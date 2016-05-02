Классика из Германии

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Хаос или строгий порядок? Людвиг ван Бетховен демонстрирует, почему именно он считается создателем нового музыкального мышления. Подкаст DW.
Культовый итальянский композитор предоставил DW эксклюзивное право на подкаст своего нового сочинения.
Соль Габетта на сегодняшний день - самая известная виолончелистка мира и одна из первых красавиц классической музыки.
"Мадмуазель виолончель" Соль Габетта - одна из самых известных виолончелисток мира. И одна из первых красавиц классической музыки.
Оперные звезды Европы спели в Бонне свои наиболее эффектные арии на благотворительном вечере в пользу фонда борьбы со СПИДом.
Оперные звезды Европы спели в Бонне свои наиболее эффектные арии. Повод: благотворительный вечер в пользу фонда борьбы со СПИДом.
Оперные звезды Европы спели в Бонне свои наиболее эффектные арии. Так они участвовали в благотворительном вечере в пользу фонда борьбы со СПИДом.
Ансамбль "Sarband" специализируется на диалоге культур и необычных прочтениях классики.
Ансамбль Sarband специализируется на диалоге культур и необычных прочтениях классики.
Воспитанник ленинградской дирижерской школы стал одним из любимых дирижеров оркестра Мюнхенской филармонии.
Канадского музыканта Янника Незе-Сегена прозвали "дирижером с восклицательным знаком". Его концерты - шквал энергии.
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