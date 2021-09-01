Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Клиника "Шарите"

"Шарите" - университетская клиника и научный центр в Берлине.

"Шарите" (Charité) - университетский медицинский комплекс в Берлине, совместное учреждение Свободного университета и университета имени Гумбольдта. Одна из лучших в Германии, учебный и научный центр, расположенный недалеко от центра Берлина. Средняя пропускная способность клиники "Шарите" (Charité) - около 700 тысяч амбулаторных и более 150 тысяч стационарных больных в год. Французское название Charité переводится буквально как "любовь к ближнему, милосердие".

Tedros Adhanom Ghebreyesus, right, Director-General of the World Health Organization (WHO), and German Chancellor Angela Merkel, left, attend the inauguration ceremony of the 'WHO Hub For Pandemic And Epidemic Intelligence' at the Langenbeck-Virchow building in Berlin, Germany, Wednesday, Sept. 1, 2021. (AP Photo/Michael Sohn, pool)

В Берлине открыт центр ВОЗ по предупреждению пандемий 01.09.2021

Научный центр Всемирной организации здравоохранения будет обрабатывать данные о здоровье животных, миграции людей и последствиях изменения климата с целью выявить возможные эпидемии на ранней стадии.

Отравление Навального: как оно сказалось на отношениях Германии и России (20.08.2021) 20.08.2021

Год назад в берлинскую клинику Шарите из России доставили отравленного Новичком Алексея Навального. Этот инцидент наложил огромный отпечаток на российско-германские отношения, считают эксперты.

ARCHIV - Ein Dj legt am 04.06.2011 bei der Berlin Summer Rave Techno-Musik auf. Steuerprobleme im Nachtleben der Hauptstadt machen derzeit Schlagzeilen. Der Hintergrund: Gilt ein Abend als Party oder Tanzveranstaltung, werden die Einnahmen an der Tür mit 19 Prozent Umsatzsteuer belegt. Für Konzerte und Theater, die so als Kunst vom Staat gefördert werden, gilt hingegen der ermäßigte Satz von 7 Prozent. Foto: Emily Wabitsch dpa/lbn (zu dpa-Korr: Berliner Clubs zu Steuerstreit: DJs sind Künstler vom 12.11.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В берлинский ночной клуб - только с ПЦР-тестом? 09.08.2021

С участием медиков из Charité немецкая столица открыла свои знаменитые ночные клубы для 2000 посетителей. В Берлине мечтают о ночной жизни, как до короны, и ищут пути.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 26.03.21 ***A screenshot of an Instagram post published on March 15, 2021, showing an undated photo of Russian opposition politician Alexei Navalny in an unknown location. Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT INSTAGRAM @NAVALNY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Для осмотра Навального предложили позвать врачей из "Шарите" 28.03.2021

Более 20 врачей опубликовали открытое обращение "к политическому руководству" РФ по ситуации с Навальным. Медики опасаются, что отсутствие помощи приведет к тяжелым последствиям для здоровья оппозиционера.

6467234 20.02.2021 Russian opposition activist Alexei Navalny is pictured in a courtroom during a hearing on appellation to cancel the decision to replace his suspended sentence in the Yves Rocher fraud case with a real jail term at Babushkinsky Court, in Moscow, Russia. Pavel Bednyakov / Sputnik

Суд в Новосибирске вновь отклонил жалобу Навального на бездействие СКР 20.02.2021

Адвокаты оппозиционера собираются обжаловать судебное решение в областной инстанции. Навальный протестует против бездействия СК в связи с его госпитализацией в Омске после отравления.

BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 19: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - ALEXET NAVALNY'S INSTAGRAM ACCOUNT / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) A photo shared on Russian opposition leader Alexey Navalny's instagram account shows Alexey Navalny at Charite Hospital as his treatment continues in Berlin, Germany on September 19, 2020. Russian opposition leader Alexey Navalny was poisoned, German doctors from a clinic where he is being treated announced on Monday, Aug. 24. Alexey Navalny's Instagram Account / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Запросы России по Навальному: Берлин ответил на жалобы МИД РФ 12.02.2021

В Германии прокомментировали жалобы российского МИД, недовольного ответами на запросы Генпрокуратуры РФ по делу Алексея Навального. Подробности - у DW.
Medical specialists carry Russian opposition leader Alexei Navalny on a stretcher into an ambulance on their way to an airport before his medical evacuation to Germany in Omsk, Russia August 22, 2020. Alexei Navalny was taken ill with suspected poisoning en route from Tomsk to Moscow on a plane, which made an emergency landing in Omsk. The local hospital delivering medical support to Navalny later allowed German doctors to fly him to Germany for treatment. REUTERS/Alexey Malgavko

В МВД Томска отказались предоставить следователям данные о Навальном 08.02.2021

В ответе юристам ФБК отдел томского МВД заявил, что доводы о причастности к отравлению Алексея Навального сотрудников ФСБ "не соответствуют действительности".
Protesters clash with riot police during a rally in support of jailed opposition leader Alexei Navalny in downtown Moscow on January 23, 2021. - Navalny, 44, was detained last Sunday upon returning to Moscow after five months in Germany recovering from a near-fatal poisoning with a nerve agent and later jailed for 30 days while awaiting trial for violating a suspended sentence he was handed in 2014. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

