  

Авария под Северодвинском: Берлин оценил силу взрыва  

Автопром Германии ускоряет переход на гибриды и электромобили  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно