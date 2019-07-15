 Китай сообщил о значительном снижении объемов экспорта в США | Экономические новости из Германии | DW | 08.12.2019

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Экономика

Китай сообщил о значительном снижении объемов экспорта в США

В ноябре показатели экспорта Китая в США снизились на 12,5 процента, общего объема двусторонней торговли - на 15,2 процента.

Порт Шанхая

Порт Шанхая

На фоне торговой войны Пекина и Вашингтона резко упали объемы китайского экспорта в Соединенные Штаты. По итогам ноября данный показатель снизился на 12,5 процента в сравнении с тем же месяцем 2018 года, сообщило в воскресенье, 8 декабря, Главное таможенное управление в Пекине.

При этом показатель импорта товаров из США в Китай снизился на 23,3 процента. Общий объем двусторонней торговли уменьшился на 15,2 процента, указывается далее.

Контекст

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Совокупный показатель китайского экспорта снижается четвертый месяц подряд. В ноябре он упал на 1,1 процента, сообщило таможенное управление КНР. Показатель импорта в том же месяце впервые за последние семь месяцев слегка вырос - на 0,3 процента.

Торговый конфликт США и Китая

Торговый спор между США и Китаем, который, по данным МВФ, оказывает негативное влияние на глобальный рост экономики, длится с 2018 года. Два государства, обладающие самыми крупными экономиками в мире, неоднократно накладывали друг на друга штрафные пошлины на десятки миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп обвиняет Китай в нарушении правил честной конкуренции, от чего, по его мнению, несут убытки американские предприятия, а также в краже интеллектуальной собственности.

Между тем в торговом конфликте Китая и США наметились признаки компромисса, предполагающего взаимный отказ от повышенных торговых пошлин. В начале ноября стороны достигли договоренности о поэтапном сокращении торговых ограничений в равных пропорциях. При этом конкретные временные рамки для реализации этих мер не назывались.

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    Автор: Михаил Бушуев


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