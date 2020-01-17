 Китай обещает: соглашение с США не затронет интересы ЕС | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 17.01.2020

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Европа

Китай обещает: соглашение с США не затронет интересы ЕС

В Евросоюзе выражают обеспокоенность условиями промежуточного торгового соглашения между США и Китаем. По нему Пекин нарастит импорт товаров из США на 200 млрд долларов за два года.

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о торговле

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о торговле

Пекин заверил Европейский Союз, что подписание промежуточного торгового соглашения между США и Китаем никак не скажется на торгово-экономических отношениях КНР с Европой. В МИД КНР заверили, что европейские предприниматели никоим образом не пострадают от китайских договоренностей с США, сообщил посол Евросоюза в Пекине Николас Чапуис в пятницу, 17 января. Евросоюз намерен детально наблюдать за ситуацией, принимая во внимание заверения Пекина.

15 января президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров и услуг из США минимум на 200 млрд долларов в течение двух лет. В обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Евросоюз озабочен американскими предписаниями для торговли с Китаем

Контекст

Вашингтон снизит ряд пошлин для товаров из Китая, Пекин в ответ будет наращивать закупки сельскохозяйственной и промышленной продукции из США. Трамп назвал соглашение "историческим". (15.01.2020)

В торговом соглашении США и Китая, которое будет подписано 15 января, речь идет о регулируемой торговле и исключении других участников рынка, заявила Европейская торговая палата в Китае. (15.01.2020)

Европейская торговая палата в Китае  выразила обеспокоенность  в связи с возможными последствиями этой сделки для ЕС. Европейцы отвергают составленный Соединенными Штатами "список покупок", в соответствии с которым Китай должен будет закупать американские товары, заявил глава организации Йорг Вуттке (Jörg Wuttke). По его словам, США будут предписывать Китаю, какие продукты и в каком количестве он должен закупать, что исключает из этого рынка других его участников. При этом Вуттке подчеркнул, что речь уже не идет о лучших ценах и лучших поставщиках.

Евросоюз намерен проверить, насколько документ соответствует правилам Всемирной торговой организации (ВТО) и в случае их нарушения подать жалобу.

ЕС и Китай готовят соглашение о защите инвестиций

В 2020 году Евросоюз и Китай намерены заключить всеобъемлющее соглашение о защите инвестиций, переговоры по поводу которого длятся уже семь лет. Оно должно обеспечить, в частности, существенно улучшенный доступ европейских предпринимателей к китайскому рынку, справедливую конкуренцию, ликвидацию дискриминационных требований и практик в отношении европейских инвесторов, создание механизмов защиты инвестиций.

В конце марта в Пекин отправится представительная делегация из Евросоюза, в составе которой будут глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и председатель Европейского совета Шарль Мишель. А во время председательства Германии в Евросоюзе во второй половине года канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) намерена провести в Лейпциге 14 сентября саммит ЕС-Китай, на который приглашен председатель КНР Си Цзиньпин.

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    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

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    "Если некоторые страны верят, что с китайцами можно заключить хитрые сделки, то скоро они удивятся, обнаружив себя в зависимости (от них. - Ред.)", - сказал глава МИД ФРГ Хайко Мас, комментируя решение Италии присоединиться к проекту "Один пояс и один путь". В этом свете власти Германии предлагают заключить меморандум между ЕС и КНР, единый для всех стран-членов Евросоюза.

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  • Peking Belt and Road Forum for International Cooperation; Xi Jinping; Wladimir Putin (picture-alliance/dpa/V. Sharifulin)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    Китай старается развеять страхи

    Председатель КНР Си Цзиньпин на проходящем с 25 по 27 апреля форуме, посвященном новому транспортному коридору между Китаем и Европой, попытался развеять страхи партнеров. Он пообещал придерживаться строгих экологических норм и законов по борьбе с коррупцией. Форум посетил президент России Владимир Путин (на фото с Си Цзиньпином). Страны ЕС, не считая Италии, были представлены на уровне министров.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 03:02

Новый "Шелковый путь": чем могут обернуться инвестиции из Китая для его партнеров

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Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

Евросоюзу выгодно развивать сотрудничество с Китаем, но европейцы все больше осознают риски, исходящие от китайской модели госкапитализма. Фотогалерея DW. (26.04.2019)  

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