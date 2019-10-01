 Китай показал на параде новые ракеты | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.10.2019

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Мир

Китай показал на параде новые ракеты

Новая китайская ракета DF-17 может поражать несколько целей и ее сложно перехватить. Еще одно новшество - ракета DF-41, которая может достичь территории США за 30 минут.

Баллистические ракеты средней дальности Dongfeng-17 (DF-17). Китай, 1 октября 2019 г.

Баллистические ракеты средней дальности Dongfeng-17 (DF-17). Китай, 1 октября 2019 г.

Китайские военные впервые продемонстрировали новейшую межконтинентальную ракету Dongfeng-41 (DF-41) и гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности Dongfeng-17 (DF-17). Это произошло во вторник, 1 октября, на крупном военном параде, посвященном 70-летию КНР.

Как заявляют эксперты, DF-17 способна развивать скорость в пять раз выше скорости звука. Кроме того, в ней используется разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения, что позволяет поражать несколько целей при запуске одной ракеты и делает сложным ее отслеживание и перехват. Ракета DF-17 может быть оснащена как обычными, так и ядерными боеголовками.

Ракета DF-41 в свою очередь благодаря сверхзвуковой скорости способна достичь территории США за 30 минут. Ее можно запускать с мобильных пусковых установок, со специальных железнодорожных составов, а также из пусковых шахт.

Контекст

Масштабный проект КНР "Новый шелковый путь" вызывает обеспокоенность на Западе. Но жители стран, участвующих в нем, извлекают выгоду, пишет в гостевом комментарии DW Франк Зирен. (24.09.2019)

Популярность электромобилей начала быстро расти. К 2030 году их доля в глобальных продажах может достигнуть 30 процентов. Это - реальная угроза для стран-производителей нефти. (02.02.2016)

Количество боеголовок в китайском ядерном арсенале оценивается почти в 300 штук. Предполагается, что около 180-190 будут предназначены для ракет наземного базирования, тогда как другие могут быть запущены с кораблей или подводных лодок, а также с самолетов.

Для сравнения: по данным Стокгольмскго института исследования проблем мира (SIPRI), США имеют более 6100 ядерных боеголовок.

На параде также были впервые представлены сверхзвуковые крылатые ракеты большой дальности и высокой точности CJ-100. Они предположительно заменят крылатые ракеты наземного базирования CJ-10. Еще одним новшеством стал беспилотник "Острый меч", который, как полагают эксперты, способен атаковать военные базы и радиолокационные базы.

Китай, утверждает, что придерживается ядерной доктрины, по которой Пекин не будет первым применять ядерное оружие, оставляя за собой право использовать его при отражении нападений.

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