Клиника "Шарите"

"Шарите" - университетская клиника и научный центр в Берлине.
"Шарите" (Charité) - университетский медицинский комплекс в Берлине, совместное учреждение Свободного университета и университета имени Гумбольдта. Одна из лучших в Германии, учебный и научный центр, расположенный недалеко от центра Берлина. Средняя пропускная способность клиники "Шарите" (Charité) - около 700 тысяч амбулаторных и более 150 тысяч стационарных больных в год. Французское название Charité переводится буквально как "любовь к ближнему, милосердие".
Во время реабилитации в немецком Шварцвальде Навальному не хватало лишь быстрого интернета. Рассказал об этом DW бургомистр Ибаха. В этой общине живут лишь 360 человек. Как на их жизнь повлияло пребывание в городке Навального с охраной?
Совет Европы собирается пролить свет на отравление Навального. С Навальным лично встретился Жак Мер. Именно он - автор будущего доклада ПАСЕ, в которую, кстати, Россия вернулась полтора года назад после пятилетнего перерыва, рассказал DW и о планах по расследованию нашумевшего дела, и о том, почему в ПАСЕ все же надеются на сотрудничество с Россией.