Китай предостерег США от размещения ракет в Азии

Пекин объявил о возможных ответных мерах в случае размещения американских ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он призвал союзников США отказаться от такого шага.
Пекин примет адекватные ответные меры в случае размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе американских ракет средней дальности наземного базирования. Об этом заявил во вторник, 6 августа, официальный представитель МИД КНР, отвечая на вопросы журналистов на традиционном брифинге в дипломатическом ведомстве. О каких конкретно мерах может идти речь, в МИД КНР уточнять не стали.
Дипломат обвинил США в проведении агрессивной политики в регионе. По его словам, Пекин не будет сидеть сложа руки и примет все необходимые меры для "решительной защиты своей национальной безопасности". Кроме того, он пригрозил возможными последствиями для союзников США в Азии, если те согласятся разместить американские ракеты на своей территории. В качестве союзников США в китайском МИДе рассматривают Австралию, Южную Корею и Японию, отмечает агентство Reuters.
Срок может идти на месяцы
Ранее новый министр обороны США Марк Эспер, направляясь с визитом в Австралию, заявил о намерении разместить в регионе американские ракеты средней дальности наземного базирования для противодействия китайским арсеналам, напоминает агентство AFP. По словам Эспера, Вашингтон хотел бы сделать это "как можно скорее", желательно в течение нескольких месяцев. Отвечать на вопрос, в каких странах региона могут быть размещены ракеты, он отказался.
Позднее министр обороны Австралии Линда Рейнольдс в интервью местным СМИ рассказала, что обсуждала с Эспером данный вопрос. По ее словам, глава Пентагона отрицательно ответил на ее вопрос, стоит ли Австралии ждать официальный запрос Вашингтона на размещение ракет. Австралия - близкий союзник США и в то же время крупный торговый партнер Китая.
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