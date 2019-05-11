 Китай повышает пошлины на американские товары на 60 млрд долларов | Экономические новости из Германии | DW | 13.05.2019

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Экономика

Китай повышает пошлины на американские товары на 60 млрд долларов

С 1 июня Китай повысит пошлины на более 5000 импортируемых в страну товаров из США общим объемом 60 млрд долларов. В Пекине этот шаг назвали ответом на "односторонние действия и протекционизм" со стороны Вашингтона.

China Amerikanische Fahne im Freihandelshafen Qingdao (Getty Images/AFP/STR)

В ответ на повышение Вашингтоном пошлин на китайскую продукцию Пекин объявил об ответной мере. Министерство финансов КНР заявило в понедельник, 13 мая, что с июня будут увеличены импортные пошлины из США на 60 миллиардов долларов.

В общей сложности пошлины будут распространяться на 5140 видов товаров, из них пошлины на 2493 вида товаров будут повышены до 25 процентов, а на остальные - от 5 до 20 процентов.

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Китай надеется, что США вернутся на правильный путь

Китай назвал "корректировку мер по дополнительным тарифам" ответом на "односторонние действия и протекционизм Соединенных Штатов". Китайская сторона надеется, что США "вернутся на правильный путь двусторонних экономических и торговых консультаций", - говорится в сообщении ведомства.

Неделей ранее президент США Дональд Трамп объявил, что с 10 мая пошлины на импортируемую из Китая продукцию на общую сумму в 200 миллиардов долларов будут повышены с 10 до 25 процентов. При этом Трамп предостерег китайские власти от ответной реакции. По его словам, американская администрация уже готовится повысить тарифы на всю остальную продукцию из Китая - на сумму около 300 миллиардов долларов.

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    Автор: Михаил Бушуев


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Новый "Шелковый путь": чем могут обернуться инвестиции из Китая для его партнеров

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