Ученый из "Шарите" о приговоре Навальному: Власть показала свое лицо 03.02.2021

Нейробиолог из "Шарите", подписавший открытое письмо в поддержку Навального, рассказал DW, что его коллеги думают о российском политике, и почему сам он уже дважды выходил на протесты в его поддержку.
Russian opposition leader Alexei Navalny attends an appeal hearing against his jail for organising an anti-Kremlin protest at the city court in Moscow on October 3, 2018. (Photo by Vasily MAXIMOV / AFP) (Photo credit should read VASILY MAXIMOV/AFP via Getty Images)

Россия направила Германии пятый запрос по Навальному 21.01.2021

Генпрокуратура РФ сочла полностью неисполненными предыдущие запросы по лечению Алексея Навального в Берлине и обвинила ФРГ в "сокрытии истинных обстоятельств произошедшего".
6421494 17.12.2020 Russian President Vladimir Putin speaks during his annual end-of-year news conference in Moscow, Russia. Grigory Sysoev / Sputnik

Комментарий: Как жить со стыдом за путинскую власть 20.01.2021

Поступки российской власти нередко вызывают у граждан жгучий стыд за нее. Это чувство, возникающее от осознания своего бессилия, может стать и гражданской позицией, и силой, считает Полина Аронсон.

Как и где в Германии проходил реабилитацию Навальный и что о нем говорят местные жители (14.01.2021) 14.01.2021

Во время реабилитации в немецком Шварцвальде Навальному не хватало лишь быстрого интернета. Рассказал об этом DW бургомистр Ибаха. В этой общине живут лишь 360 человек. Как на их жизнь повлияло пребывание в городке Навального с охраной?

Die vom Instagram-Account von Alexej Nawalny stammende Aufnahme aus einem veröffentlichten Video zeigt den russischen Oppositionellen Alexej Nawalny vor dem Hintergrund einer Stadt. Nawalny teilte mit, dass er nach Russland reisen wolle, trotz des jüngsten Antrags der russischen Justiz, die ihn wegen angeblicher Missachtungen seiner Bewährungsstrafe inhaftiere wolle. +++ dpa-Bildfunk +++

Навальный возвращается в Россию. Что говорят об этом в Германии 13.01.2021

Алексей Навальный 17 января летит в Россию. С конца августа 2020 года он после отравления лечился и проходил реабилитацию в Германии. DW - о реакции в ФРГ на его решение вернуться домой.
11.11.2017 3232324 11/11/2017 November 11, 2017. Deputy Chief of Staff of the Presidential Executive Office, Presidential Press Secretary Dmitry Peskov during Russian President Vladimir Putin's press scrum at the Asia-Pacific Economic Cooperation forum. Sergey Guneev/Sputnik Foto: Sergey Guneev/Sputnik/dpa |

В Кремле заявили, что не читали статью в The Lancet о лечении Навального 25.12.2020

The Lancet - медицинское издание, и в Кремле такие не читают, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия все еще не получила запрошенной информации о Навальном.

Расследование Навального, отчет Шарите, секреты тайных операций и доклад ПАСЕ. DW Новости (23.12.20) 23.12.2020

Совет Европы собирается пролить свет на отравление Навального. С Навальным лично встретился Жак Мер. Именно он - автор будущего доклада ПАСЕ, в которую, кстати, Россия вернулась полтора года назад после пятилетнего перерыва, рассказал DW и о планах по расследованию нашумевшего дела, и о том, почему в ПАСЕ все же надеются на сотрудничество с Россией.

09.09.2020, Berlin: Die russische Flagge ist auf der Botschaft der Russischen Föderation in Mitte, nicht weit vom Bettenhaus der Charité, gehisst. Im Vordergrund weht die deutsche Flagge auf einem Ministerium. Die Bundesregierung sieht es nach Untersuchungen in einem Spezial-Labor der Bundeswehr als erwiesen an, dass der russische Oppositionelle Nawalny mit einem militärischen Nervengift vergiftet wurde. Nach mehr als zwei Wochen Koma ist der 44-Jährige inzwischen wieder bei Bewusstsein. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

Клиника "Шарите" опубликовала отчет о лечении Навального 23.12.2020

В статье, обнародованной в медицинском журнале The Lancet, подробно описывается клиническая картина отравления. Врачи полагают, что на благополучный исход, очевидно, повлияло хорошее состояние здоровья Навального.
KHARKIV, UKRAINE. OCTOBER 25, 2015. Kharkiv mayor Hennadiy Kernes registered t a polling station before casting his ballot during local elections. Konstantin Cherginsky/TASS

Комментарий: Смерть мэра Кернеса - прощание Харькова с 90-ми 18.12.2020

Смерть Геннадия Кернеса подводит очередную черту в новейшей истории Харькова. Сергей Руденко - о непростой личности харьковского мэра, умершего от последствий коронавируса.
Показать еще