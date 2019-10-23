Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне  

Первого ноября, в День всех святых, в Германии принято посещать могилы близких. В этой фотогалерее мы расскажем об одном из самых красивых кладбищ в Германии.
Кладбище Мелатен, Кельн
Melaten-Friedhof
Aachener Straße 204,
50931 Köln
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Большинство немцев заранее готовятся к собственным похоронам, чтобы это недешевое мероприятие не легло тяжким бременем на их родных. (22.02.2019)
Когда кладбище празднует юбилей, это производит несколько странное впечатление: что-то в духе черного юмора. Впрочем, кладбище - такой же полноценный "участник" городской жизни, как и церковь, школа, музей или театр.
Этот человек - больше, чем владелец похоронного бюро. И больше, чем президент кельнского карнавала. Оба эти дела он сочетает так, как будто ничего естественнее быть не может. Интервью DW. (04.03.2019)
Это история одной девочки, которая до последнего боролась за свою жизнь. Она умерла в больничной палате, а ей так хотелось уйти в кругу семьи. (31.10.2019)
Воинский мемориал в Трептов-парке - самый большой из подобных памятников за пределами бывшего СССР.
Одно из самых старых московских кладбищ - Введенское или, как его еще называют, Немецкое кладбище. Здесь стоит мавзолей семьи Эрлангеров. История усыпальницы не менее поразительна, чем история этой знаменитой семьи.