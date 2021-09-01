Клиника "Шарите"

Как и где в Германии проходил реабилитацию Навальный и что о нем говорят местные жители (14.01.2021)

Во время реабилитации в немецком Шварцвальде Навальному не хватало лишь быстрого интернета. Рассказал об этом DW бургомистр Ибаха. В этой общине живут лишь 360 человек. Как на их жизнь повлияло пребывание в городке Навального с охраной?