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Классика из Германии

Beethoven-Denkmal in Wien. (Undatierte Aufnahme). Der deutsche Komponist wurde am 17.12.1770 in Bonn geboren. Er war ab 1784 Mitglied der kurfürstlichen Hofkapelle in Bonn. 1792 ging er als Schüler des österreichischen Komponisten Joseph Haydn nach Wien. Dort machte er sich bald einen Namen als Pianist und Komponist. Ein sich ständig verschlimmerndes Gehörleiden führte im Jahre 1802 zu einer Krise, die in dem Werk Heiligenstädter Testament zum Ausdruck kommt. Sein Schaffen galt in erster Linie den instrumentalen Gattungen Streichquartett, Sinfonie und Solosonate. Ludwig van Beethoven starb am 26. März 1827 in Wien.

"Beethoven 2020": загадка Хоровой фантазии 02.05.2016

Хаос или строгий порядок? Людвиг ван Бетховен демонстрирует, почему именно он считается создателем нового музыкального мышления. Подкаст DW.
***ACHTUNG: Bild nur zur Berichterstattung über das Beethovenfest 2015 verwenden!!!*** Auf dem Bild: Nike Wagner, Beethovenfest. Rechte: Beethovenfest / Rai Trade

"Белая" музыка Сальваторе Шаррино для Бетховена 18.03.2016

Культовый итальянский композитор предоставил DW эксклюзивное право на подкаст своего нового сочинения.
Die argentinische Cellistin und Fernsehmoderatorin Sol Gabetta, aufgenommen am Freitag (30.03.2012) beim 6. NDR Sinfoniekonzert in der Musik- und Kongresshalle bei der Signierung von CD's in Lübeck. Foto: Olaf Malzahn

Соль Габетта в эксклюзивном подкасте DW: Шостакович 08.12.2015

Соль Габетта на сегодняшний день - самая известная виолончелистка мира и одна из первых красавиц классической музыки.
Deutschland Beethovenfest 2015: Cellistin Sol Gabetta; © Uwe Arens***ACHTUNG: Verwendung des Pressebildes nur für Streaming und Berichterstattung vom Beethovenfest!

Соль Габетта в эксклюзивном подкасте DW: "Когда хоть чуть влюблен мужчина" 30.10.2015

"Мадмуазель виолончель" Соль Габетта - одна из самых известных виолончелисток мира. И одна из первых красавиц классической музыки.
Festliche Operngala in Bonn Datum ist 09.05.2015 Pressedownload: https://aids-stiftung.de/infos-%C3%BCber-die-stiftung/presse/pressefotos c Christopher Adolph Lena Belkina Beschreibung: Die ukrainische Sopranistin Lena Belkina bei der 4. Festlichen Operngala in Bonn am 09.05.2015

Арии лета: Лена Белкина поет "Tanti affetti in tal momento" из "Девы озера" Россини 14.07.2015

Оперные звезды Европы спели в Бонне свои наиболее эффектные арии на благотворительном вечере в пользу фонда борьбы со СПИДом.
Die Liebe der Danae, Oper von Richard Strauss, Inszenierung: Kirsten Harms, Musikalische Leitung: Andrew Litton, in der Deutschen Oper in Berlin, im Bild: Manuela Uhl (Danae). Premiere des Stuecks ist am 23. Januar 2011.

Арии лета: Мануэла Уль поет арию Леоноры из "Фиделио" Бетховена 09.07.2015

Оперные звезды Европы спели в Бонне свои наиболее эффектные арии на благотворительном вечере в пользу фонда борьбы со СПИДом.
Bildnummer: 56030511 Datum: 19.09.2011 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. SEPTEMBER 19, 2011. Russia s baritone Roman Burdenko, First-Prize winner in the 2011 Competizione dell Opera singing competition, performs in a gala concert at the Bolshoi Theatre s New Stage. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY People Kultur Musik Aktion Wettbewerb Gesangswettbewerb x0x xst 2011 hoch 56030511 Date 19 09 2011 Copyright Imago ITAR TASS ITAR TASS Moscow Russia September 19 2011 Russia S Baritone Novel Burdenko First Prize Winner in The 2011 Competizione Dell Opera SINGING Competition performs in a Gala Concert AT The Bolshoi Theatre S New Stage PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Celebrities Culture Music Action shot Competition Singing Competition x0x 2011 vertical

Арии лета: Роман Бурденко поет "Si può, si può!" из "Паяцев" Леонкавалло 29.06.2015

