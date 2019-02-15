 Китай отверг участие в переговорах о ДРСМД | Новости из Германии о Германии | DW | 16.02.2019

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Германия

Китай отверг участие в переговорах о ДРСМД

Высокопоставленный внешнеполитический представитель КНР ответил отказом на предложение канцлера ФРГ, прозвучавшее в ее выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.

Выступление члена Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи на конференции в Мюнхене.

Выступление члена Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи на конференции в Мюнхене.

Китай отвергает возможное участие в переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом, выступая в субботу, 16 февраля, на 55-й Мюнхенской международной конференции по безопасности, заявил член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи.

В своей концепции вооружения Китай ориентируется "строго на нужды обороны". "Мы против многостороннего подхода к ДРСМД", - пояснил свою позицию Ян Цзечи, отвечающий в Китае за внешнеполитические вопросы.

Контекст

НАТО не желает нового ядерного оружия в Европе. Для этого она должна договариваться с Россией, хотя пока и не знает как, считает Бернд Ригерт. (14.02.2019)

Россия разместила несколько дивизионов крылатых ракет 9М729, нарушающих договор о РСМД, заявил Йенс Столтенберг. Он обещал, что НАТО отреагирует адекватно, но не желает развязывать новый виток гонки вооружений. (15.02.2019)

Канцлер ФРГ считает, что не только Россия и США должны вести переговоры о разоружении. Она выступила также в защиту "Северного потока 2" и за продолжение диалога с Россией. (16.02.2019)

Ранее в тот же день федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в своем выступлении на конференции в Мюнхене призвала Китай подключиться к диалогу о разоружении в свете выхода США из ДРСМД. "Не только США и Россия должны вести переговоры по этому вопросу, но и Китай должен к ним подключиться", - заявила глава немецкого правительства. Канцлер ФРГ указала также на опасность развала сложившихся международных политических и оборонительных структур.

Страсти вокруг ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году. В 2014 году президент США Барак Обама впервые на уровне глав государств обвинил Россию в нарушении ДРСМД в связи с испытаниями крылатой ракеты наземного базирования 9М729. В свою очередь в ноябре 2018 года МИД РФ высказал упрек США в нарушении ДРСМД путем размещения в Европе пусковых установок Mk-41 для управляемых ракет.

2 февраля США объявили, что начинают выход из ДРСМД. Госсекретарь Майк Помпео пояснил, что договор будет расторгнут, "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода". В ответ президент России Владимир Путин заявил, что Россия зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. 

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    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

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    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


Контекст

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

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