 Китай отказался от переговоров о разоружении с Россией и США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.06.2020

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Мир

Китай отказался от переговоров о разоружении с Россией и США

МИД Китая заявил, что, надеясь вовлечь Пекин в переговоры, США пытаются "переложить ответственность на других". Вашингтон призвал Китай действовать с "ответственностью великой державы".

китайская ракетная установка

Китай не планирует принимать участие в переговорах по ядерному разоружению с участием России и США. Об этом заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передают китайские СМИ в среду, 10 июня. По ее словам, Китай неоднократно давал понять, что "не намерен принимать участие в так называемых трехсторонних переговорах по контролю за вооружениями с участием России и США".

Пекин, отмечает Хуа Чуньин, подозревает, что, пытаясь втянуть Китай в переговоры, Белый дом "желает переложить ответственность на других" и отвлечь внимание от того факта, что США в последние годы вышли из целого ряда международных соглашений по контролю за вооружениями.

В последний раз Китай был упомянут в этой связи спецпредставителем США по контролю над вооружениями Маршалом Биллингсли 8 июня. "Сегодня договорились с заместителем министра иностранных дел России Рябковым о времени и месте переговоров о ядерном разоружении в июне. Китай тоже приглашен. Приедет ли Китай и будет ли он вести переговоры добросовестно?" – написал он в Twitter.

Прокомментировал Биллингсли и отказ Китая от переговоров. "Достижение статуса великой державы требует поведения с ответственностью великой державы", - написал он в Twitter, призвав Китай отказаться от секретных ядерных проектов.

Позиция России

Россия в последнее время активно добивалась возобновления переговоров о разоружении. В то же время Москва предостерегала от больших ожиданий по поводу спасения договора СНВ-3 о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений, особенно на фоне недавнего выхода США из договора по "открытому небу".

В мае президент РФ Владимир Путин созвал Совет безопасности, чтобы обсудить будущее обоих этих договоров. Он раскритиковал США за, как он заявил, отсутствие желания к ведению серьезных переговоров о продлении договора СНВ-3, срок действий которого истекает 5 февраля 2021 года.

Путин подчеркнул тогда, что данная тема имеет огромную важность не только для США и России, но и для всего мира. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в конце мая предупредил, что после президентских выборов в США в ноябре будет уже слишком поздно вести переговоры о продлении СНВ-3 и возникнет угроза неконтролируемой гонки ядерных вооружений.

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  • Риф Огненный крест

    Дипломатия искусственных островов

    Военный аэродром в морских водах

    С лета 2014 года Китай ведет работы на рифе Огненный крест в районе островов Спратли. По мнению экспертов проекта AMTI (Asia Maritime Transparency Initiative) из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), там возводится аэродром, способный принять стратегические бомбардировщики типа H-6. На фото слева направо: рыбачьи суда; грузовые суда; платформа-землечерпалка.

  • Риф Гейвен

    Дипломатия искусственных островов

    Новая земля в ничейной акватории

    Риф Гейвен расположен на северной стороне архипелага Спратли. Благодаря землечерпательным работам, начиная с марта 2014 года, здесь возникло больше 115 тысяч квадратных метров новой суши. Специалисты по международному праву расценивают это как попытку Китая укрепиться в регионе де-факто. Однако, с юридической точки зрения, искусственные острова не могут быть основой для территориальных претензий.

  • Риф Гейвен

    Дипломатия искусственных островов

    Строительство в ускоренном темпе

    Спутниковые снимки 2014 года показывают: стройка на рифе Гейвен быстро продвигается вперед. Всего за полгода возник новый искусственный остров. Фото слева сделано в марте, виден почти не тронутый риф с небольшой искусственной площадкой в верхней части снимка. На фото справа - почти готовый объект в августе. Подписи сверху вниз: изначальная структура; искусственный остров; землечерпательный канал.

  • Южный риф Джонсона

    Дипломатия искусственных островов

    Политика символических посланий

    Еще одну взлетно-посадочную полосу Китай сооружает за счет расширения надводной части Южного рифа Джонсона (риф Чигуа). Впрочем, она слишком коротка для стратегического использования. Что не отменяет китайского послания к сопредельным государствам: мы пришли, чтобы остаться.

  • Риф Хьюза

    Дипломатия искусственных островов

    Стандартная строительная схема

    Похоже, китайские специалисты по сооружению искусственных островов разработали стандартную схему строительства подобных объектов. Свидетельство тому - сходство между результатами работ на рифах Гейвена и Хьюза. Гигантская плавающая землечерпательная платформа может функционировать без перерыва круглые сутки, пересыпая грунт со дна моря на расширяющуюся надводную часть искусственного острова.

  • Риф Мисчиф

    Дипломатия искусственных островов

    Филиппины пытаются протестовать

    В феврале 2015 года Филиппины в очередной раз направили ноту протеста в связи со строительными работами, осуществляемыми КНР на рифе Мисчиф, что лежит примерно в двухстах километрах от филиппинского острова Палаван. В нижней части снимка, сделанного 19 января, легко различить плавучую землечерпалку. Ранее Китай утверждал, что объекты на рифе Мисчиф предназначены только для рыбаков.

  • Второй атолл Томаса

    Дипломатия искусственных островов

    Отчаянное сопротивление

    В 1999 году Филиппины отправили военный корабль Sierra Madre на Второй атолл Томаса (атолл Аюнгин) и намеренно посадили его там на мель. С тех пор на медленно ржавеющем судне несет сторожевую службу команда филиппинских военных моряков, чье задание - сдерживать китайскую экспансию. В долгосрочной перспективе перевес явно не на их стороне.

  • Карта Южно-Китайского моря со спорными территориями

    Дипломатия искусственных островов

    Территориальный спор в Южно-Китайском море

    Китай развернул масштабные землечерпательные работы по искусственному наращиванию надводной части некоторых островов в районе спорного архипелага Спратли. На его отдельные части претендуют, помимо КНР, Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Тайвань и Бруней. Регион имеет важное стратегическое значение и богат залежами углеводородов. Синий пунктир на карте отмечает область, которую Китай считает своей.

    Автор: Родион Эббигхаузен, Александр Дельфинов


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