Оперные звезды Европы спели в Бонне свои наиболее эффектные арии. Повод: благотворительный вечер в пользу фонда борьбы со СПИДом.
Festliche Operngala in Bonn Datum ist 09.05.2015 Pressedownload: https://aids-stiftung.de/infos-%C3%BCber-die-stiftung/presse/pressefotos c Christopher Adolph Schlussapplaus Beschreibung: Alle Solisten nach der 4. Festlichen Operngala in Bonn am 09.05.2015

Арии лета: Джессика Пратт поет "Сомнамбулу" Беллини 20.06.2015

Оперные звезды Европы спели в Бонне свои наиболее эффектные арии. Так они участвовали в благотворительном вечере в пользу фонда борьбы со СПИДом.
Festliche Operngala in Bonn Datum ist 09.05.2015 Pressedownload: https://aids-stiftung.de/infos-%C3%BCber-die-stiftung/presse/pressefotos c Christopher Adolph Max Emanuel Cencic Beschreibung: Der österreichische Countertenor Max Emanuel Cencic bei der 4. Festlichen Operngala in Bonn am 09.05.2015

Арии лета: Макс Эмануэль Ценчич поет "Se mai senti" 10.06.2015

Оперные звезды Европы спели в Бонне свои наиболее эффектные арии на благотворительном вечере в пользу фонда борьбы со СПИДом.
Tanzende Derwische beim Projekt Passio - Compassio, das beim Bonner Beethovenfest aufgeführt wird. 2014 ***Das Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über das Bonner Beethovenfest 2014 verwendet werden*** Foto Beethovenfest Bonn

Passio-Compassio: Бах и суфийская традиция 27.04.2015

Ансамбль "Sarband" специализируется на диалоге культур и необычных прочтениях классики.
Der Musikwissenschaftler Vladimir Ivanoff, Leiter des Bonner Festivals Tonfolgen beim Bonner Beethovenfest . 2014 ***Das Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über das Bonner Beethovenfest 2014 verwendet werden*** Foto Beethovenfest Bonn

Passio-Compassio: Бах и древнехристианские песнопения 30.03.2015

Ансамбль Sarband специализируется на диалоге культур и необычных прочтениях классики.
Tanzende Derwische beim Projekt Passio - Compassio, das beim Bonner Beethovenfest aufgeführt wird. 2014 ***Das Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über das Bonner Beethovenfest 2014 verwendet werden*** Foto Beethovenfest Bonn

Passio-Compassio: Бах на арабском языке 24.03.2015

Ансамбль "Sarband" специализируется на диалоге культур и необычных прочтениях классики.
Conductor Semyon Bychkov and the Russian National Orchestra perform at the Tchaikovsky Concert Hall.

Семен Бычков: Антонин Дворжак, "Из нового света" 18.03.2015

Воспитанник ленинградской дирижерской школы стал одним из любимых дирижеров оркестра Мюнхенской филармонии.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Richard-and-Franz-Strauss.jpg Richard Strauss and his father Franz Strauss in 1901. Photograph printed in and scanned from Richard Strauss, The Musical Times, Vol. 44, No. 719 (1 January 1903), p. 9

Семен Бычков: Рихард Штраус, Концерт для валторны № 2 11.03.2015

Воспитанник ленинградской дирижерской школы стал одним из любимых дирижеров оркестра Мюнхенской филармонии.
Die Bildmontage zeigt Chefdirigent Semyon Bychkov bei der Probe zum multimedialen Neujahrskonzert des Westdeutschen Rundfunks in Köln (Handout). Das multimediale Neujahrskonzert des Westdeutschen Rundfunks am Sonntag (01.01.2006) in Köln ist vom Publikum begeistert aufgenommen worden. Bei dem Experiment mit der Auferstehungs-Sinfonie von Gustav Mahler wurden Töne auf einer 54 Meter breiten Leinwand künstlerisch umgesetzt. Die Zuschauer erlebten die Installation des Medienkünstlers Johannes Deutsch in 3-D. Das Konzert unter Leitung von Semyon Bychkov läutete das Jubiläumsjahr des Senders ein, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert. Foto: WDR - Verwendung nur im Zusammenhang mit dem genannten WDR-Konzert - dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

Семен Бычков и Мюнхенский филармонический исполняют "Карнавал" Дворжака 02.03.2015

Воспитанник ленинградской дирижерской школы стал одним из любимых дирижеров оркестра Мюнхенской филармонии.
Portrait of Richard Strauss (1864-1949) german composer. Photograph. Bologne, civico museo musicale ©Luisa Ricciarini/Leemage

Янник Незе-Сеген: Штраус, "Жизнь героя" 17.02.2015

Канадского музыканта Янника Незе-Сегена прозвали "дирижером с восклицательным знаком". Его концерты - шквал энергии.
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