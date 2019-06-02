 Китай обнародовал ″белую книгу″ о торговой войне с США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.06.2019

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Мир

Китай обнародовал "белую книгу" о торговой войне с США

Пекин открыт к торговым переговорам с США, но готов "бороться до конца" в случае необходимости, подчеркивается в программном документе. Ответственность за развязывание торговой войны Китай возложил на США.

Флаги Китая и США

Китай возложил на США всю полноту ответственности за развязывание торговой войны между двумя странами, но при этом выразил готовность к переговорам. "Китай не желает торговой войны, но не боится ее и, в случае необходимости, будет бороться до конца", - говорится в "белой книге" - программном документе Госсовета КНР, обнародованном в воскресенье, 2 июня.

В книге указывается, что "в ходе переговоров, суверенитет и достоинство страны необходимо уважать, и любое соглашение, достигнутое двумя сторонами, должно быть основано на равенстве и взаимной выгоде".

Никаких компромиссов в принципиальных вопросах

В документе подчеркивается, что существуют определенные границы, и Китай не пойдет на компромиссы по "принципиальным вопросам". В "белой книге" также отмечается, что у Китая достаточно ресурсов, чтобы обеспечить здоровье китайской экономики и в случае напряженности.

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Торговая война между США и КНР в конце нынешней недели достигла нового кульминационного пункта: в ночь на 1 июня вступили в силу новые штрафные пошлины, введенные Китаем против США в ответ на санкции США против китайской экономики. Штрафные пошлины введены на 5140 продуктов из США на сумму в 60 млрд долларов.

Китай также пригрозил ограничить экспорт в США редкоземельных металлов, необходимых для производства электроники и автомобилей. США получают 80 процентов таких металлов из КНР.

Ранее Вашингтон ввел более высокие пошлины на китайские товары общей стоимостью в 200 миллиардов долларов. 

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    Автор: Томас Кольман


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