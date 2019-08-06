 Китай предостерег США от размещения ракет в Азии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Китай предостерег США от размещения ракет в Азии

Пекин объявил о возможных ответных мерах в случае размещения американских ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он призвал союзников США отказаться от такого шага.

Американская крылатая ракета средней дальности Томагавк

Американская крылатая ракета средней дальности "Томагавк"

Пекин  примет адекватные ответные меры в случае размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе американских ракет средней дальности наземного базирования. Об этом заявил во вторник, 6 августа, официальный представитель МИД КНР, отвечая на вопросы журналистов на традиционном брифинге в дипломатическом ведомстве. О каких конкретно мерах может идти речь, в МИД КНР уточнять не стали.

Контекст

Договор о ракетах средней и меньшей дальности официально прекратил свое существование 2 августа. DW - об опасениях Германии и возможных ответных мерах Запада. (02.08.2019)

Россия и США объявили о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Карикатурист Сергей Елкин о том, что мир становится все более опасным. (02.08.2019)

Дипломат обвинил США в проведении агрессивной политики в регионе. По его словам, Пекин не будет сидеть сложа руки и примет все необходимые меры для "решительной защиты своей национальной безопасности". Кроме того, он пригрозил возможными последствиями для союзников США в Азии, если те согласятся разместить американские ракеты на своей территории. В качестве союзников США в китайском МИДе рассматривают Австралию, Южную Корею и Японию, отмечает агентство Reuters.

Срок может идти на месяцы

Ранее новый министр обороны США Марк Эспер, направляясь с визитом в Австралию, заявил о намерении разместить в регионе американские ракеты средней дальности наземного базирования для противодействия китайским арсеналам, напоминает агентство AFP. По словам Эспера, Вашингтон хотел бы сделать это "как можно скорее", желательно в течение нескольких месяцев. Отвечать на вопрос, в каких странах региона могут быть размещены ракеты, он отказался.

Позднее министр обороны Австралии Линда Рейнольдс в интервью местным СМИ рассказала, что обсуждала с Эспером данный вопрос. По ее словам, глава Пентагона отрицательно ответил на ее вопрос, стоит ли Австралии ждать официальный запрос Вашингтона на размещение ракет. Австралия - близкий союзник США и в то же время крупный торговый партнер Китая.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 03:31

Российские ракеты - за Урал: что на самом деле предлагают немецкие политики

Контекст

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Российские ракеты - за Урал: что на самом деле предлагают немецкие политики  

Роботы-убийцы, биотехнологии и ДРСМД: конференция по разоружению в Берлине  

Приостановка ДРСМД: почему Запад не верит Москве  

Реклама

Самые читаемые

На что хватает денег пенсионерам в Германии  

Бавария открыла бесплатный университет для всех  

Комиссар СЕ по правам человека обратилась с письмом к главе МВД России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно