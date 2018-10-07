 Китай подтвердил расследование в отношении главы Интерпола | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Китай подтвердил расследование в отношении главы Интерпола

Национальная наблюдательная комиссия КНР подозревает главу международной уголовной полиции в нарушении закона. Интерпол получил заявление Мэна Хунвэя об отставке.

Президент Интерпола Мэн Хунвэй (фото из архива)

Президент Интерпола Мэн Хунвэй (фото из архива)

Национальная наблюдательная комиссия Китая в воскресенье, 7 октября, подтвердила проведение расследования в отношении президента Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэна Хунвэя. 64-летнего главу Интерпола, который также занимает должность заместителя министра общественной безопасности Китая, "подозревают в нарушении закона", говорится в заявлении комиссии.

Позднее стало известно, что Хунвэй подал заявление об отставке с должности президента базирующейся во французском Лионе организации. Интерпол получил заявление, которое немедленно вступает в силу. До избрания нового главы организации на сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола в Дубае его обязанности будет исполнять старший вице-президент исполкома организации Ким Чен Ян.

В тот же день супруга Хунвэя призвала национальные правительства вмешаться в ситуацию, назвав ее "делом международного сообщества". Она заявила об опасениях за жизнь своего мужа. По словам жены главы Интерпола, в последний раз он вышел на связь 25 сентября, после того как уехал из Франции в Китай. В тот день Хунвэй прислал супруге сообщение с просьбой дождаться звонка, а спустя несколько минут - изображение ножа, которое она расценила как признак опасности.

Le Monde: не первый эпизод "исчезновения" официальных лиц

Накануне Интерпол запросил по официальным правоохранительным каналам разъяснений от китайских властей о статусе президента. Днем ранее французская газета Le Monde сообщила, что вероятное задержание Хунвэя связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах. Издание отмечает, что это уже не первый подобный случай "исчезновения"  высокопоставленных официальных лиц в Китае.

Контекст

После задержания в Испании по запросу Турции немецкого писателя снова заговорили о том, что некоторые страны злоупотребляют возможностями Интерпола. DW разбиралась, что за этим стоит. (23.08.2017)

Си Цзиньпин пользуется большой поддержкой, начиная второй срок своего правления. И ведет КНР назад, к эпохе единовластия, но современными методами, считает Маттиас фон Хайн. (24.10.2017)

Штаб-квартира Интерпола, объединяющего 192 стран, находится во французском Лионе. Замминистра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй был избран президентом Интерпола на четырехлетний срок в ноябре 2016 года. Он сменил на этом посту француженку Мирей Баллестрази.

Независимые от судебных органов расследования

В марте высший законодательный орган КНР принял закон о создании Национальной наблюдательной комиссии, задача которой - препятствовать коррупции и злоупотреблению должностными полномочиями. Согласно закону, комиссия может проводить расследования независимо от судебных органов, а также задерживать подозреваемых и помещать их под арест на срок до шести месяцев без решения суда.

Смотрите также:

  • Вьетнамский солдат наблюдает за действиями фотожурналиста

    Свободе слова здесь не место?

    Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима

    Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

  • Китайские полицейские дискутируют с группой журналистов

    Свободе слова здесь не место?

    Китай, 176-е место: территория несвободы

    По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

  • Сирийский город Дурон

    Свободе слова здесь не место?

    Сирия, 177-е место: под пулями

    С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

  • Туркменская пара перед экраном телевизора

    Свободе слова здесь не место?

    Туркмения, 178-е место: мнимая независимость

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

  • Ким Чен Ын выступает перед журналистами

    Свободе слова здесь не место?

    КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила

    Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

  • Фоторепортер в Эритрее

    Свободе слова здесь не место?

    Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански

    Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena.

    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


Смотреть видео 02:52
Now live
02:52 мин

Как у Оруэлла: в Китае заработала система тотального наблюдения

Контекст

Свободе слова здесь не место?

Журналисты и блогеры в этих странах ежедневно подвергаются запугиваниям и нападениям. Государства, в которых действует наихудший для СМИ режим, - согласно рейтингу "Репортеров без границ". (30.04.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как у Оруэлла: в Китае заработала система тотального наблюдения  

Россия или США: кто из них важнее Китаю – DW Новости  

Интернет-цензура в Китае - удар по иностранному бизнесу  

Также по теме

Interpol Präsident, Meng Hongwei

Интерпол запросил у КНР информацию о пропавшем президенте 06.10.2018

Генеральный секретариат Интерпола ждет от властей КНР ответа о местонахождении главы международной уголовной полиции.

Meng Hongwei

Президент Интерпола пропал без вести 05.10.2018

Глава Международной организации уголовной полиции Мэн Хунвэй не выходил на связь с семьей с тех пор, как в конце сентября уехал из Франции в Китай. СМИ сообщают, что он находится под стражей в КНР.

Indonesien Interpol Generalversammlung auf Bali

Россиянин избран вице-президентом Интерпола 10.11.2016

Представитель России избран в руководство Интерпола впервые за время членства страны в этой международной организации. Вице-президентом Интерпола стал Александр Прокопчук.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Для дедолларизации нужны реформы и независимый Центробанк  

Европарламентарии ожидают извинений от главы МИД Великобритании  

Выборы в Латвии: правительственная коалиция теряет большинство  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно