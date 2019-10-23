Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне

Два века и закрытые глаза

Жители города отнеслись к новому кладбищу, мягко говоря, без особого энтузиазма. Рушились многовековые традиции. Кельнцы привыкли, что вечный покой ожидает их около родной приходской церкви в своем районе, а не где-то на куличках. Прошло 200 лет. Сейчас по надписям на могилах можно составлять справочник "Кто был кем" в этом городе, да и за его пределами...